Чуда не будет. Депутаты ОЗС не поверили министру энергетики и ЖКХ Кировской области

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Недавно «Вятский край» в статье «Цифрами дом не обогреешь» уже писал о том, что за красивыми докладами чиновников о высоких темпах подготовки нашего коммунального хозяйства к новому отопительному сезону может скрываться пустота, то есть неготовность встретить новую зиму. И оказался прав.

На прошлой неделе на заседании комитета по промышленности и развитию инфраструктуры Законодательного собрания Кировской области депутаты «размазали по стенке» регионального министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского вместе с его радужным докладом. Причем в ходе обсуждения вскрылись факты, в корне опровергающие благостные заверения чиновников и указывающие на большие беды, которые ждут жителей области с наступлением холодов.

А в остальном, прекрасная маркиза...

Климентовский пришёл на депутатские слушания уверенный в себе и зачитал цифры, которые ранее зампред регионального правительства Алексей Жердев огласил на планёрке у губернатора Кировской области.

Думается, многие уже успели забыть, о чём тогда говорилось, поэтому напомним основные положения доклада Жердева, которые повторил (почти слово в слово) Климентовский.

К отопительному сезону подготовлено, по версии министерства энергетики и ЖКХ, 73% жилищного фонда, 48% котельных, 45% теп­ловых и 77% водопроводных сетей. Да и денег на ЖКХ будет потрачена рекордная сумма. Прогнозируемый объем инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства региона в 2023 году составляет 2,8 млрд. рублей, из которых средства областного бюджета - 380 млн. рублей. Основной объем привлекается из внебюджетных источников, то есть из средств Фонда развития территорий, - 1,1 млрд. рублей, а инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций - 1,2 млрд. рублей.

Особое внимание будет уделено подготовке к зиме в Верхошижемском, Котельничском, Слободском районах, а также в городах Котельниче и Слободском. В прошлый отопительный сезон там были проблемы с подачей тепла в дома горожан, а также наблюдались перебои с водоснабжением. В частности, решить вопрос с отоплением Котельнича планируется за счет строительства в проблемных микрорайонах (Котельнич-2, Мостопоезд и Затон) трех блочных газовых котельных. Деньги на них уже выделены из областного бюджета.

- Всего в этом году будет проведена реконструкция и модернизация 14 котельных, 22 километров тепловых сетей, ведутся строительство и реконструкция более шести километров водопроводных сетей, 12,5 километра сетей водоотведения, - уточнил Климентовский. - Начата, в соответствии с инвестиционными программами, реконструкция оборудования очистных сооружений в городах Советск, Луза и посёлке Нижнеивкино Кумёнского района. Начато проектирование реконструкции станции аэрации города Кирова, очистных сооружений в микрорайонах Лянгасово и Коминтерновский.

По словам министра, на предстоящую зиму создан достаточный запас топлива. И не только в Кирове, где с ним вообще проблем нет, но и в районах. От требуемого на сезон количества там заготовлено 42% угля и почти 50% иных видов топлива.

Особое внимание, как заметил Климентовский, уделяется финансовому состоянию ресурсоснабжающих организаций. Они накопили более полумиллиарда рублей долгов перед поставщиками топлива, но могут покрыть их за счет встречных долгов перед ними со стороны потребителей коммунальных ресурсов, которые составляют свыше двух миллиардов рублей. Правительство области и министерство энергетики и ЖКХ следят за развитием этой ситуации и контролируют процесс.

Нетрудно заметить, что всё вышеперечисленное должно успокоить жителей Кирова и области по части прохождения нового отопительного сезона, вселить в них уверенность в том, что облправительство твёрдо держит в своих руках управление всем происходящим в регионе.

Кто защитит Котельнич?

Первым благостное впечатление от этого доклада испортил депутат Владимир Понарьев (фракция ЛДПР). Он рассказал о запросах, которые поступают ему из Котельнича.

- Все мы знаем, что в прошлом году там была проблема с отоплением, - сказал народный избранник. - С этого года туда заходит новое предприя­тие - ООО «Финансгрупп» из города Вельск Архангельской области. Они уже ходят по домам и говорят, что тарифы в новом сезоне будут повышены. Если сейчас в городе тариф - 3650 рублей за гигакалорию, то новое предприя­тие хочет установить и чуть ли уже не установило его на уровне 6100 рублей. Таким образом, если ранее горожане платили более 12 тысяч за тепло, то с архангельскими тарифами будут отдавать все 24 тысячи. А это, поверьте, для большинства котельничан - катастрофа.

Климентовский поспешил заверить, что ничего страшного не происходит. Во-первых, он встретится с представителями новой коммунальной компании и обсудит с ними все вопросы, в том числе, надо понимать, по тарифу. А во-вторых, «у нас плата населения ограничена стандартом платежа». Выше этой планки граждане платить, по словам министра, не будут.

- Я не думаю, что там тариф будет шесть тысяч, - подвел оптимистический итог сказанному Климентовский.

