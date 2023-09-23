Чем бог послал… «Фестиваль Вятской кухни» испортили просчеты организаторов





Осень на дворе. Урожай с огородов почти собран, душа у людей просит праздника и праздничного угощения. И как бы порадовалась она, эта душа, объявленному Вятской торгово-промышленной палатой (ВТПП) фестивалю вятской кухни на «Пешеходной Спасской», если бы не просчеты в его организации.

Закрадывается подозрение, что любое организованное на Спасской мероприятие обречено на неудачу. Или устроители просто не способны сделать всё хорошо и правильно: и план-программу написать, и участников пригласить, и рекламу запустить. Хотя именно ВТПП «продавливала» перегораживание участка ул. Спасской на каждые выходные для проведения всевозможных шоу, конкурсов и презентаций районов области. Рвение торговой палаты оценил глава региона, и 13 мая «Пешеходную Спасскую» открыли вместе с туристическим сезоном. О том, как с каждой неделей поток людей всё стремительнее обходил «вятский Арбат» стороной из-за скудности программы и однотипности праздников, «Вятский край» писал в течение лета.

Но что могло пойти не так с фестивалем вятской кухни? Ведь ВТПП загодя сформировала список «якорных участников» - ими по самому статусу обязаны были стать победители проведённого всё той же торговой палатой конкурса «Блюдо Вятки». И по его итогам ещё 14 июня сформировали некое «Вятское меню», которое «будет представлять наш регион на гастрономических выставках, фестивалях, подаваться в кафе и ресторанах города». Кстати, о планах провести фестиваль вятской кухни впервые заявили в тот же день, 14 июня.

Прошло три месяца, и грянул… конфуз. 8 сентября на Спасской не было богато ни приятно булькающими кастрюлями с грибными похлебками, ни прилавками с открытыми и закрытыми вятскими пирогами с картошкой и творогом. Между прочим, это я сейчас перечислил блюда утвержденного ВТПП «Вятского меню». Из победителей конкурса «Блюдо вятки» были только блины с припеком и рыжиками со сметаной, так и к ним ресторатор присоседил совсем не вятскую пасту «Маккерони» своего производства с грибами, овощами и чипсами из крапивы, а также равиоли и шоколадный хворост.

Ситуацию спасали представители районов: делегация Малмыжского района привезла лакомства татарской национальной кухни, а из Слободского района прибыли удмуртские деликатесы.

Кстати, в этот раз на Спасскую опять привозили истобенские огурцы. Говорят, их хватило надольше, чем в первую попытку.

Егор Горохов.