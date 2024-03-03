Чудо-матчи от «Родины». На финише сезона команда удивляет
СПОРТ
Сногсшибательным особенно в самом конце оказался сюжет выездного матча «Родины» против абаканских «Саян».
На четвёртой минуте за грубую игру получает красную карточку и удаляется до конца встречи хоккеист команды гостей. Тем не менее «Родина» усилиями Максима Маслова и Рамиля Ибрагимова до перерыва забивает два гола, на каждый из которых хозяева поля отвечают своим 2:2.
В начале второго тайма «Саяны» увеличивают счёт 3:2. На 86й минуте ещё один игрок нашей команды получает красную карточку. И тут происходит нечто невероятное. На 89й и 90й минутах со «стандартов» ворота сибиряков поражают соответственно Рамиль Ибрагимов и Максим Маслов. Победа «Родины» 4:3. После матча наставник кировской команды Игорь Коноплев будет говорить о характере, проявленном его хоккеистами, и о том, на чьей стороне в тот вечер были фортуна и бог.
И лимит на чудеса от «Родины» в этом сезоне, похоже, не исчерпан. В минувший вторник нижегородский «Старт» по всем прикидкам мог (должен был) увезти из Кирова «свои» три очка какникак, по результатам шестая команда чемпионата.
И к перерыву на табло стадиона светились вроде бы закономерные 0:2. Но уже в самом начале второго тайма, за пять минут, после точных ударов Кирилла Кулаева, Рамиля Ибрагимова (2) и Олега Пивоварова счёт стал 4:2! Тут уже вышли из «ступора» гости, и началась игра, от которой дух захватывало, играогонь... На табло 5:5, затем 6:5, 7:5, мяч попадает в штангу ворот «Родины» (второй раз в концовке матча). И финальные цифры 7:6! В нашей команде мячи в ворота соперника во втором тайме забили Никита Меньшиков, Максим Шилин и снова Ибрагимов. На льду стадиона ритуальная победная «рыбка» в исполнении кировских хоккеистов. На трибунах рекордное для нынешнего чемпионата (в Кирове) количество болельщиков 3024. Что ещё надо для последнего в сезоне домашнего матча!
На сегодня положение команд в чемпионате России выглядит следующим образом:
1. «Кузбасс» 64 очка после 23 игр.
2. «Водник» 63 (23).
3. «Динамо» 51 (23).
4. «СКАНефтяник» 50 (23).
5. «БайкалЭнергия» 44 (23).
6. «Старт» 33 (23).
7. «Ак БарсДинамо» 31 (23).
8. «Енисей» 24 (23).
9. «Сибсельмаш» 24 (24).
10. «Родина» 22 (23).
11. «Волга» 22 (23).
12. «Мурман» 19 (23).
13. «Саяны» 14 (24).
14. «СКАУральский трубник» 12 (23).
До конца регулярного чемпионата (а после него плейофф для восьми лучших команд) ещё неделя. Для вятских болельщиков главный вопрос: останется «Родина» на десятом месте или?.. Вот игры, которые предстоит провести кировской команде и её соседям по турнирной таблице.
«Родина» на выезде встретится с «Волгой», «Енисеем» и «Кузбассом».
«Волга» с «Родиной» дома, с «БайкалЭнергией» и «СКАНефтяником» в гостях.
«Мурман» на своём льду с «БайкалЭнергией», «Водником» и «Динамо».
Е. МАХОВ.
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