Что нам стоит дом построить? Цены на жильё в Кировской области продолжают расти

Каждый человек хочет иметь крышу над головой. А еще желательно, чтобы она, эта крыша, была надежной и комфортной. И если уж говорят о ней, то имеют в виду отдельную квартиру или дом.

Такие «хотелки» естественны для любого человека, а уж для семьи, которая собирается жить вместе долго и счастливо, растить и воспитывать детей, дать им лучшее будущее, они - насущная потребность. Вот только реализовать последнюю имеют сегодня возможность не все. И дело не в отсутствии жилья на продажу (с этим-то проблем как раз нет), а в том, что цены на него не всякому по карману.

Вот и смотрят люди, где, что и по какой стоимости строится либо продается. И для жизни они выбирают те регионы, где зарплаты и цены за квад­ратный метр не находятся в непримиримом противоречии. А как с этим обстоят дела в Кировской области?

Жилья стало больше

Строительство жилья сегодня - это бизнес. И, нужно отметить, прибыльный бизнес. Неслучайно в постсоветское время появилось так много предприятий, которые им занимаются. Вот и в Кировской области работает далеко не один застройщик, а много разных контор, на счету которых - возведение многоквартирных домов с жильём разного качества и различной ценовой категории.

Как свидетельствуют данные статистики, на начало 2023 года в области числилось 2318 строительных организаций и 2140 индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших вид дея­тельности «строительство» как основной.

По понятным причинам на слуху более крупные и известные строительные компании, такие, как «Кировспецмонтаж», Кировский сельский строительный комбинат (КССК), «Железно», «Стройсоюз» и фирма «Маяковская». Так выглядит сегодня пятерка лидеров по специальным рейтингам. Именно они обеспечивают основной объем вводимого в строй жилья.

По данным Кировстата, по итогам предыдущих двух лет отмечена положительная динамика объемов ввода жилья. В 2022-м введено в эксплуатацию 530,3 тыс. кв. м жилых домов, что на 4,2 процента выше уровня предыдущего года. В 2021-м общая площадь построенного жилья по сравнению с 2020 годом увеличилась на 10,5 процента.

Проседание темпов ввода жилья в прошлом году было вызвано конфликтом между правительством области и крупными игроками на рынке строительства жилья. Однако уже в этом году динамика улучшилась.

Как сообщил Кировстат, в январе - июне 2023 года объем работ, выполненных по виду экономической дея­тельности «строительство», по отношению к январю - июню 2022-го вырос на 30 процентов. И этот рост почти полностью обеспечен за счет ввода новых домов, из которых около половины были сданы в областном центре.

Ценники только растут

Казалось бы, согласно экономической теории последователей Адама Смита, при таком большом поступлении на рынок нового жилья цены на него должны были упасть. Но этого не произошло. Более того, обнаружился обратный эффект - стоимость квадратного метра увеличилась.

Согласно данным Кировстата, цена на новостройки во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом в среднем выросла на 2,4 процента, а на вторичное жильё - на 1,9 процента. При этом стоимость квадратного метра в новостройках составила более 90,8 тыс. рублей, на вторичном рынке - свыше 70,5 тыс. рублей.

По росту цен на новое жильё Кировская область обогнала многие регионы ПФО и заняла в рейтинге дороговизны новостроек шестое место.

Гораздо лучше наша область выглядит по сравнению с соседями в рейтинге цен на «вторичку». Здесь она занимает лишь десятую строчку. Но обольщаться не стоит. По темпам роста стоимости вторичного жилья (увеличение составило 11,9 процента) наша область в первом квартале 2023-го обогнала многие российские регионы, заняв по этому показателю второе место в стране после Новокузнецка (третье и четвертое заняли Магнитогорск и Самара). И это при том, что в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи цены не только не росли, но и даже снижались.

По мнению экспертов, такой шквальный рост цен на «вторичку» связан с перетеканием спроса из одного сегмента рынка продаж недвижимости в другой. Вторичное жильё стало более привлекательным, чем новостройки, на стоимости которых отразилось изменение курса рубля и связанное с ним подорожание цемента.

