«Да цветёт Кукарка!»

На прошлой неделе «Вятский край» рассказал о просветительской деятельности управляющего Вятской удельной конторой Петра Алабина, о его успехах в устроительстве музеев и библиотек, достижениях на поприще археолога и литератора. Сегодня мы представляем вниманию читателей рассказ о вкладе Петра Владимировича в развитие отдельного населенного пункта Вятской губернии - слободы Кукарка (ныне - город Советск).

Давайте мысленно представим, какой же застал Кукарку Пётр Алабин в 1859 году. Очень выгодно слобода располагалась географически. Главная улица называлась Казанской, так как по ней шёл торговый тракт на Казань, а также коммерческий яранско-нолинский тракт. Кукарка имела две пристани: одну - на Вятке, другую - на Пижме. Слобода принадлежала к числу селений вятского удельного имения и была административным центром Кукарского удельного приказа.

Описание слободы

Обратимся за свидетельством к жившему в то время в Кукарке просвещённому разночинцу Николаю Золотницкому: «Жителей в Кукарке 3571 человек, а с временно пребывающими простирается до 4000. По числу жителей она превосходила Уржум на 1583 человека, Малмыж - на 1527, Глазов - на 1367, Яранск - на 1188, Котельнич - на 743, Нолинск - на 672 человека, уступает Орлову на одного человека».

Кукарка того времени - крупный торговый и ремесленный центр Вятской губернии. Ни одна из ярмарок не обходилась без кукарских купцов. Главные предметы торговли - хлеб, кожи, холст, шерстяные товары, льняное семя, лён и куделя и т. д. На заводах Соломина, Вшивцева, Медведева, Бердникова вырабатывались пряники. К предметам отпускной торговли относилось и вино, выкуренное на заводе купцов Д.П. Якимова и С.С. Старостина. Занимались купцы кукарские лесной промышленностью, производя вырубки в Казанской, Костромской, Вологодской и Вятской губерниях и сплавляя лес в Саратов. Были развиты такие ремёсла, как ювелирное, медное, иконописное, столярное, кузнечное, чеботарное, пимокатное, кружевное.

Такой была Кукарка. Именно её избрал П.В. Алабин, чтобы на примере жителей слободы доказать возможность духовного развития и благополучия народа. За те годы, что он по долгу службы осуществлял попечение над нею, в жизни слободы произошли большие изменения к лучшему. Не зря крестьянин И.Ф. Самоделкин, выступая на прощальном ужине Алабина, сказал: «Будучи управляющим Вятской удельной конторою и нашим начальником, Вы постоянно заботились и неутомимо, горячо, без устали трудились над устройством нашего благосостояния. Словом, всё ведущее народ к образованию, богатству и благополучию было Вами применяемо к нашему состоянию».

Образование

3 декабря 1859 года в Кукарке было открыто женское сельское училище при волостном правлении, всего же за 1859 год в окрестных сёлах и в Кукарке было открыто при содействии Петра Алабина двенадцать мужских и семь женских школ. Примечательно, что женского образования в Вятском удельном имении ранее вообще не было.

Центральным учебным заведением Вятского удельного имения было Кукарское училище, потому что оно учило не только грамоте, но и ремеслу. Учащиеся получали призы на проходивших в Вятке сельскохозяйственных выставках. Пётр Владимирович лично проводил инспекции училища, присутствовал на выпускных испытаниях, активно вмешивался в учебный процесс, давая рекомендации по методике преподавания. Алабин требовал от учителей развивать мыслительные способности у детей, вникал во все дела училищ. Он считал, что одним из путей к увеличению доходности имения было обучение крестьян, повышение их грамотности.

Для тех, кто не умел ни читать, ни писать, Пётр Владимирович задумал открыть при училище воскресную школу, которую бы могли посещать крестьяне обоих полов и всех возрастов. Школа была открыта 5 февраля 1861 года. Просуществовала она, правда, недолго: к концу 1862 года её пришлось закрыть из-за отсутствия средств на содержание.

