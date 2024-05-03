Что хотим, то и творим
ОБЩЕСТВО
Сегодня почему-то принято ругать свою малую родину за её неказистость и серость, за то, что там «одна грязь и разруха». А я бы поспорила с этим мнением.
Жительницей Кирова я стала не так давно. До этого училась здесь в университете, а потом на десять лет уезжала за лучшей жизнью в далёкий край. И что я могу сказать? За это время Киров преобразился!
Да-да. Можете спорить со мной сколько угодно, но мне, человеку, не бывавшему в столице Вятского края десять лет, пожалуй, если не виднее, то заметнее перемены, произошедшие в облике города. Элементарно: вместо разбитых асфальтовых тротуаров появилась брусчатка. Разве не прелесть? Лично я теперь безбоязненно шагаю по улице на каблуках.
Преобразилась и обновилась историческая часть Вятки. Как мило смотрятся выстроившиеся в ряд невысокие домики. Они уже не обшарпанные, а ровно покрашенные, в единой цветовой гамме. Это тоже очень радует глаз.
Я, когда только переехала в Киров, каждые выходные устремлялась на набережную, чтобы насладиться пейзажем, открывающимся взору гуляющих. К примеру, во время моей учёбы в университете я тоже бывала и на набережной, и в Александровском саду. Помню, тогда мне ужасно не нравилась убогость этого «райончика»: косые скамейки, обшарпанные урны, непонятно какие светильники. Сейчас же с наслаждением гуляем здесь всей семьёй. Конечно, нет предела совершенству. Но всё же то, что было тогда и что мы видим сейчас, - две разные вещи.
И мне очень по душе тенденция последних лет, имеющая рабочее название «туристическая привлекательность регионов». Можете закидать меня камнями, уверяя, что, кроме дымковской игрушки, в Кирове и посмотреть не на что. Но для себя я открыла много интересного за этот короткий период после переезда. Особенно таких «артефактов» много на улицах в исторической части города, где то и дело натыкаешься на различные мемориальные доски: «Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался эвакогоспиталь», «Здесь учился А.Н. Бакулев» (к своему стыду, я даже не знала, что великий хирург - уроженец Слободского района и, соответственно, наш земляк!) и так далее. Можно и на экскурсию записаться - это безумно интересно!
Но особенно удивили достопримечательности Кирова из серии новых - это кикиморки, «расселившиеся» в 2022 году по всему центру (небольшие статуэтки в количестве семи штук, установленные в особенно любимых горожанами местах Кирова). Мне так понравились эти скульптурки, что я даже погуглила историческое «досье» на них. Оказывается, кикиморы на Вятке пользовались дурной славой. А даже вплоть до 1917-го улица Водопроводная нашего города носила название «Кикиморская». Мало того, в Государственном архиве Кировской области до сих пор хранится «Дело о кикиморе» от 1798 года!
Однако встреченные мною статуэтки вовсе не страшные, а очень даже симпатичные. У каждой есть свое имя, и все кикиморки, вопреки дурной славе, - обереги. Среди туристов и местных жителей даже сложились маленькие традиции - на всех фигурках появились характерные потёртости от прикосновений «на счастье и удачу». А кировчане настолько полюбили маленьких красавиц, что даже мастерят миниатюрную одёжку для кикиморок, лишь бы те не «замёрзли». То варежки с шапочкой на них натянут, то пушистую мантию им сошьют. Мило.
Так вот, исходя из всего выше сказанного, делаю вывод: и грязь с разрухой, и чистота с благоустройством, всё это - исключительно дело рук человеческих. Так зачем ругать то, что творим сами?
Н. КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.
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