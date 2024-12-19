Человек и природа

На носу Новый год. За окном витает праздничная атмосфера, а лёгкий снежок укрывает землю пушистым одеялом. Посмотрим, какими новостями из мира экологии запомнились ушедший ноябрь и первые дни наступившего декабря.

Сохраним лес вместе

В последнюю неделю ноября в Кировской области успешно завершилось выполнение федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

На сто процентов выполнен ключевой показатель - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории региона, составляющее 33,5 тыс. га.

С 2019 по 2024 год этот показатель ежегодно выполнялся на сто процентов, что свидетельствует о высоком уровне работы и ответственности в вопросах лесовосстановления. Всего за шесть лет реализации нацпроекта в Кировской области было восстановлено около 242 тысяч гектаров леса.

Парку быть

На территории Подосиновского района и Опаринского муниципального округа проектируется национальный парк. Разработку проекта ведет ФГБУ «ВНИИ «Экология», подведомственное Минприроды России.

В состав национального парка планируется включить заказник «Былина» с прилегающими территориями, представляющими собой единый таежно-болотный комплекс, а также ряд объектов культурного наследия - Никольскую церковь в деревне Нижний Починок (Опаринский МО), крепость Осиновец, дом-музей маршала И.С. Конева (Подосиновский район). Проектируемая площадь достаточно большая - около 60 тысяч гектаров. Проект затрагивает интересы местных жителей, лесо- и охотпользователей.

Несмотря на то что процедура со­здания особо охраняемых природных территорий федерального значения не требует проведения публичных слушаний, по инициативе регионального министерства охраны окружающей среды были проведены встречи с жителями Подосиновского района и Опаринского муниципального округа.

Ведущий научный сотрудник ВНИИ «Экология» Алексей Терехов представил окончательные проектные решения, подчеркнул значимость сохранения этой территории. Алексей Сергеевич ответил на вопросы участников обсуждений, зафиксировал предложения по установлению функционального зонирования в границах национального парка для учета интересов местных жителей.

Многие участники встреч отметили, что создание национального парка станет одним из факторов развития экономики районов, повысит туристическую привлекательность региона и позволит сохранить уникальные природные и исторические объекты.

Главные друзья человека

30 ноября в экоцентре города Кирова отметили Всемирный день домашних животных. Этот праздник призван напомнить нам о том, как важно с любовью и ответственностью относиться к своим питомцам. В честь пушистых друзей человека в экоцентре провели конкурс рисунков «Портрет любимца». Творческие работы прошли отбор жюри и народное голосование. Каждый конкурсант получил благодарственное письмо, значок «#ЯРазделяю», а победители - грамоту и экоподарки.

Кроме того, специалисты экоцентра организовали для гостей увлекательную экскурсию. В классе сортировки юные экологи с энтузиазмом отвечали на вопросы и умело распределяли вторсырьё в соответствии с фракциями, а в мастерской переработки они сами попробовали измельчить на велошредере крышки от бутылок, из которых позже будут изготовлены яркие значки.

Также в лектории экоцентра перед ребятами и их родителями выступила Гузель Зарипова - руководитель центра реабилитации животных «Большое гнездо». Она рассказала о том, что с наступлением зимы в помощи человека нуждаются и дикие животные и птицы. Начинающие экологи узнали, из чего можно сделать кормушки и чем подкармливать птиц, чтобы им не навредить.

Экологический диктант

9 декабря завершился Международный экологический диктант - 2024.

В этом году диктант проводился в шестой раз. Участие в диктанте не заняло больше 40 минут, а содержание его полностью состояло из тестовых вопросов. Перед началом каждый участник указывал свой возраст и уровень образования. Создатели диктанта отмечают, что на вопросы может ответить каждый - от ребёнка до человека, имеющего профильное экологическое образование. Тест состоит из 25 вопросов, каждый из которых оценивается экспертами в сфере экологии.

Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова рассказала, что содержание вопросов предполагает знание основ экологической безопасности, а также сведений о природе России и о том, как охраняются природные объекты на её территории. В этом году на базе вузов, ссузов, Домов культуры, библиотек, общественных организаций и предприятий региона было создано более 40 офлайн-площадок.

Все участники экодиктанта получили сертификаты или дипломы победителей первой, второй и третьей степени.

Связь поколений

В Вятском государственном агротехнологическом университете прошло мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения выдающегося биолога-охотоведа, писателя, фотографа-анималиста, исследователя Командорских островов Сергея Владимировича Маракова.

Невозможно переоценить наследие Сергея Владимировича. В его честь назван национальный парк на Командорских островах, в Кирове в память об ученом регулярно проходят зоологические чтения. Дети, внуки и многие ученики Сергея Владимировича занимаются природоохранной деятельностью. А еще остались его научные труды, книги о природе, уникальные снимки зверей, птиц, пейзажей и быта Командор.

В ходе встречи дочь Сергея Владимировича Наталья Фомина рассказала об основных этапах биографии отца, в том числе о работе в Кирове в сельхозинституте и в институте охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ).

Своими тёплыми воспоминаниями о наставнике поделились его ученики - доктор биологических наук, профессор Виктор Машкин и доктор биологических наук Валерий Ширяев.

Талантливый ученый оставил в наследие потомкам много уникальных литературных работ, интересных анималистических фотографий и добрую память в сердцах учеников и родных.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Подготовлено по материалам министерства охраны окружающей среды Кировской области.