Человек и учёный. К 75-летию профессора и академика Виталия Лиханова

Беда больших городов в том, что люди почти не знают друг друга. Ходят по одним и тем же улицам, встречаются чуть ли не каждый день, но совершенно не представляют, кто же их визави. Бывает даже так, что соседи живут в одном и том же подъезде, а друг с другом не знакомы. Помните, как в культовом советском фильме «Москва слезам не верит»?

Но что там улица или подъезд. Мы, жители Кирова, даже многих наших именитых земляков в лицо не знаем. Не говоря уж об их профессиональных и человеческих качествах.

В какой-то степени относится это и к Виталию Анатольевичу Лиханову, профессору Вятского агротехнологического университета (ВятГАТУ), заслуженному работнику высшей школы РФ, заслуженному работнику сельского хозяйства Кировской области, академику Российской академии транспорта и Российской академии естествознания (РАЕ), заве­дующему кафедрой тепловых двигателей, автомобилей и тракторов ВятГАТУ, основателю целой научной школы. К человеку, который, помимо уже перечисленных заслуг, обладает и многими другими званиями и наградами.

Многие кировчане знают об Альберте Лиханове, писателе, общественном деятеле, создателе и руководителе сначала Советского, а потом Российского детского фонда. А вот о его младшем брате известно гораздо меньшему кругу горожан. Впрочем, это дело поправимое.

Везде оставаться человеком

Я познакомился с Виталием Анатольевичем во время подготовки ряда газетных публикаций о выпускниках инженерного факультета Вятского агротехнологического университета. Собственно, профессор Лиханов и был инициатором всей этой работы. Как он сам признался в разговоре, ему стало обидно за родной вуз, который в 1990-е годы утратил свой музей, в силу чего нынешнее поколение студентов не знает своих выдающихся предшественников. Нет у молодёжи примера, на который она могла бы равняться. А публикации в областной газете осядут в библиотеках, найдут своё место в новом музее вуза, и с ними сможет познакомиться любой его студент и выпускник.

Согласитесь, в наше время не так уж и просто встретить человека, пекущегося не о собственном благополучии, а о сохранении истории и традиций учреждения, с которым связала его судьба. И Лиханов в данном случае именно такой человек.

Обнаружилась при знакомстве с Виталием Анатольевичем и другая его черта. Он оказался очень прост в общении. Может пошутить, рассказать анекдот, посмеяться над чужой шуткой. При этом Лиханов не выпячивает своих заслуг, да и вообще о себе почти ничего не говорит. А вот о людях, с которыми приходилось встречаться, знает много и рассказывает о них охотно. Поэтому я долгое время даже не подозревал, с каким выдающимся человеком мне довелось общаться.

А профессору Лиханову всегда было чем похвастаться. Его научные успехи отмечены докторской степенью, а достижения подтверждаются четырьмя десятками монографий, многочисленными публикациями в научных журналах и десятком изобретений. Да и с административной карьерой у него всегда всё было в порядке. Долгое время он работал проректором ВятГАТУ, когда вуз ещё именовался сельскохозяйственной академией. И не менее продолжительный срок он занимал и занимает по сию пору должность заведующего кафедрой тепловых двигателей, автомобилей и тракторов.

Вообще перечислять все заслуги Лиханова можно долго, но их наличие не сделало Виталия Анатольевича человеком заносчивым, показывающим своё превосходство перед посторонними. И эта его черта проявилась, когда нам с ним пришлось ездить на сельскохозяйственные предприятия области или встречаться с их руководителями в других местах.

Несмотря на то что многие директора предприятий и иные высокопоставленные выпускники мехфака были младше Лиханова, да и в своих достижениях недотягивали до его уровня, Виталий Анатольевич держался с ними на равных, ни словом, ни жестом не показывая своей исключительности. И это многое говорит о его человеческих качествах.

Семейная закваска

Знакомясь с биографией Лихановых, удивляешься, как из семьи слесаря-механика и лаборантки госпиталя для ветеранов вышли два таких выдающихся человека - Альберт и Виталий. Значит, было в этой семье нечто, что заложило в братьев не стремление к сытой жизни обывателя, а желание совершенствоваться на избранном поприще, не успокаиваться на достигнутом и шаг за шагом идти к новым достижениям. Таким людям обычно не свойственно интриганство, их отличают трудолюбие и трезвая оценка своих сил и возможностей.