А вот губернатор Кировской области отнесся к этому вопросу с бОльшим пессимизмом. На пленарном заседании ОЗС, когда ему рассказали о ситуации в Котельниче, глава региона резко высказался относительно такого волюнтаризма со стороны архангельских тепловиков.

По его словам, тариф устанавливается на год и ни одна компания, как бы она ни захотела, не сможет взять и установить внезапно свой тариф. Он также попросил зампреда правительства Жердева разобраться с этой ситуацией.

- Разберитесь, со всей пролетарской ненавистью! — пафосно указал губернатор своему заместителю.

Впрочем, не будем обманываться словами главы региона. Слишком часто его популистская риторика не проходит проверку практикой, как, например, высказывания насчет снижения стои­мости квадратного метра по мере роста объема строительства жилья. Последнего, действительно, стали вводить больше, но цена «квадрата» не только не упала, но и идет в рост.

Как бы для жителей Котельнича все эти обещания чиновников не обернулись уже этой осенью настоящей бедой. Впрочем, посмотрим.

Всё совсем не так

А вот депутат Дмитрий Русских (фракция «Справедливая Россия - За правду») разнес доклад Климентовского в пух и прах по всем пунктам.

- Согласно вашей информации, на кировских ТЭЦ находится 103 тысячи тонн угля и 12 тысяч тонн мазута, - напомнил депутат цифры министру. - Вы вообще представляете, как в реальности выглядят свыше ста тысяч тонн угля? Это весь топливный баланс области за сезон. Вы нас за лохов или дураков держите? Как такие цифры можно писать?

Дмитрий Русских, чье предприятие уже не первый год занимается поставками угля на территорию региона, подверг сомнению даже не отдельные цифры из доклада министра энергетики и ЖКХ, а в целом подготовку к зиме.

- На сегодняшний день ситуация складывается совсем не так, как доложил нам министр, - сказал депутат. - Она точно идёт не по плану. Все приведённые им показатели по заготовке топлива и его наличию не соответствуют действительности. У нас, как сказал министр, на сегодня почти тысяча котельных, их обслуживают около ста управляющих компаний, основная часть которых - МУПы. Единственное их достоинство - что они подчинены муниципальной власти. Насколько мне известно, только несколько муниципальных предприятий провели конкурсы по закупке топлива, но на них никто не вышел. И эта история длинная, она будет продолжаться до конца августа - начала сентября. В результате некоторые из них опять останутся без топлива. И, конечно, нет никаких 103 тысяч тонн на кировских ТЭЦ. И мазута в таком объёме нет. Я сегодня вижу проблемы в таких крупных городах, как Слободской, Котельнич, Советск и Яранск. Там ситуация совершенно непрогнозируемая. Стратегически она потеряна, так как до начала отопительного сезона остаётся полтора месяца. Что-то там кардинально изменить практически невозможно. И основная причина этой проблемы одна - неплатежи теплоснабжающих компаний.

Министр правильно сказал, что задолженность там составляет более 500 миллионов рублей. Только Слободской - 360 миллионов. Похожая ситуация по Яранску. Там долгов 60 миллионов, из которых 30 - просроченные долги. Совершенно непонятная ситуация с «Коммун­энерго». Это предприятие вообще не начало подготовку к отопительному сезону из-за отсутствия финансовых ресурсов. Осложнено это вой­ной с «Кировэнерго». И если до сего дня «Коммун­энерго» добросовестно работало в четырёх райцентрах, то сейчас оно не готово к отопительному сезону. Это в первую голову скажется на Советске, Яранске и Котельниче. В Яранске проблема осложняется банкротством МУП «Вулкан», которое даёт тепло наряду с «Коммунэнерго». Таким образом, этому городу нужно чудо, чтобы пережить наступающую зиму в тепле. Но чуда, как мне кажется, произойти не может. Перевелись волшебники. Сложнейшая ситуация в городе Слободском. Там так и не принято решение, кто будет отапливать город. По Котельничу полная вакханалия. Частично его отапливает то же «Коммунэнерго», счета которого арестованы. К тому же пришли новые игроки из Архангельска, которые даже не представляют, что такое ЖКХ.

По словам Дмитрия Русских, сегодня ни на одной площадке области нет ни грамма угля. Точно такая же ситуация с закупкой мазута. Да и цифры подготовки котельных к зиме не выдерживают критики.

- Я не понимаю: зачем министерство показывает нам нереальную картинку? - задаётся риторическим вопросом депутат. - Я считаю, что лучше знать правду наперёд, чтобы иметь «план Б». Но сегодня времени осталось так мало, что поменять что-то уже невозможно.

Можно, конечно, оспорить мнение народного избранника и сказать, что он нарисовал слишком мрачную картину ближайшего будущего. Но, учитывая опыт работы Русских в сфере ЖКХ, отмахнуться просто так от его выводов нельзя. Вот только готово ли воспринимать их областное правительство?

Иван ТРОФИМОВ.