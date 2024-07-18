Чужая рука. Как можно защититься от преступников, которые обманывают людей, подделывая их подписи на документах

Фото rg.ru.

В Санкт-Петербурге мошенники лишили пожилую учительницу единственного жилья, подделав её подпись на договоре купли-продажи.

О том, что она уже не хозяйка собственной квартиры, женщина узнала спустя год, когда на её пороге возникли незнакомые люди и, предъявив договор, потребовали освободить жилплощадь. Гражданка пошла в полицию. Там заявление приняли, согласились, что наличествуют признаки мошенничества, но предупредили, что надежд на благополучное разрешение её проблемы немного. Ведь довольно быстро выяснилось, что с момента якобы подписания злополучного договора у квартиры уже сменилось несколько собственников.

История, увы, далеко не единичная. Напротив, как считают специалисты - юристы и правоохранители - сегодня преступления против собственности с использованием поддельных подписей набирают обороты.

Как людям защитить себя и своё имущество от такой напасти? «Российская газета» спросила экспертов, что нужно делать для того, чтобы наши подписи были максимально защищены.

Меняйте подпись

Сергей Ахундзянов, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «РОСАР», эксперт при уполномоченном президента по защите прав предпринимателей:

«Мошенники всегда пытаются придать обману законный характер. Недавно мы сталкивались с делом, когда мошенники подделали подписи в договорах. Во исполнение этих договоров граждане должны были передать своё имущество в пользу заинтересованных лиц. А подписи подделали потому, что у людей подписи - два кружочка и завиточек. Нам удалось добиться возбуждения уголовного дела. И пошли экспертизы. Эксперты чётко сказали, что четыре подписи являются поддельными. И это были так называемые лёгкие подписи. Из моего опыта работы адвокатом я понял одно: подпись должна быть с воспроизведением или своего имени, или фамилии - полностью прописанных буквами, чтобы было не менее пяти-шести знаков. Потому что тогда удастся эту подпись привязать к вашему почерку и доказать, что спорная подпись на документе - не ваша.

Тема защиты подписи гражданина крайне актуальна. Вот он расписался в паспорте, впервые получив его, и думает, что это его подпись на всю жизнь. Это не так. Меняйте подпись, закрепляйте подпись. Необходимо её сделать отработанной. И чтобы было как можно больше знаков».

Читайте документы

Николай Бодров, президент Международной общественной организации «Союз криминалистов и криминологов», кандидат юридических наук:

«У нас на уроках чистописания учат писать, но при этом подписываться никто не учит. Не учат и обязательно читать то, что тебе приносят на подпись.

Вот конкретное дело. Один банк объявил о предоставлении довольно выгодных кредитов. И многие на это обратили внимание. Но скоро выяснилось, что вместо кредитных договоров в нескольких отделениях этого банка люди подписывали не кредитные договоры, а договоры залога своих квартир. Прямо в отделениях банка сидели и писали, что они получают кредит под залог своих квартир. А дальше в тексте было написано, что они не только закладывают свои квартиры, но и продают их. Буквально через два-три месяца, после первой же просрочки выплаты кредита, к ним приходили и предъявляли сразу два договора одновременно. Первый - что квартира заложена, второй - что квартира продана. Пожалуйста, на выбор. Но смысл был один: покиньте помещение.

Долгое время жертвы обмана обращались в правоохранительные органы, им отказывали. В конце концов возбудили дело, виновных привлекли к уголовной ответственности. Но ведь пострадавшие не читали то, что подписывали. Элементарная рекомендация: ставить свою подпись под документом следует только после того, как вы его прочитали.

Ещё один момент, чисто психологический. Когда вас хотят обмануть, вас всегда торопят. Если ответить: «Подождите, у меня адвокаты в отпуске, я сделаю через месяц», то интерес заключить с вами сделку, скорее всего, пропадёт.

