Чудо-матчи от «Родины». На финише сезона команда удивляет

Сногсшибательным ­ особенно в самом конце ­ оказался сюжет выездного матча «Родины» против абаканских «Саян».

На четвёртой минуте за грубую игру получает красную карточку и удаляется до конца встречи хоккеист команды гостей. Тем не менее «Родина» усилиями Максима Маслова и Рамиля Ибрагимова до перерыва забивает два гола, на каждый из которых хозяева поля отвечают своим ­ 2:2.

В начале второго тайма «Саяны» увеличивают счёт ­ 3:2. На 86­й минуте ещё один игрок нашей команды получает красную карточку. И тут происходит нечто невероятное. На 89­й и 90­й минутах со «стандартов» ворота сибиряков поражают соответственно Рамиль Ибрагимов и Максим Маслов. Победа «Родины» ­ 4:3. После матча наставник кировской команды Игорь Коноплев будет говорить о характере, проявленном его хоккеистами, и о том, на чьей стороне в тот вечер были фортуна и бог.

И лимит на чудеса от «Родины» в этом сезоне, похоже, не исчерпан. В минувший вторник нижегородский «Старт» по всем прикидкам мог (должен был) увезти из Кирова «свои» три очка ­ как­никак, по результатам шестая команда чемпионата.

И к перерыву на табло стадиона светились вроде бы закономерные 0:2. Но уже в самом начале второго тайма, за пять минут, после точных ударов Кирилла Кулаева, Рамиля Ибрагимова (2) и Олега Пивоварова счёт стал 4:2! Тут уже вышли из «ступора» гости, и началась игра, от которой дух захватывало, игра­огонь... На табло ­ 5:5, затем ­ 6:5, 7:5, мяч попадает в штангу ворот «Родины» (второй раз ­ в концовке матча). И финальные цифры ­ 7:6! В нашей команде мячи в ворота соперника во втором тайме забили Никита Меньшиков, Максим Шилин и снова Ибрагимов. На льду стадиона ­ ритуальная победная «рыбка» в исполнении кировских хоккеистов. На трибунах рекордное для нынешнего чемпионата (в Кирове) количество болельщиков ­ 3024. Что ещё надо для последнего в сезоне домашнего матча!

На сегодня положение команд в чемпионате России выглядит следующим образом:

1. «Кузбасс» ­ 64 очка после 23 игр.

2. «Водник» ­ 63 (23).

3. «Динамо» ­ 51 (23).

4. «СКА­Нефтяник» ­ 50 (23).

5. «Байкал­Энергия» ­ 44 (23).

6. «Старт» ­ 33 (23).

7. «Ак Барс­Динамо» ­ 31 (23).

8. «Енисей» ­ 24 (23).

9. «Сибсельмаш» ­ 24 (24).

10. «Родина» ­ 22 (23).

11. «Волга» ­ 22 (23).

12. «Мурман» ­ 19 (23).

13. «Саяны» ­ 14 (24).

14. «СКА­Уральский трубник» ­ 12 (23).

До конца регулярного чем­­пионата (а после него ­ плей­офф для восьми лучших команд) ещё неделя. Для вятских болельщиков ­ главный вопрос: останется «Родина» на десятом месте или?.. Вот игры, которые предстоит провести кировской команде и её соседям по турнирной таблице.

«Родина» на выезде встретится с «Волгой», «Енисеем» и «Кузбассом».

«Волга» ­ с «Родиной» дома, с «Байкал­Энергией» и «СКА­Нефтяником» ­ в гостях.

«Мурман» ­ на своём льду с «Байкал­Энергией», «Водником» и «Динамо».

Е. МАХОВ.