ЧП есть, виновных нет. Кто ответит за обрушение моста через реку Воя?

Фото: ГТРК «Вятка»

Радует активность региональной власти, которая взялась за приведение в порядок вятских дорог. Однако иногда эту радость омрачают печальные инциденты, которые происходят по принципу «одно лечим, другое калечим».

Так, например, получилось с мостом через реку Воя на стыке Нолинского и Немского районов, недалеко от с. Кырчаны. Не так давно на нём произошло частичное обрушение полотна. Как полагают некоторые вятские блогеры, причиной разрушения стало активное использование моста дорожной техникой компании «Тигран Великий». Она ведёт недалеко от мостового сооружения ремонтные работы на трассе.

Но в правительстве Кировской области не придают этому ЧП значения, успокаивая публику отчетами о принятых мерах. Уж что-что, а составлять оптимистичные рапорта и давать людям обещания наши чиновники научились.

Меры не приняли

Ставший печально известным мост через реку Воя расположен, согласно данным регионального минтранса, «на км 0+840 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь». Он был построен в 1970 году, а последний ремонт здесь проводился в 1996-м.

Мост находится в оперативном управлении КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Содержание данного мостового сооружения осуществляется подрядной организацией АО «Вятавтодор».

Обследование моста, сообщают в областном минтрансе, проводилось специализированной организацией в 2019 году, по результатам его транспортно-эксплуатационное состояние моста было оценено как неудовлетворительное.

Однако, по сведениям из других источников, сотрудники дорожного комитета еще за неделю до обрушения моста проводили проверку надежности его конструкций и, как и при обследовании 2019 года, обнаружили там проблемы, которые могли привести к обрушению, но не заставили «Вятавтодор» принять действенные меры по предотвращению аварии. Вероятно, как это обычно бывает, понадеялись на русский авось.

И вот 7 августа настало время «Ч». Конструкции моста не выдержали и частично обрушились. В зону разрушения попали пешеходный участок и часть автомобильной полосы.

Как написал один из кировских телеграм-каналов, сославшийся на местных жителей, «обвал произошел из-за того, что техника подрядчика перевозила через мост материалы для ремонта этого участка дороги с большим перегрузом. Вероятно, это несложно проверить. Ведь вся техника сегодня оборудована системой ГЛОНАСС».

В связи со сложившейся ситуацией «Вятский край» попросил прокомментировать этот инцидент министерство транспорта Кировской области, «Вятавтодор» и компанию «Тигран Великий».

Виновных нет

В минтрансе обрушению моста не придали вообще никакого значения.

«Сотрудниками учреждения (дорожный комитет. - Ред.) осуществляется надлежащий контроль за исполнением условий контракта подрядчиком, в том числе за исполнением требований по содержанию мостовых сооружений, - написали чиновники в ответе на запрос «ВК». - Учреждением надлежащим образом реализуются предусмотренные полномочия по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение соответствия сети региональных автодорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, а также по целевому и рацио­нальному использованию бюджетных средств».

А посему в ведомстве не видят причин для выявления и наказания виновных в случившемся ЧП. Да и нужно ли кого-то наказывать, коли упала только пешеходная часть моста, а автомобильная продолжает соединять два берега. К тому же для сохранения последней меры приняты.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на мостовом сооружении организовано светофорное реверсивное движение по оси моста 2 по центральным балкам, установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения согласно проекту организации дорожного движения, согласованному с УГИБДД по Кировской области», - отчитались чиновники.

К тому же не за горами и капитальный ремонт моста. Дорожным комитетом в мае 2023 года, как сообщили в минтрансе, уже заключён контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт данного моста, строительно-монтажные работы по его капремонту планируется провести в 2024 году.

«Тигран» не при делах

А где высокое начальство не увидело вины своей и своих подчиненных, там и «Вятавтодор», который отвечает за содержание этого моста, в случившемся ЧП не видит ничего страшного.

Во-первых, потому, что само предприятие передало обслуживание этого мостового сооружения на субподряд ООО «Астрим-Жилтехстрой» и тем самым сложило с себя груз ответственности. А во-вторых, субподрядной организацией, как написали в «Вятавтодоре» в ответ на запрос «ВК», «комплекс работ по его содержанию выполняется в объемах и видах, предусмотренных техническим заданием, которое является неотъемлемой частью договорных обязательств».

Ну и, наконец, в-третьих, «учитывая, что работниками ООО «Астрим-Жилтехстрой» работы по содержанию моста выполняются в соответствии с техническим заданием, основания для привлечения их к ответственности отсутствуют».

