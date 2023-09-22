Что нам стоит ФОК построить! Ваше мнение!

Совет директоров АО «Центральный рынок» решил, что строить в Кирове новый павильон Октябрьского рынке на месте снесенного нецелесообразно с финансовой точки зрения. Депутаты гордумы принялись рассуждать, что же должно появиться на этом месте.

Глава горадминистрации Вячеслав Симаков предложил разделить территорию на две части, одну из которых оставить рынку, другую отдать под строительство образовательного, спортивного или культурного объекта. Однако лично Симаков склоняется к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса.

Правда, до начала строительства нужно определиться с источниками финансирования и разобраться с передачей участка городу.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Что нужно построить на месте снесенного павильона Октябрьского рынка в Кирове?

- Новый павильон рынка.

- Торговый комплекс.

- Школу или детский сад.

- Спорткомплекс.

- Многоэтажный жилой дом

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

12 сентября прошло совещание по готовности к отопительному сезону всех субъектов ПФО.

За Кировскую область перед заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе Алексеем Кузьмицким отчитывались зампред правительства Алексей Жердев, первый заместитель областного прокурора Дмитрий Шерстнев, министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

Судя по их докладу, в нашем регионе к зиме готовы 95% многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также 76% ресурсоснабжающих организаций.

Как такие высокие показатели соотносятся с продолжающимися раскопками на тепловых сетях в областном центре, многомесячным отсутствием горячей воды и банкротством теплоснабжающей компании в Слободском, остается только догадываться.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы верите отчету облправительства о готовности к отопительному сезону на 95%?

- Да, правительство официально заявляет об этом – 17 голосов (19,3%)

- Думаю, чиновники приукрашивают реальность – 47 голосов (53,4%)

- Нет, я вообще не верю докладам начальников – 24 голоса (27,3%)

Статью «Зима покажет» читайте в субботнем номере «Вятского края».