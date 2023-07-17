Цифрами дом не обогреешь. Районы Кировской области не доверяют отчету министра ЖКХ

Фото: minenergo.mosreg.ru

Середина лета, а в правительстве региона в разгаре подготовка к новому отопительному сезону. По словам заместителя председателя облправительства Алексея Жердева, ее активно ведут не только региональные чиновники, но и муниципалитеты.

Цифры, которые представил Жердев на очередной планёрке у губернатора Кировской области Александра Соколова, не могут не радовать. Темп подготовки коммунального хозяйства к зиме взят высокий. Но отражают ли эти показатели реальное положение дел?

Напомним, что по поручению губернатора в этом году необходимо завершить подготовку потребителей тепловой энергии к отопительному сезону к 1 августа, а ресурсо­снабжающих организаций - к 1 сентября.

Задача Соколовым поставлена, подчиненные бросились ее выполнять. Согласно докладу Жердева, на данный момент к сезону подготовлено 73 процента жилищного фонда, 48 процентов котельных, 45 процентов тепловых сетей и 77 процентов водопро­водных сетей. Да и денег на ЖКХ будет потрачено ре­кордно много.

- Для подготовки к зиме используются все доступные источники финансирования, - сообщил зампред. - Прогнозируемый объём инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства области в 2023 году составляет 2,8 миллиарда рублей, из которых средства областного бюджета - 380 миллионов рублей. Основной объём привлекается из внебюджетных источников (средства Фонда развития территорий) - 1,1 миллиарда рублей, и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций - 1,2 миллиарда рублей.

Кстати, львиную долю последних составят деньги, которые потратит компания «Т Плюс». Но об этом Жердев не упомянул.

Учли в правительстве и проблемные территории, которые «отличились» прошлой зимой. Особое внимание министерство энергетики и ЖКХ, как заметил зампред, уделяет подготовке к зиме в Верхошижемском, Котельничском, Слободском районах, а также в городах Котельниче и Слободском. Вот только из этого списка почему-то выпали Опаринский и Верхнекамский районы, а потому допускаем, что отчеты оттуда не вызвали у чиновников беспокойства.

Но стоит ли доверять чиновничьим реляциям? Ведь в прошлом году нынешний министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский, в то время в ранге исполняющего обязанности, уже докладывал Соколову, что область к зиме готова и сбоев не будет. Но потом посыпалось как из рога изобилия. То в одном месте, то в другом. Да и сегодняшний доклад для Алексея Жердева готовило всё то же министерство энергетики и ЖКХ, которое, несмотря на провалы прошлой зимы, по-прежнему подчинено Климентовскому. Так что цифры смотрятся красиво, а на самом деле…

Эту особенность отчётности знает, о чём и не преминул сказать, председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев.

- Я недавно был в Арбаже. Естественно, инициативно поехал в одну из котельных, - сообщил он на совещании у Соколова. - Хотел посмотреть там подготовку к отопительному сезону. Я, конечно, не специалист, но там держится всё «на честном слове, на одном крыле». Котельная муниципальная. Есть концес­сионер. Он говорит, что заявку в районную администрацию на новый котёл отправлял, а там говорят, что переслали её в министерство. Я прошу поддержать заявку, а то мы можем оставить посёлок без тепла.

Тут вот что интересно: Климентовский ни о какой заявке из Арбажа даже не слышал. Что, согласитесь, и не удивляет. По мнению Жердева, более ранние сроки проведения подготовки к новому отопительному сезону дают региональным чиновникам время на устранение тех недостатков, которые, как в случае с Арбажем, возникают.

Помнится, Соколов пообещал в прошлом году послать Климентовского в опаринский поселок Заря колоть дрова для местной котельной, хотя своего обещания не выполнил - вместо этого утвердил его в должности министра энергетики и ЖКХ. В этот раз таких обещаний не слышно, а следовательно, сойдут министру с рук любые «косяки».

Иван ТРОФИМОВ.