Нет в связи со случившимся у главных вятских дорожников и претензий к «Тиграну Великому», поскольку «сведениями о причинно-следственной связи между повреждением моста и действиями ООО ГК «Тигран Великий» АО «Вятавтодор» не располагает».

Таким образом, ни в минтрансе, ни в дорожном комитете, ни в «Вятавтодоре» не собираются устанавливать реальные причины обрушения моста. И все доводы кировских блогеров про ГЛОНАСС, с помощью которой можно было бы это сделать, так и остались «гласом вопиющего в пустыне». Получается, что, начни копаться, можно ненароком и высокопоставленных чиновников зацепить. А кому это надо? Гораздо проще публиковать парадные реляции об успехах в ремонте других мостов. И таковых хватает с избытком.

В интересах аграрного бизнеса

Так, например, совсем недавно минтранс отрапортовал об успехах в ремонте важных мостовых сооружений через реки Быстрица, Кырмыжка и Ворсик. Работы проинспектировал лично министр транспорта Алексей Петряков.

Ремонт моста через реку Быстрица и моста через реку Кырмыжка на трассе Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Кумёнском районе выполнен уже на 70 процентов, сообщили в правительстве области. Работы идут с опережением графика. Подрядчик планирует завершить все мероприятия уже в сентябре (по условиям контракта срок окончания - 31 октября).

Чиновники подчеркнули, что мост через Кырмыжку соединяет районный центр Богородского района - п. Богородское - и с. Вожгалы Кумёнского района. А в обоих этих населённых пунктах располагаются молокоперерабатывающие предприятия, и автомобильное сообщение - важная социальная и экономическая составляющая для районов и их жителей.

Мост через реку Ворсик на автодороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Кырчаны в Богородском районе, также пишут чиновники, ремонтируют капитально. Он соединяет несколько деревень с райцентром. Сооружение построено еще в 70-е годы прошлого века и почти за 50 лет пришло в негодность. Местные жители часто жаловались на то, что по мосту страшно не только ездить на автомобилях, но и ходить. Подрядчик планирует завершить работы к 25 сентября, то есть на 1,5 месяца раньше срока по контракту.

Что ж, известие и впрямь позитивное и настраивает на мажорный лад. Можно только порадоваться за жителей этих районов. Однако, думается, без лоббирования своих интересов со стороны таких крупных аграрных холдингов, как АО «Красное Знамя» и племзавод «Октябрьский», тут дело не обошлось. Но не будем придираться.

Гораздо больше в связи с темой вятских мостов нас интересует то, как региональное правительство отреагирует на жалобы жителей Кирово-Чепецка, для которых отсутствие стабильной переправы через реку Чепца носит критический характер.

Со сдвижкой вправо

Как пишет интернет-издание Чепецк.ру, недавно власти закрыли в связи с падением уровня воды в реке Чепца движение по наплавному мосту, который соединяет две части Кирово-Чепецка. Из-за этого заречный микрорайон города опять остался без надежного автомобильного соединения с «материковой» частью.

Годы, в которые местная и областная власти никак не могут решить эту проблему, уже приучили чепчан к подобным неудобствам. Но наш нынешний губернатор в рамках «дорожной пятилетки» пообещал им капитальный мост через Чепцу, а муниципалитет начал даже выселять жильцов из домов, которые прилегают к подъездным путям. Последнее, кстати, вызвало массу раздражения у тех, кто попал в «зону отчуждения» («Вятский край» уже писал об этом конфликте).

Однако значительная часть жителей Кирово-Чепецка всё же с одобрением встретила проект нового капитального моста. Вот только удручает их то, что планы правительства региона могут, как говорят сами чиновники, «сдвинуться вправо», то есть переместиться на более поздний срок. Ведь уже с самого начала подготовленная проектно-сметная документация не смогла пройти госэкспертизу. И лишь недавно, с грехом пополам, эта эпопея завершилась.

Но путь от документации до реального начала строительства моста обещает быть долгим. Ведь для этого нужно получить федеральное финансирование. А в соответствующем постановлении Правительства РФ выделение средств предусмотрено аж на 2026 год. Само же открытие движения должно состояться вообще в 2027 году, хотя региональная власть уже успела пообещать людям, что строительство моста начнется в 2024-м. Вот только никаких движений на предполагаемом участке его местонахождения люди пока не наблюдают.

Иван ТРОФИМОВ.