Но какие бы причины ни называли специалисты-риелторы, нельзя сбрасывать со счетов и фактор алчности застройщиков. Они с большой охотой поднимают цены, а вот снижать их совсем не хотят. В связи с этим мне вспомнился разговор с гендиректором одной из кировских строительных фирм, который произошёл в 2014 или 2015 году. Тогда в Кирове наблюдалось снижение продаж жилья. И на мой вопрос: «не стоит ли кировским строителям продавать квартиры дешевле» - он честно ответил: «А зачем? Пусть себе стоит. Позже я его всё равно продам за эту цену».

Таким образом, ждать снижения цен на жильё не стоит. Даже при том, что сегодня оно стало гораздо менее доступным, никто не будет продавать жильё дешевле, пока есть те, кто готов его купить.

Кризис преодолели?

И здесь нельзя не вспомнить о том, что действующий губернатор Кировской области ставит себе в заслугу разрешение конфликта между региональной властью и застройщиками.

- К моменту моего прихода в Кировскую область в этой сфере имелись системные проблемы, которые фактически замедляли развитие отрасли и являлись сдерживающим фактором в реализации нацпроектов, - отметил он в своём отчёте перед депутатами Заксобрания. - Объёмы жилищного строительства выполнялись преимущественно за счёт ввода индивидуального жилищного строительства, чему способствовала догазификация. Строители, в связи с тем что находились в прямом конфликте с правительством области, в знак протеста саботировали участие в закупках по нацпроектам из-за невыдачи разрешений на строительство. Мы буквально в ручном режиме перезагрузили ситуацию в строительной отрасли. Достигли понимания в диалоге с застройщиками.

Глава региона не раз утвер­ждал, что разрешение кризиса приведет к росту площадей вводимого в строй жилья, а следовательно, к удешевлению квартир. Последнее он называл целью развития строительного сегмента областной экономики.

Для реализации «амбициозных» задач была даже принята пятилетняя программа развития строительной отрасли, в которой прописано двукратное увеличение объема строительства многоквартирного жилья. При этом ставка делается не на точечную застройку, а на комплексное развитие территорий.

А ведь именно условия комплексной застройки и были причиной разногласий между бывшим губернатором Игорем Васильевым и строительным сообществом.

- Людям нужно лечиться, водить детей в школу. Ни хрена этого нет! Вот ваши результаты работы, вот они, налицо! - обрушился в то время Васильев с обвинениями на строителей. - Застроены мик­рорайоны... Расскажите мне: что там есть? Людям есть где полечиться? Детям есть где получить дополнительное образование? Квартиры удобные, офигенные - окно в окно! С вами о чём ни говоришь, вам ничего не надо: переселение - не надо, дети-сироты - не надо. А что надо? Карман свой набить только? Больше ничего не надо?

И сказать, что он был не прав, язык не повернется. Да и некоторые представители застройщиков (тот же Алексей Миронов, гендиректор «Кировспецмонтажа») были с ним согласны. Зато ярым противником выступал руководитель фирмы «Маяковская» Дмитрий Сергеев. Именно последний, будучи сопредседателем регионального отделения Народного фронта, вынес конфликт в публичную плоскость.

У Сергеева были основания вступить в конфронтацию с региональной властью. Возглавляемая им фирма «Маяковская» застраивала территорию бывшего завода «Крин». Но, воткнув туда кучу «человейников», обеспечить новоселов яслями и детсадами фирма не удосужилась, что и вызвало вполне обоснованные претензии к ней. Да и точечной застройкой «Маяковская» до сих пор занимается. И не она одна.

Удалось ли новому губернатору уйти от точечной застройки в Кирове и по­двигнуть строителей активно развивать социальную инфраструктуру на тех территориях, где они возводят многоэтажные дома?

Пока этого не видно. Более того, на сайтах КССК, «Маяковской» и «Железно» значатся проекты возведения одиночных домов на кировских улицах. При этом, кроме «Железно», ни одна из этих строительных компаний не возводит поблизости школу или детский сад. Может быть, в будущем это изменится? Может быть. Но пока ничего такого нет. Также как не видят покупатели квартир снижения ценников на квадратный метр.

Иван ТРОФИМОВ.