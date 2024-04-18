Чистое озеро. Заключён государственный контракт на разработку проекта по расчистке озера Ежово

Фото kirov-portal.ru.

Озеро Ежово расположено в городе Кирове в границах гидрологического памятника природы регионального значения «Ежовский озёрно-родниковый комплекс».

В 2023 году министерством охраны окружающей среды Кировской области было проведено обследование озера. Обследование показало, что в условиях небольшой глубины происходит заиление и зарастание озера. Растительностью покрыто более 40 процентов водной поверхности. Толщина донных отложений составляет более одного метра. Хао­тичная застройка правого берега озера оказывает негативное влияние на его состояние ввиду засорения водоёма мусором и отходами.

Неудовлетворительное состояние озера ведет к ухудшению санитарно-экологического состояния прилегающей территории.

Для экологической реабилитации водоема необходимо проведение расчистки от иловых отложений, растительности, мусора и отходов.

Министерством была подготовлена заявка на финансирование проектных работ за счет средств федерального бюджета, которая получила одобрение Федерального агентства водных ресурсов.

29 марта 2024 года заключён государственный контракт на разработку проекта «Расчистка озера Ежово в г. Кирове». Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 1,9 млн рублей. Оплата будет производиться после получения положительного заключения государственной экспертизы. Финансирование проектно-изыскательских работ в полном объеме предусмотрено из федерального бюджета. На реализацию проекта также планируется привлечь средства федерального бюджета.

В перспективе на прилегающей к озеру территории планируются организация зон отдыха, вело- и пешеходных дорожек, смотровых площадок, устройство пирса для водных активностей.

Вперёд, на экскурсию

27 марта в Вятском государственном агротехнологическом университете открылся музей геологии, в котором представлено более двух тысяч минералов и различных ископаемых окружающего мира Кировской области.

Старший научный сотрудник лаборатории геологии - музея Алексей Скворцов рассказал удивительную историю о самой первой коллекции, начавшейся с клуба любителей камня при шинном заводе. Одним из идейных вдохновителей, мечтавшим о создании такого музея, была мама Алексея Александровича - Людмила Ивановна, которая всю свою жизнь посвятила геологическому просвещению и образованию молодёжи, возглавляя геологический клуб «Петрос».

Благодаря Людмиле Ивановне и её единомышленницам Дине Караваевой и Вере Кротовой, помогающим в распределении и классификации экспонатов, появилось место, в котором студенты смогут познавать богатства Кировской области.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Руслан Исупов: «Геологический музей - это уникальный познавательный центр, в котором каждый сможет узнать для себя что-то новое и интересное. Лаборатория станет отличной площадкой для образования подрастающего поколения и развития экологической культуры населения Кировской области».

Научная лаборатория геологии появилась благодаря поддержке ректора Вятского ГАТУ Елены Симбирских и сотрудников вуза. Ученые Вятского палеонтологического музея помогли своими рекомендациями по устройству экспозиции.

Фото clgz.ru.

Безвредное наблюдение. Развитие цифровых технологий не стоит на месте, поэтому гаджеты успели внедриться и в мир животных

Замминистра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» о том, как можно наблюдать за животными в их дикой среде с помощью фотоловушек.

«Фотоловушка - это компактный прибор, который длительное время работает автономно от аккумулятора. Реагирует приспособление на движение и тепло, записывая при этом короткие видеоролики и создавая фотоснимки», - объясняет Дмитрий Сергеевич.

Устройства располагают вблизи места обитания животных, возле троп и кормушек, что позволяет без какого-либо вреда для самих зверей, не причиняя им стресс, следить за их поведением, изучать и узнавать новые факты о лесных обитателях. «Всё это делается дистанционно, без участия человека, что существенно снижает беспокойство животных, а на некоторые датчики они вообще не реагируют», - сообщил замминистра.

По словам Дмитрия Анисимова, все современные фотоловушки оснащены инфракрасной подсветкой, в результате чего невидимая волна осветляет место съёмки и помогает наблюдателю заметить малейшие детали.

Существует несколько разновидностей фотоловушек: одни отправляют фото и видео в режиме онлайн, другие не имеют такой функции. Разумеется, от этого фактора зависит и цена прибора. Так, влагозащищенную фотоловушку, работающую автономно около полугода, можно приобрести за десять тысяч рублей, а самый простой вариант можно купить за три тысячи рублей.

«Если ваша главная цель заключается в съёмке диких животных, то ловушки надо устанавливать в местах их концентрации, то есть возле звериных троп и водопоев», - говорит Дмитрий Сергеевич.

Нередко животные из-за своей любознательности могут повредить прибор. «У меня были случаи, когда я обнаруживал свою фотоловушку на земле со сломанной застёжкой. Причину поломки я так и не выяснил, потому что записи того, кто её уронил, не было, но подозреваю, что это лось на неё так среагировал», - вспоминает Дмитрий Анисимов.

Многие люди считают, что такое наблюдение за животными схоже с охотой, но звери остаются живыми и невредимыми. Как отмечает Анисимов, такое слежение за лесными жителями - настоящее искусство.

Перед собой эколог ставит задачу съёмки информативных роликов, в которых показывается жизнь разных видов животных. «Каждый вид для меня отдельная радость. Я стараюсь искать новые локации, где могут оказаться другие разновидности».

Особо ценны для Анисимова те съёмки, на которых удалось запечатлеть представителей Красной книги: «Недавно я опубликовал видео, которое был снято ещё в мае прошлого года. На нём были слышны крики совы, но я думал, что это длиннохвостая неясыть, достаточно обычная для наших лесов. Оказалось, что это очень редкая красно­книжная серая неясыть. Информация ушла не только в мой архив, но и орнитологам, которые занимаются переизданием нашей региональной Красной книги».

Дмитрий Сергеевич называет себя и всех, у кого есть такое необычное хобби, натуралистами и исследователями природы. «Фотоаппарат позволяет снимать животных в дикой природе, но когда ты их снимаешь на объектив, то, разумеется, звери реагируют негативно. А с помощью фотоловушек за ними можно наблюдать в их естественной среде», - резюмировал свой рассказ замминистра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов.

Подготовила Ксения АФАНАСЬЕВА.