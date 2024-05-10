Чтобы помнили. День Победы... Чем старше я становлюсь, тем более значимым становится для меня 9 Мая

В моём детстве Дню Победы уделялось огромнейшее внимание: и в детсаду, и в школе, и в семье. Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Дмитрий Карбышев… Истории их подвигов я помню наизусть, горжусь этими героями, уважаю их. Испытывали ли они страх перед смертью? Безусловно. Но, судя по всему, он был куда меньше страха позора. Считаю, на таких примерах и воспитывается в человеке любовь к Родине, патриотизм. Сегодня это особенно важно.

Но не только известные герои ковали победу в Великой Отечественной войне. Это и рядовые солдаты, матросы, медицинские работники, те, кто трудился в тылу… Сохранить их имена и фамилии, пронести через поколения память о них нам помогают рассказы родных, семейные традиции, а также патрио­тические акции. Одна из таких - акция «Бессмертный полк», которой в этом году исполнится 13 лет. Принять учаcтие в ней может каждый. Награды и заслуги родственника не первостепенны. Важно, что он приближал как мог общую, такую долгожданную победу.

Моя семья тоже участвует в «бессмертном шествии», и каждое 9 Мая наши прадеды - участники Великой Отечественной войны - «становятся» с нами в один строй. В этот момент я ощущаю гордость, трепет, радость и одновременно грусть. Однозначно, День Победы - действительно праздник со слезами на глазах.

Однажды я нашла в бабушкином комоде старые фотографии. Эта находка была сродни чудесному открытию. Каждое фото рассказывает о прошлом, которого я никогда не видела, но к которому, без сомнения, хочется прикоснуться.

Ф.Н. Богданов (справа).

На одном из снимков изображён мой прадед Филипп Николаевич Богданов, 1909 года рождения. Он ушёл на войну в первые дни мобилизации, но домой уже не вернулся: в марте 1942-го прадедушка пропал без вести, было ему всего 33 года. По рассказам дочери Филиппа, моей бабушки, когда с фронта вернулся его сослуживец, он поведал, что в один из дней наши бойцы попали в окружение, начался артобстрел. В окоп, где находился прадед, угодил снаряд. Тело найдено не было, и вместо похоронки прабабушке пришло извещение о том, что её муж пропал без вести.

В судьбах его жены и дочерей этот факт впоследствии сыграл тяжёлую роль: не положена была семьям без вести пропавших солдат пенсия от государства.

С.Н. Богданов.

Брату моего прадеда, Степану Николаевичу, повезло больше - он вернулся с фронта живым, был комиссован по ранению. Степан храбро сражался во время Великой Отечественной войны, за что не раз был награждён. Участвовал в боях на Курской дуге, был разведчиком-наблюдателем миномётной батареи 446-го мотострелкового батальона.

Из описания его подвига следует: «Будучи на наблюдательном посту, корректировал огонь... Когда замыкалось танковое кольцо в районе д. Сырцево, Богданов под шквальным огнём оставался на наблюдательном пункте и продолжал корректировать огонь. Благодаря этому миномётная батарея в это время уничтожила около 45 фрицев и две автомашины. Под д. Сырцево Богданов на наблюдательном пункте подождал подхода немецких автоматчиков на расстояние в сто метров. Лично с автомата Богданов уничтожил восемь немецких автоматчиков».

Как-то моя двоюродная сестра попросила нашу бабушку поделиться воспоминаниями из военного детства.

Вот что бабушка рассказала тогда:

- Когда война началась, мне восемь лет исполнилось. Денег не было, одежды не было. Я до октября в школу босиком ходила. После третьего класса не пошла учиться: нечего было надеть. Учителя нас учили приезжие - эвакуированные из городов, а когда война закончилась, они уехали. Плохо жили, сбирали. По нескольку дней сидели голодные. Летом спасали грибы и ягоды...

Эхо военного детства пронеслось через всю бабушкину жизнь. У неё всегда болели застуженные ноги. Она с трудом передвигалась и рано взяла в руки трость. Привычка не выкидывать ни крошки съестного, беречь одежду и деньги, экономить - тоже «оттуда». А ещё война научила бабушку и её ровесников жить сегодняшним днём, не загадывая далеко вперёд.

Как-то я спросили бабушку, о чём она мечтала в детстве.

- Ой, о чём мечтала, господи!.. Жили потихоньку, да и всё...

Вот так, передавая из уст в уста, из поколения в поколение истории из жизни родных людей, и воспитываем мы чувство любви и уважения не только к своим предкам, но и к Родине.

Н. КУЗНЕЦОВА.