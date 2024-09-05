Человек - друг природы

Подходит к концу долгожданное лето. В этом году оно было насыщенным событиями в мире флоры и фауны.

По следам пушистых

В министерство охраны окружающей среды Кировской области поступило сообщение от жителей деревни Березник Кумёнского района о появлении медведя и диких кабанов на пешеходной тропе. Эта единственная дорога, по которой можно попасть в районный центр.

Сотрудник Центра охраны и использования животного мира и охотпользователь из Кумёнского района прибыли на предполагаемое место встречи с дикими животными.

Здесь они обнаружили следы присутствия медведя. Путь пролегает через болотистую местность с наличием зарослей и высоких деревьев, что дает животным возможность максимально незаметно перейти через дорогу. Каких-либо фактов, указывающих на постоянное присутствие медведей в непосредственной близости от деревни, не выявлено.

Также были обнаружены следы диких кабанов рядом с посадками картофеля. На самих посадках для удобрения почвы высыпаны зерноотходы. Всё это привлекает кабанов на данный участок. Стоит отметить, что территория не имеет никаких ограждений, и это тоже способствует беспрепятственному доступу кабанов.

Министерство обратилось в кумёнское общество охотников с рекомендацией усилить работу по сокращению численности кабанов. Районному инспектору поручено усилить контроль за данным районом на случай повторного появления животных.

Общественные инспекторы

Завершилось обучение в школе инспекторов общественного экологического контроля.

10 августа в Александровском саду города Кирова выпускникам школы вручили сертификаты общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Курс обучения прошли 22 активиста, выразивших желание стать частью большой команды добровольцев, работающих на благо нашей природы. Они включены в список общественных инспекторов экологического контроля при минэкологии.

В ходе обучения будущим общественным наблюдателям рассказали о системе государственного управления в сфере экологии, о правах и обязанностях граждан в области защиты окружающей среды и природопользования, о структуре экологического законодательства. На практическом занятии обследовали особо охраняемую природную территорию памятника природы регионального значения «Ежовский озерно-родниковый комплекс», водоохранные зоны рек Вятки и Хлыновки.

В скором времени все общественники приступят к работе по охране окружающей среды Кировской области.

Доброе соседство

16 и 17 августа в Кирове в «Точке кипения» ВятГУ состоялся Гражданский форум Кировской области.

Одна из секций форума была посвящена раздельному сбору твердых коммунальных отходов. В ее работе приняла участие заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.

- Раздельный сбор - это сейчас, скажем так, заказ общества. Сегодня обсудим, в какой точке находимся, куда движемся и чего ожидать в ближайшей перспективе, - отметила Ольга Васильевна.

Сейчас раздельный сбор отходов на территории области реализуется региональным оператором АО «Куп­рит». Им ведётся активная эколого-просветительская деятельность: организуются регулярные акции, субботники, экологические уроки в школах, установлено более ста контейнеров для сбора пластика, работает экопункт. В 2024 году открыты Экоцентр и Экодом.

В настоящее время создаются объекты по сортировке мусора. Самым крупным будет сортировочный завод в составе комплексного объекта КПО «Центральный» в Слободском районе, окончание строительства запланировано на 2025 год.

Еще четыре объекта проектируются в удаленных от областного центра районах. Параллельно с началом работы этих объектов постепенно будут устанавливаться специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Основная проблема сейчас, как сказали многие присутствовавшие на Гражданском форуме, - недостаточный уровень обустройства контейнерных площадок. Для этого региональный оператор совместно с муниципальными образованиями определяет площадки, готовые к установке контейнеров для раздельного сбора отходов.

Удивительное спасение

В начале июня жительница Фалёнского района обнаружила лосёнка за приусадебным участком. Мамы-лосихи рядом не было. Женщина сообщила о своей находке районному инспектору центра охраны диких животных. Осиротевшего детёныша отвезли в Костромскую область на Сумароковскую лосеферму.

В новом доме ему дали кличку Казак. Спустя несколько месяцев специалисты фермы рассказали, что кировский лосёнок питается очень хорошо, любит играть с сородичами. Благодаря этому он быстро освоился на новом месте и хорошо набирает вес.

Дитя неба и солнца

Её принято называть «княжеской птицей». Она занесена в федеральную и региональную Красные книги. И это, конечно же, европейская белая лазоревка - маленькая певчая птица семейства синицевых с длиной тела около 15 см и размахом крыльев от 19 до 22 см.

Считается родственницей обыкновенной лазоревки. Отличается от неё ярким бело-сине-голубым оперением с характерной тёмно-синей, почти чёрной перевязью на глазах, за что и получила свой «титул-прозвище» - князёк.

Ареал обитания князька - узкая полоса Центральной Евразии от Белоруссии до побережья Японского моря. Районы белая лазоревка выбрала степные и лесные, ведь в них расположены самые благоприятные для неё климатические условия.

Чаще всего живёт князёк в низких и сырых местах, нередко на болотистых участках, на которых растут берёзы, ивы и тополя. Иногда белая лазоревка встречается в гористой местности, где также заселяет смешанные леса. Большое количество этих птичек обитает на восточных склонах Урала и на юге Сибири, а также в долинах Волги.

Повадки у белой лазоревки похожи на повадки остальных представителей семейства синицевых, а особенно - обыкновенной лазоревки. Однако князьки более растительноядные и зимой с особым аппетитом поглощают семечки. Кроме того, в тёплый период, начиная с ранней весны, белые лазоревки переселяются на более влажные и болотистые места.

Отличительной чертой этих птичек называют их скрытность. Князьки, в отличие от других синицевых, предпочитают селиться в зарослях растений. Голос белой лазоревки напоминает пение обычной синицы, он мягкий, но громкий.

Европейская белая лазоревка относится к оседло-кочующему подвиду. В гнездовой период птица малоподвижна и скрывается от посторонних глаз, обитает в поймах и в заболоченных кустарниках. Но по окончании этого неактивного времени маленькие стайки князьков начинают кочевать по зарослям камыша, иногда залетают в населённые пункты и на пастбища.

В Кировской области князёк встречается в Малмыжском, Зуевском, Свечинском, Котельничском и Даровском районах.

Интересные факты о белых лазоревках.

Эти маленькие птички вьют гнёзда в дуплах, которые делают не сами, ведь их клювы не приспособлены для этого.

Белая лазоревка безумно осторожна. При малейшей опасности птица сразу же улетает в глубь леса или же прячется в дупло.

У птиц этого подвида необычный голос. Они могут и петь как колокольчик, и подражать голосам животных, и даже шипению змей.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Подготовлено по материалам министерства охраны окружающей среды Кировской области.