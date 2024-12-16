Цифра года. Капремонт 922 объектов за шесть лет – нереальный план облправительства

Фото volga-mother.ru.

На прошлой неделе состоялось два важных события в политической жизни области. Во-первых, прошла встреча кировского губернатора с Президентом РФ Владимиром Путиным. А во-вторых, на планёрках началось подведение итогов деятельности регионального правительства по различным секторам жизни области.

Наложение двух этих событий друг на друга дало ожидаемый результат. Оно ещё раз показало, что стоит за обещаниями губернатора, которые он так щедро раздавал и раздаёт.

Некоторые вятские комментаторы напрямую обвинили нашего губернатора во вранье Президенту. В частности, это касалось реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. По версии местных журналистов и блогеров, количество граждан, ожидающих переезда, гораздо больше того, о котором сказал губернатор главе государства. Но если бы это была единственная, мягко выражаясь, «неточность»…

В зачитанном на планёрке отчёте заместителя председателя правительства Кировской области Светланы Шумайловой, которая курирует образование, культуру и молодёжную политику, прозвучала одна цифра, которая претендует на звание «Цифра года». Шумайлова назвала точное количество образовательных учреждений региона, которые нуждаются в капитальном ремонте. Их насчитывается 922 (!) единицы. И все они «по поручению губернатора» должны быть приведены в порядок к 2030 году, то есть за грядущую пятилетку.

К слову сказать, такое же намерение губернатор озвучил, глядя Путину прямо в глаза. Дал, так сказать, обещание главе государства: «Мы до 2030 года поставили задачу - привести в порядок всю инфраструктуру детства, включая детские сады, школы, дополнительное образование, спортивные и культурные учреждения».

Ну а теперь давайте повторим еще раз по слогам: «Девятьсот двадцать два образовательных учреждения нужно отремонтировать за пять лет!»

«Вятский край» недавно уже писал, с каким скрипом реализуется в Кирове программа по капитальному ремонту школ. И ведь в областном центре капремонта требуют только 60 учреждений общего образования. А тут на пятилетку закладывают девятьсот с лишним.

Даже не слушая далее отчет Шумайловой, уже можно сказать, что задача поставлена невыполнимая. Но зампред, продолжая конкретизировать этапы достижения обозначенной цели, фактически подтвердила такой вывод. В частности, по словам чиновницы, за три следующих года, то есть за 2025, 2026 и 2027-й, будут капитально отремонтированы 16 детсадов, 56 школ и два учреждения профобразования, что в общей сложности дает цифру 74. Путем арифметической операции нетрудно установить, что на последующие два года, то есть на 2028-й и 2029-й, остается: 922 - 74 = 848 образовательных учреждений, или по 424 на каждый год.

Напомним, что в этом году облправительству удалось в рамках федеральной программы отремонтировать только шесть школ. А без федеральных денег область вообще много не потянет.

Нужно ли после этого говорить, что оглашённые губернатором и Шумайловой планы невыполнимы? Хотя бы потому, что в регионе физически нет такого количества строительных организаций, которые способны закрыть обозначенные объёмы работ. И здесь даже обращённое к сотрудникам регионального минстроя пожелание губернатора, чтобы они оказали содействие коллегам из образовательной сферы в поиске подрядчиков, не поможет. Тем более что пожелание - не приказ, его к делу не подошьёшь.

Таким образом, на встрече с главой государства наш губернатор не только был неточен в цифрах, но и откровенно вводил того в заблуждение насчет перспектив развития области.

Иван ТРОФИМОВ.