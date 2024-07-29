Чьё собачье дело? Чиновники пытаются найти общий язык с зоозащитниками

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На этой неделе разгорелся нешуточный конфликт между правительством Кировской области и защитниками животных. Причиной стало внесение в повестку пленарного заседания Заксобрания голосования в двух чтениях по законопроекту «Об обращении с животными без владельцев на территории Кировской области», с содержанием которого категорически не согласны зооактивисты.

Основные претензии вызвало включение в новый закон положения о создании в регионе государственных пунктов временного содержания бродячих собак (ПВС). Активисты же ратуют за расширение госконтракта с уже действующими волонтёрскими приютами для животных.

- Никаких пунктов временного содержания не должно быть построено, - заявила порталу «Свойкировский» председатель организации «Дари Добро» Анастасия Ботева. - Надо сотрудничать с приютами, которые существуют. В Кирове, помимо «Дари Добро», есть и другие организации. Им нужна поддержка. Надо увеличивать количество грантов именно на эту сферу. Сейчас она обделена.

Ботева напомнила, что большинство приютов работают на пожертвования. В пример она привела организации в Котельниче, в Вятских Полянах.

- Наш приют в Радужном, которому этой осенью исполнится три года, также строится за счёт пожертвований. Но этих денег нещадно мало, - продолжает Анастасия Ботева. - По контракту мы [«ДариДобро»] работаем с 2019 года, а в целом организация - с 2011 года. Управление ветеринарии занимается этим вопросом всего два года. Если нас не услышат, то будем проводить митинг против закона.

Законопроект ранее обсуждался в Общественной палате Кировской области. Тогда начальник регионального управления ветеринарии Сергей Чучалин заверял общественников, что, создавая ПВС, ведомство надеется сократить расходы на перевозку собак. Сейчас всех отловленных животных везут в Киров. В будущем ПВС хотят разместить непосредственно «на местах», в районах.

Защитники животных подвергли законопроект жёсткой критике.

Обострение противостояния чиновников и активистов началось утром 22 июля. Зоозащитники подали обращение на имя губернатора Кировской области. В обращении активисты называют инициативу областного управления ветеринарии «бессмысленной» и «неуважительной» по отношению к работе волонтёров. Активисты призывают к диалогу и подключению их к работе над законопроектом.

23 июля, в день обсуждения законопроекта на профильном комитете ОЗС и накануне пленарного заседания Заксобрания, к дискуссии подключился губернатор Кировской области.

«Вчера мне передали предложения общественников… Внимательно их изучил. Есть очень разумные поправки. Перед сегодняшним комитетом Заксобрания дал поручение зампреду правительства Юрию Терешкову, представляющему законопроект, предложить депутатам принять документ только в первом чтении. Чтобы вместе с общественниками и депутатами поработать над поправками. В августе планирую лично встретиться с активистами, посвятившими жизнь заботе о животных, и обсудить все позиции», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

И, следуя рекомендации губернатора, члены комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий проголосовали за то, чтобы рекомендовать принять законопроект только в первом чтении. Поправки к законопроекту будут приниматься до 9 сентября.

На комитете прозвучала информация Управления Роспотребнадзора по Кировской области: в 2023 году от нападений собак пострадали 2336 человек, в одном из случаев пострадал ребенок, возбуждено уголовное дело.

Фото ru.freepik.com.

Представлявший законопроект зампред Терешков ещё раз пояснил, что ПВС предназначены для помещения в них животных после отлова на срок не более 20 дней для установления их владельцев. В отношении животных, владельцы которых не установлены, планируется проведение стерилизации, вакцинации, маркирования, далее животные будут направляться в прежнее место обитания или в приют.

Законопроектом предусмотрено, что пункты временного содержания животных могут быть государственными, муниципальными и частными, что позволит увеличить количество организаций, вовлечённых в деятельность по обращению с животными без владельцев.

В ходе заседания стало известно, что сейчас, до создания государственных ПВС, на работу по контролю численности животных без хозяев в бюджете закладывается 12-13 млн рублей в год. Управление ветеринарии заключает контракты с общественными организациями, такими как «Дари Добро» и «Хвостики», на отлов и содержание животных.

Особо Терешков подчеркнул, что проект закона направлен на совершенствование работы по обращению с животными и не предусматривает их эвтаназии.

Эвтаназию - практику прекращения жизни живого существа, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого невыносимые страдания - зоозащитники поминают как одну из главных «страшилок» при обсуждении ПВС: «Когда этих собак истребляют, якобы увозят безвозвратно в приюты, а мы видим, в том числе и по опыту других регионов, что на самом деле их убивают».

Об отсутствии в законопроекте упоминания об умерщвлении животных говорил ранее и Сергей Чучалин. По его словам, при создании документа сотрудники управления ветеринарии анализировали принятые в других регионах аналогичные законы, и с некоторыми положениями они не согласны. Эвтаназия - одно из них.

- У нас слово «эвтаназия» нигде не упоминается, - заметил Чучалин. - Итоговый документ будет приниматься с учётом позиции Конституционного суда.

Действительно, Конституционный суд поставил жирную точку в вопросе эвтаназии, чем вырвал из рук зооактивистов козырь в воздействии на общественное мнение.

Разъяснить нормы ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» попросил КС Верховный суд Республики Бурятия. В его производстве сейчас находится дело о признании недействующими норм регионального закона: на основании ФЗ Народный Хурал Бурятии постановил, что бездомных животных можно помещать не только в приюты, но и в пункты временного содержания. И если в приютах, в соответствии с федеральным законом, животных содержат до наступления естественной смерти, то в пунктах региональный закон разрешил их ликвидацию спустя 30 дней как невостребованных.

Регионы имеют право умертвить животных без владельцев, считают судьи КС, но только в случаях, указанных в федеральном законе, а также при острой необходимости, обусловленной «только сложившейся в субъекте РФ или на части его территории экстраординарной ситуацией с обеспечением безопасности граждан от нападений животных без владельцев или от распространения переносимых ими опасных для человека болезней, и только когда организация любых других мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению этой ситуации».

Как бы то ни было, закон был принят ОЗС Кировской области в первом чтении, предложения о поправках в него будут приниматься до 9 сентября, а в августе зоозащитники будут убеждать губернатора в своей правоте.

Закончить хочется цитатой из комментария Ольги Шелыгиной, приведённой порталом «Свойкировский»: «Обыватели смотрят на новый законопроект, их ничего не смущает. Что скрывается под тремя буквами [ПВС] - знаем только мы, волонтёры. Те, кто работает внутри системы».

Егор ГОРОХОВ.

При подготовке использованы материалы пресс-центра правительства Кировской области, порталов «Свойкировский» и Newsler.ru.