Черепаший шаг дорожников. Итоги работы по развитию дорожной сети

Фото kirovreg.ru.

Ещё не так давно в ходу была поговорка: «В России две беды: дураки и дороги». Сегодня вспоминать её стали реже, так как российское правительство запустило масштабный проект по приведению основных дорог в порядок или, как говорят чиновники, «в нормативное состояние».

Частью этого проекта стала программа «Безопасные качественные дороги» (БКД). В её рамках в регионы с 2019 года потекли миллиарды рублей на обновление дорожной сети крупных городских агломераций.

Не осталась в стороне от этого потока небывалой щедрости и Кировская область. Более того, она на год раньше, чем многие другие субъекты РФ, стала получателем федеральных субсидий, так как вошла в пилотный проект. И с тех пор, нужно откровенно признаться, ездить по Кирову, Кирово-Чепецку и Слободскому стало гораздо приятнее.

Вот только, к большому сожалению региональных чиновников, дорожная сеть области не заканчивается на границе города Кирова. Есть ещё много путей сообщения, соединяющих муниципальные центры между собой, а также райцентры с деревнями и сёлами.

Если бы не эта дорожная сеть, то земля вятская была бы по состоянию дорог как минимум в середине российского рейтинга, чем грела бы сердце нашего губернатора, который так любит ходить в передовиках. Пока же непроезжие местные дороги утянули Кировскую область в число худших в России.

Это, однако, не мешает заместителю председателя правительства Кировской области Алексею Жердеву отчитываться о впечатляющих успехах в развитии дорожной сферы. За последние дни он успел сделать это дважды: один раз - на пресс-конференции для региональных СМИ, а второй - на очередной планёрке у губернатора.

Вот только выдавать чёрное за белое и желаемое за действительное Жердеву сподручнее вышестоящему начальнику да обывателю. Первый его не остановит, так как хочет выглядеть лучше, чем есть. Второй не будет прерывать, поскольку занят собственными делами и не следит, какие дороги в вятской глубинке сделали, а какие нет. Но далеко не все в нашей области страдают подобной «куриной слепотой». Есть ещё люди, которые способны указать зампреду на его упущения.

А тут уж и мы не упустим шанса вставить свои «пять копеек». Благо корреспонденту «Вятского края» «посчастливилось» побывать на упомянутой выше пресс-конференции Жердева.

Какие планы - такое исполнение

Ловить на оговорках и неточностях зампреда, который отвечает за дорожную отрасль, конечно, можно, но неинтересно. К тому же это уводит в сторону от главного - изменения реального состояния дорог. Но для того чтобы подловить чиновника на приукрашивании реальности по-крупному, нужно всегда держать в уме пару вещей.

Во-первых, вся дорожная сеть Кировской области насчитывает почти 25 тысяч километров. Из этой протяжённости на трассы федерального значения приходится немногим более трёх процентов (почти 800 км), на региональную сеть - слегка больше десяти процентов (более 2,5 тысячи км), а остальные дороги считаются местными, и их километраж в десять раз больше, чем федеральных и региональных, вместе взятых.

Во-вторых, нынешний губернатор, ступивший на вятскую землю в мае 2022 года, почти сразу после своего утверждения в должности заставил подчинённых разработать пятилетнюю программу развития дорожной сети с 2023 до 2027 года (не зря же он твердил про постановку амбициозных задач). И таковая в ускоренном темпе была сочинена и утверждена в марте 2023 года.

Согласно этой программе, за пять лет нужно было увеличить долю находящихся в нормативном состоянии региональных дорог с 48,1 процента в 2022 году до 61,5 процента в

2027 году, а местных - с 22,3 процента до 25,5 процента. Таким образом, рост числа хороших дорог уже изначально решено было обеспечивать за счёт вкладывания средств в улучшение региональной сети.

Но тут нельзя не обратить внимание и на ещё один нюанс. В советское время экономика была плановой, и каждый руководитель составлял план так, чтобы по итогам года достичь его перевыполнения. Это давало возможность предприятию получать премии. Вот и нынешние составители «дорожной пятилетки» пошли по пути таких советских начальников.