И вот что ещё интересно: два брата избрали для себя кардинально разные стези. Один - гуманитарную, другой - техническую. Хотя, по словам Виталия Анатольевича, в этом нет ничего удивительного. Альберт родился в 1935 году, а Виталий - в 1949-м. Между братьями 14 лет разницы. И каких лет…

В этот промежуток времени произошла Великая Отечественная война, которая наложила на все семьи Советского Союза серьёзный отпечаток. Не обошла она стороной и семью Лихановых. Отец с первых дней ушёл на войну и вернулся с неё только в 1946 году, «оттрубив» дополнительный год на восстановлении КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги). Поэтому первенец Лихановых, Альберт, остался на попечении женщин - матери и бабушки. А вот воспитанием Виталия занимался отец, вернувшийся к тому времени в родной дом.

- Он брал меня с собой на работу, - вспоминает Виталий Анатольевич. - И для меня было обыденностью видеть тиски, напильники и прочий слесарный инструмент. К тому же, как всех мальчишек того времени, меня тянуло к велосипедам и моторам, а потом, когда у знакомых пацанов появился первый мотоцикл, и к этой технике. Поэтому я уже в школе знал, что мне интересно и чем хочу и буду заниматься. Так я и попал в Кировский сельхозинститут.

По словам Лиханова, родители нацеливали сыновей на получение высшего образования.

- У них обоих высшего образования не было, - говорит Виталий Анатольевич. - И папа особенно сильно по этому поводу переживал. Поэтому и мне всегда говорил, что без этого нельзя. И оказался прав. Без образования нельзя.

Оба брата оправдали ожидания своих родителей. Каждый по-своему, но оправдали.

Кафедра тепловых двигателей, автомобилей и тракторов в 2022 году.

Нацеленность на науку

Виталию Лиханову повезло не только с родственниками, но и с преподавателями в вузе.

- Я ещё на первом курсе пришёл к Гуревичу (Александр Михайлович Гуревич - один из основателей факультета механизации сельского хозяйства, ныне - инженерного факультета Вятского агротехнологического университета, основатель кафедры тракторов и автомобилей. - Авт.) и сказал, что хочу заниматься наукой, - рассказывает Виталий Анатольевич. - Он ответил, что у него места нет, и направил меня к Александру Викторовичу Прозоровскому. Я к нему пришёл, и он дал мне задание испытывать топливные насосы.

Полгода студент «крутил» эти насосы, а потом выступил с докладом, который понравился педагогу. Так Лиханов сделал свои первые шаги в науке.

Уже потом, после окончания вуза и службы в армии, попал Виталий Анатольевич в аспирантуру к Алексею Константиновичу Болотову. Сам, своими руками подготовил материальную базу для исследований, а потом провёл испытания и защитил в 1982 году кандидатскую диссертацию.

В результате кафедра, на которой работал новоиспечённый кандидат наук, создала первую в стране модель трактора на природном газе. Ее показали на ВДНХ, и она получила медаль.

Потом у Виталия Лиханова было ещё несколько медалей ВДНХ и получение степени доктора наук. Но главным на научном поприще стали всё-таки не награды и звания, а формирование нового научного направления - создание дизельных двигателей, работающих на альтернативных видах топлива.

В 1983 году, когда Лиханов только начинал эту работу, темой со­здания двигателей, работающих не на солярке и бензине, занимались единицы энтузиастов. Сегодня же данное направление признано в качестве приоритетного. В результате опубликованные работы Виталия Анатольевича имеют индекс Хирша (показатель публикационной активности и цитируемости) в 107 единиц.

- В системе вузов Минсельхоза России и нашего региона это наивысшее значение индекса, - констатирует Лиханов.

И в этом заключении нет бравады или похвальбы. А есть гордость за себя и своих учеников-аспирантов, за родную кафедру и вуз. Ведь дались такие достижения нелёгким и упорным трудом.

Сергей СМОЛИН.

Фото www.dvs-vgsha.ru.