Цена «квадрата». Ваше мнение!

Кировстат констатирует факт: цена квадратного метра жилья в Кировской области увеличилась как на первичном, так и на вторичном рынках.

По данным Кировстата, во втором квартале 2023 года цены на квартиры в новостройках выросли на 2,4% в сравнении с предыдущим кварталом, а на вторичном рынке — на 1,9%.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках региона на конец второго квартала 2023 года составила 90 тыс. 866 рублей. На вторичном рынке «квадрат» стоил 70 тыс. 472 рубля.

Рост цен во втором квартале текущего года наблюдался во всех регионах ПФО. Больше всего подорожала стоимость квартир в новостройках Чувашии (на 4,7%) и Республике Марий Эл (на 4%). Максимальными цены на квартиры продолжают оставаться в новостройках и на вторичном рынке жилья в Татарстане.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Считаете ли вы доступной покупку жилья в Кировской области?

- Да, цены разумны для инвестиций в недвижимость

- Да, затянув пояс, можно купить квартиру в ипотеку

- Нет, с моими доходами мне не дают ипотеку

- Нет, я предпочитаю арендовать жилье

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Прошлым летом тогда еще врио губернатора поднял вопрос о безопасности отдыха несовершеннолетних на водоемах Кировской области. Поводом стала гибель двух детей на реке Вятке в районе Котельнича. После этого резонансного случая от глав районов потребовали оборудовать безопасные места для купания и назначили их лично ответственными за жизни детей на воде.

В мае 2023 года требование оборудовать пляжи поддержали финансово – из областного бюджета было выделено 16 млн рублей.

Однако, по данным ГУ МЧС по Кировской области, детская смертность на водоемах за год не изменилась. В текущем году в реках и озерах региона, так же, как и в прошлом, погибли шесть детей.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы почувствовали перемены в обеспечении безопасного отдыха детей на водоемах?

Вы почувствовали перемены в обеспечении безопасного отдыха детей на водоемах?

- Да, родительские патрули следят за подростками у воды – 11 голосов (19,6%).

- Нет, дети по-прежнему везде купаются без присмотра – 22 голоса (39,3%).

- Контролеров хватает только на официальные пляжи – 23 голоса (41,1%).

Статью «Вложились в пляжи» читайте в субботнем номере «Вятского края».