Библиотека

На протяжении нескольких лет Алабин опекал открытую в слободе в 1861 году по его инициативе и при его деятельном участии публичную библиотеку. Она была снабжена довольно значительным количеством книг, журналов, газет и работала для посетителей ежедневно.

Библиотеки всегда были особой заботой Петра Владимировича. Позже в Самаре он скажет: «Хорошо устроенная библиотека полезнее городу высокого училища».

Чтобы сделать более доступным приток новых сведений для грамотного населения Кукарки, удельным ведомством были открыты «библиотека для народа» и при ней склад книг для продажи. Сюда поступали доступные по цене книги. В 1862 году голова Кукарского приказа отправил в удельную контору за проданные из библиотеки книги 14 рублей 85 копеек.

В Кукарке при участии П.В. Алабина с 1865 года устраивались народные чтения и публичные литературные вечера, полюбившиеся кукарянам. В отличие от Вятки, на них присутствовали и крестьяне, порой по своей многочисленности не попав в помещение, они стояли у открытых дверей.

Строительство храмов

В декабре 1862 года Алабин был удостоен благословения Святейшего синода «За попечение Ваше об устройстве храмов в удельных селениях и образовании поселянских детей».

Во время его правления в самой Кукарке строились два храма. Закладка Спасской церкви состоялась 1 июня 1862 года преосвященным Агафангелом, епископом Вятским и Слободским. Был образован новый приход. Одновременно строится Троицкая церковь в селе Мокино.

Жерновогорские крестьяне, прогнав монахов и разгромив монастырь, 200 лет обходились без церкви. Богатому торговому и промышленному поселению, где было сто дворов, приходилось терпеть официальное название деревни. Жители Жерновогорья до 1860 года были приписаны к кукарскому приходу Троицкого собора, который стоял за рекой Пижмой. Алабин смог убедить жерновогорцев в необходимости строительства церкви, и в 1859 году на миру было решено организовать приход в Жерновогорье. Через год указом Святейшего правительствующего синода этот приход был утвержден. А в следующем году построена деревянная Казанско-Богородицкая церковь. Жерновогорье стало именоваться селом.

Современное хозяйство

Пётр Владимирович стремился облегчить сам крестьянский труд. Он организовал закупку улучшенных плугов, вместо кос-горбуш ввёл косы-литовки (причём даже запретил изготовлять горбуши в ремесленном училище), для очистки хлеба закупил веялки и сортировки.

По его инициативе в 1859 году в Кукарке организуется случный пункт государственной конюшни для улучшения породы крестьянских лошадей. Первый плодовый сад в Кукарке заложен тоже Алабиным. Отдельные крестьяне стали сами разводить сады. Крестьянин Водозерского приказа Василий Соломин заложил сад в починке Расцветаево, Андрей Старостин - в слободе Кукарка, крестьяне Петуховы Ильинского приказа - в деревне Косогор и т.д. Алабин этому всячески помогал, продолжая выписывать для крестьян саженцы и семена.

Здравоохранение

Не забывал Алабин и о здоровье крестьян. Он расширил Кукарскую больницу. За период его управления удельные селения были наиболее благополучными в губернии в санитарном отношении. Удельная больница в слободе Кукарка постоянно была заполнена, за год там проходили лечение более 600 человек. Особое внимание управляющий уделами направил на прекращение венерических болезней.

Стараниями П.В. Алабина была устроена богадельня для престарелых и увечных крестьян, которая существовала в Кукарке, а потом в городе Советске примерно до 1920 года.

Это лишь краткий обзор вклада П.В. Алабина в развитие и просвещение слободы Кукарка. Ни один государственный чиновник ни до, ни после Алабина не сделал так много для кукарян. Забота Петра Владимировича была бескорыстной и искренней, столь же искренними оказались привязанность и уважение к нему жителей Кукарки.

В ответном слове на прощальном ужине Пётр Владимирович провозгласил: «Да цветёт Кукарка торговлей, благосостоянием жителей и их образованием, да принесёт ей земство и гласное судопроизводство сугубыя пользы!»

Н. ЖАБКИНА.