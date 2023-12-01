Cнова антирекорд? «Родина» провела ещё два матча в чемпионате России

Ещё два матча в чемпионате России провела кировская «Родина» - оба с его лидерами. В Архангельске при 1900 зрителях на трибунах и температуре воздуха минус 19 градусов наша команда проиграла местному «Воднику» - 2:12. У кировчан оба забитых мяча на счету Кирилла Кулаева.

Не нашлось аргументов - никаких! - у хоккеистов с берегов Вятки и в домашнем матче против московского «Динамо» - 2:18. После недавно закончившейся продолжительной серии игр без побед «Родина» в этой встрече, похоже, замахнулась ещё на один антирекорд - по количеству мячей, пропущенных за половину матча (результат первого тайма - 1:13).

А о лучших временах кировской команды в этот вечер снова напомнили выступающие в столичном «Динамо» неоднократные чемпионы мира - заслуженные мастера спорта

Сергей Шабуров и Алмаз Миргазов. Первый - один из самых именитых воспитанников «Родины», второй провёл за неё несколько сезонов. В игре в Кирове по системе «гол + пас» Алмаз набрал восемь очков (4 + 4). Две голевые передачи в матче записал себе в актив 45-летний Шабуров. Кстати, был в составе гостей ещё один воспитанник кировского хоккея с мячом - 24-летний защитник Илья Кузьмин.

В нашей команде во встрече с динамовцами меткими оказались удары Рамиля Ибрагимова и Олега Пивоварова. На трибунах игру наблюдали менее полутысячи болельщиков.

К сегодняшнему дню в чемпионате страны на верхних строчках турнирной таблицы - «Кузбасс», «Водник» и столичное «Динамо», набравшие соответственно 21, 21 и 18 очков. «Родина» с тремя очками - на 12-м месте. Но большинство клубов суперлиги провели по семь-восемь игр, кировская команда - только пять. Так что соревновательный календарь первого зимнего месяца для неё будет очень насыщенным.

Евгений МАХОВ.