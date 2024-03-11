Чисто там, где… перерабатывают. В Кировской области ликвидируют старые полигоны ТБО

Фото: kirovreg.ru

Человечество генерирует огромное количество мусора. Говорят, в Мировом океане есть даже острова, состоящие из отходов человеческой жизнедеятельности.

В прошлом веке мусорная проблема мало кого волновала, и без неё было о чём беспокоиться. Одни только две мировые войны чего стои­ли. Но сегодня осознание того, что жить так дальше нельзя, пришло. Не случайно в России появился национальный проект «Экология». В его реализацию включились все регионы страны. Не осталась в стороне и Кировская область.

О том, как на территории вятского края меняются подходы к работе в сфере обращения с ТКО, как борется правительство Кировской области со свалками, на днях на пресс-конференции рассказал министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

Свалок стало меньше

Полигон твердых бытовых отходов, а попросту свалка, - это не только место, куда свозят ТБО (твердые бытовые отходы) или ТКО (твердые коммунальные отходы). Это промышленный объект, к которому предъявляются довольно жесткие санитарные, технологические и иные требования.

Всякий такой полигон имеет срок своей службы. Связан последний с заполнением отведенных для этого площадей. Поэтому всегда наступает такой момент, когда везти туда мусор уже нельзя.

Отслужившие свой век полигоны подлежат рекультивации. Есть такие и у нас, на Вятке.

По словам министра окружающей среды, вверенное ему ведомство ведет активную работу по рекультивации старых свалок. Таковых у нас шесть. К ним относятся бывшие полигоны в Слободском, п. Вахруши Слободского района, Малмыже (где таковых два), Омутнинске и Кирове. На ликвидацию всех этих объектов выделено свыше двух миллиардов рублей, из которых 95 процентов дает федеральный бюджет.

В 2020 году была рекультивирована свалка в Вахрушах, в 2022-м - в Слободском. В 2023 году ликвидировали одну из свалок в Малмыже, которая находилась на склонах оврага вдоль реки Засора. Сегодня активно ведется рекультивация полигонов ТБО в Омутнинске и Кирове (рядом с пос. Костино). Работы на обоих объектах планируется завершить уже в этом году.

Помимо свалок, расположенных рядом с городами, министерство охраны окружающей среды борется и с поселковыми местами захоронения отходов, а также со стихийно образующимися завалами мусора. В ближайшие два года будет разработана проектно-сметная документация на ликвидацию свалок в Верхошижемье, Лебяжье и Арбаже.

Ох, нелёгкая это работа…

Процесс рекультивации старых свалок непростой и трудоемкий. Именно потому на него выделяются такие большие деньги.

Начинается он с того, что министерство охраны окружающей среды готовит проект. Потом на месте проводит изыскательские работы. На подготовленные документы получают положительное заключение государственных экспертиз - экологической, строительной и прочих. Итогом подготовительного этапа является включение полигона в реестр объектов накопленного экологического вреда.

Существует два способа рекультивации старых свалок. Первый заключается в захоронении отходов на месте, второй - путем вывоза мусора на действующие полигоны.

Понятно, что первый из них сложнее и дороже. На начальном этапе формируется холм из свалочных масс. Как правило, он представляет собой усеченный конус. По периметру создается дренажная система для сбора загрязненных вод. Последние поступают на специально для того построенные очистные сооружения, на которых жидкость либо очищается на месте, либо, накапливаясь, перенаправляется на другие очистные.

Помимо дренажной системы в теле холма монтируется и система дегазации, которая служит для отвода биологического газа, образующегося в результате гниения отходов. Этот газ горючий, а потому такая система нужна, чтобы предотвратить самовозгорание мусора.

После того как тело сформировано, оно накрывается геомембраной, препятствующей проникновению вглубь холма атмосферных осадков. Поверх нее насыпается растительный грунт. В него высеваются многолетние травы.

Но даже после того, как все работы завершены и приняты заказчиком, министерство охраны окружающей среды в течение последующих пяти лет продолжает внимательно следить за рекультивированным полигоном, чтобы он не наносил вред окружаю­щей среде. И лишь потом степень внимания к захоронению снижается.

Вообще же, по словам Абашева, считается, что такая свалка перестает наносить вред экологии лишь через пятьдесят лет.

Разорвать замкнутый круг

Это, конечно, здорово, что с карты Кировской области исчезают территории, на которые годами свозился мусор. Но это не означает, что по завершении этой непростой работы можно будет почивать на лаврах. Человек продолжает генерировать отходы, а потому возникают новые полигоны ТБО, с которыми в будущем опять предстоит бороться.

Этот процесс, как замкнутый круг, разорвать который можно лишь путем изменения подходов к утилизации мусора, а именно - переходу к его переработке.

Первой стадией внедрения новых методов по обращению с ТКО в Кировской области является создание мусоросортировочных комплексов и станций.

Самый крупный такой объект построят в Слободском районе, в трех километрах от действующего полигона, расположенного недалеко от деревни Осинцы. Его создание планируют закончить уже в этом году, чтобы с 2025-го можно было начать эксплуатацию.

Как заметил Тимур Абашев, в области ежегодно образуется 280 тысяч тонн отходов. Новый комплекс способен отсортировать львиную их долю, то есть 200 тысяч тонн.

Органические отходы подвергнутся компостированию, после чего будет образовываться технический грунт. Он может быть использован для различных хозяйственных нужд. В том числе - для отсыпки имеющихся свалок.

Другие виды отходов (пластик, металл, стекло) будут вывозиться на соответствующие предприятия по их переработке. Но в планах правительства области - создать, с привлечением заинтересованного бизнеса, рядом с мусоросортировочным комплексом собственные перерабатывающие мощности. Одного только пластика, по оценке экспертов, которых привлекло к работе министерство охраны окружающей среды, в результате сортировки будет образовываться около 30 тысяч тонн.

По словам Тимура Абашева, подрядчик, который взялся за строительство мусоросортировочного комплекса в Осинцах, имеет все возможности для успешного воплощения проекта в указанные сроки, а публикации, которые говорят об ином, являются, по сути дела, инсинуациями.

Помимо главного мусоросортировочного комплекса в регионе будут построены комплексные объекты по обращению с ТКО в Яранском и Вятскополянском районах, а также мусоросортировочные станции в Шабалинском и Лузском районах.

Создание мусоросортировочных мощностей, считает министр охраны окружающей среды, позволит снизить количество отходов, которые подлежат захоронению на свалках области, в два раза.

Иван ТРОФИМОВ.