Ещё один совет для граждан. Прежде чем ставить свою подпись, не поленитесь и не бойтесь спросить у той стороны, которая вам предлагает документ: банк, магазин и т.д., как и что имеет в виду противоположная сторона, когда в условиях договора содержатся непонятные условия. Подписав двусмысленное условие, определять и толковать договор в суде будет намного сложнее, чем просто уточнить его детали».

Чем длиннее - тем лучше

Николай Тоцкий, нотариус Москвы, кандидат юридических наук, главный редактор журнала «Нотариус», главный редактор издательской группы «Юрист»:

«Мало кто замечает, что в законе есть косвенное описание, как должна выглядеть подпись. Есть 19-я статья Гражданского кодекса, где написано: гражданин приобретает права и несёт обязанности под своей фамилией, именем. Это и есть подпись. А те граффити, которые мы пишем, - отголоски советской системы. Любой человек до революции не мог представить, что подпись - это какая-то закорючка или сокращённое написание фамилии. Не стеснялись писать полностью даже цари. Император Николай Александрович дарил земельные участки своим дочерям. Император все документы от имени государства подписывал: «Николай Второй». А нотариальный документ он подписал: «Николай Александрович Романов».

Росчерком пера

Татьяна Путинцева, заместитель начальника отдела криминалистических экспертных исследований Мос­ковского исследовательского центра, эксперт-почерковед:

«Наш исследовательский центр проводит судебные экспертизы, в том числе и почерковедческие. С начала года было проведено более 80 почерковедческих экспертиз, большинство из которых были связаны с делами о мошенничестве. Хочу рассказать, какие бывают подписи. По транскрипции подписи бывают буквенные. Это когда подпись состоит только из букв имени и фамилии. Подпись может быть целиком либо фрагмент имени и фамилия. Бывают безбуквенные подписи. Это когда подписи состоят из нечитаемых элементов и росчерка. Росчерк - это такой маленький крючочек в конце подписи. Также подписи бывают смешанными, когда у нас есть буквы, нечитаемые элементы и росчерк. По сложности подписи бывают упрощённые, то есть один нечитаемый элемент и хвостик росчерка.

Любую подпись можно подделать. Но наиболее трудоёмкими для подделки являются подписи, имеющие усложнённое строение, включающее в себя инициалы, нечитаемые элементы, росчерк. Либо росчерк необычный, усложнённой формы. Или полностью написанная фамилия, или подпись с нечитаемыми элементами, но - усложнённой конструкции. Такими подписями в основном обладают наши нотариусы и начальники паспортно-визовых служб. Когда вы получаете паспорт, в большинстве своём там стоит подпись, которую не подделаешь. Если у вас подпись упрощённая, не поленитесь, пожалуйста, добавьте несколько элементов - хороший росчерк, подпись с точкой внутри росчерка. Это тоже является дополнительным элементом. Рекомендуется при составлении документов обязательно ставить расшифровку.

Поддельные подписи в своём большинстве попадают к мошенникам при получении копии с вашего паспорта. Убедительная просьба у меня, как эксперта: не оставляйте свои документы подозрительным людям и в подозрительных местах. Если у вас берут копию паспорта, пожалуйста, листочком закройте подпись. Это ни на что не повлияет. Они получат фамилию, имя, отчество, дату рождения, дату выдачи, кем выдан. Им больше не надо. А вы себя хоть как-то обезопасите, закрыв свою подпись.

Все сталкивались с многостраничными документами, их надо подписывать. Рекомендую подписывать каждый лист документа. Подпись, которая поставлена один раз, подделывается легче, чем подпись, поставленная на каждом листе. Я рекомендую при постановке своей подписи, во-первых, смотреть на те документы, которые вы подписываете. Никогда не ставить подпись на чистых листах, потому что всегда можно поставить оттиск печати, сверху сделать текст документа. Будьте очень аккуратны и обратите внимание на строение своей подписи. Если она у вас очень простая, усложняйте».

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Российской газеты» (rg.ru).