Взглянув на приведённые выше цифры, нетрудно убедиться, что за пять лет протяжённость местных дорог, по которым водители могут передвигаться безопасно для себя и автомобиля, должна вырасти всего на три с небольшим процента.

Вот и получается, что, когда Алексей Жердев гордо заявляет о выполнении и даже перевыполнении кировскими дорожниками всех поставленных задач, он не лукавит, просто «забывает» упомянуть о принятых планах.

По словам зампреда, в 2024 году было отремонтировано 420 км всех дорог области (от федеральных до местных включительно). Но если вспомнить про общий километраж областной дорожной сети и про то, что лишь треть его находится в нормативном состоянии, то понимаешь всю мизерность этой цифры.

Тут не гордиться надо, а впору плакать и искать пути кратного увеличения числа нормальных проезжих дорог. Иначе мы так и будем сидеть в конце российского рейтинга состояния дорожной сети.

Мост на грани крушения

В своём отчёте о развитии дорожной отрасли Жердев и на пресс-конференции, и на планёрке упомянул о завершении в этом году ремонта шести мостов общей протяжённостью свыше тысячи погонных метров. В их число вошёл и самый крупный мост - через Вятку у города Советска.

В продолжение слов зампреда пресс-центр правительства Кировской области уточнил, что упомянутый мост имеет важное значение для сообщения региона с Нижегородской областью, Татарстаном и Республикой Марий Эл. Со времён постройки в 1990 году этот мост ни разу не ремонтировался. И только благодаря «мудрому руководству» действующего главы региона до него наконец-то дошли руки дорожников.

Кстати, когда во «ВКонтакте» появилась эта новость, несколько человек в комментариях уличили правительственных пиарщиков во лжи.

«Был ремонт, - написал Сергей Бахтин. - Я лично работал (на ремонте моста. - ред.) в 2008 году».

Впрочем, стоит ли удивляться таким маленьким «неточностям» со стороны правительственной пресс-службы? Она в последнее время, следом за областными чиновниками, любит к месту и не к месту вставлять в свои релизы слово «впервые». Судя по публикациям на сайте правительства, у нас и жизнь-то началась лишь с приходом в область нынешнего губернатора.

Однако вернёмся к переправам. Ремонт моста через Вятку - дело, конечно, благое. Если бы не одно «но». Чуть дальше в сторону Советска по этой же трассе расположен мост через реку Пижму. И он на пару десятков лет старше своего коллеги на Вятке. Да и состояние его гораздо более ветхое и аварийное, чем было до ремонта у моста через Вятку. Вот только приводить его в порядок пока никто не начал. Хотя если с ним что-то случится (не дай Бог), то встанет, и надолго, вся трасса.

К слову сказать, реконструкция моста через Пижму значилась в числе приоритетных задач в программе «дорожной пятилетки», и должна она была начаться ещё в 2023 году, а закончиться в 2025-м. Но сегодня Жердев сообщает, что для этого ремонта нет даже проектно-сметной документации. Её разработка начнётся только в 2025 году.

При этом если с данным мостом всё же что-то случится, то ответственности за это никто персонально не понесёт, так как, по словам Жердева, расстановка приоритетов по ремонту мостов через Пижму и Вятку была «коллегиальным решением».

А в заключение разговора о мостах хотелось бы напомнить о том, что зампред тщательно замалчивает. Не только мост через Пижму никак не дождётся своего ремонта. В дорожной пятилетней программе указывается также строительство моста через реку Чепцу у Кирово-Чепецка. Оно должно было начаться в 2023 году, а закончиться в 2026-м. Но по сию пору не продвинулось ни на йоту. А ведь на выделение на это строительство средств, если верить сообщениям облправительства, было поручение Президента России. Но, как видим, оно было региональными чиновниками провалено. Впрочем, это не первый случай, когда областная власть саботирует решения главы государства.

Иван ТРОФИМОВ.