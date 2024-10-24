Быстрая экскурсия

Все мы привыкли думать, что для похода в музей из своего плотного графика нужно выделить целый день, потратить круглую сумму на входной билет и самостоятельно блуждать по залу, всматриваясь в каждый «непонятный» экспонат.

Поверите ли вы, если вам скажут, что в Вятском художественном музее имени Васнецовых проводятся так называемые арт-паузы - это экскурсии выходного дня, длительность которых занимает от 30 до 45 минут, а стоимость не превышает 80 рублей, причём пояснения даёт экскурсовод?

Вот и я, решив разнообразить свой воскресный день, заглянула на арт-паузу по выставке «Русское искусство XVIII-XIX веков» (0+). Экскурсовод, методист отдела научной и выставочной деятельности ВХМ Григорий Марков собрал нас в начале экспозиции, и под его руководством мы стали погружаться в мир светской живописи.

XVIII век отличается от последующих столетий патриотическим подъёмом, отразившимся во всех сферах культуры. Кроме того, появились новые материалы для создания произведений искусства. Стали использоваться всем привычный холст, масляные краски, а также краска природного происхождения - темпера. Новшеством было создание системы лессировок. «Лессировка - это последовательное наложение красочного слоя. Как правило, слои накладываются от самого светлого до тёмного. По светящейся, «фарфоровой» живописи можно узнать творчество старых мастеров», - пояснил экскурсовод и привёл в пример портрет супруги императора Павла I - Марии Фёдоровны.

Начало положено

Любая выставка начинается со знакомства с творцами, чьи работы представлены на экспозиции, поэтому наш экскурсовод отдельно рассказал об одном из самых значимых событий той эпохи - открытии государственной Академии художеств. Первым о её создании задумался Пётр Великий, но Академия трёх знатнейших искусств - живописи, ваяния и зодчества - открыла свои двери уже после его кончины, в 1757 году. В стенах Академии выросло немало талантливых мастеров, имена которых известны на весь мир. В те времена распространён был жанр полупарадных портретов. Перед художником стояла задача показать социальный статус своей модели, и героев картин изображали с орденами и медалями на груди. Такие портреты, написанные Степаном Щукиным, представлены в экспозиции Вятского художественного музея.

Правило трёх

Помимо портретной живописи, в Академии художеств активно развивался и пейзаж. Для пейзажа, как отмечает экскурсовод, характерна трёхплановость. Она развёртывает картину в глубину и высоту. На передний план художник, как правило, выносит наиглавнейшие элементы композиции, которые погружают зрителя в самую бездну пейзажа. На среднем плане размещаются крупные объекты, представляющие наибольший интерес, а на заднем плане, в отличие от двух предыдущих, располагаются уже не такие фактурные элементы картины.

«Как вы думаете, почему русских художников интересовала не русская природа?» - спросил нас Григорий Александрович. Оказалось, причина в том, что в XVIII-XIX веках лучших студентов художественных училищ и Академии отправляли в Европу совершенствовать навыки, знакомиться с историей другого государства, расширять кругозор. А возвратившись обратно в Россию, они использовали весь накопленный опыт при создании новых картин. Стоит отметить, что такие выезды полностью оплачивались государством. К сожалению, не все «командированные» возвращались на родину. Среди оставшихся в Европе - знаменитые художники Фёдор Матвеев и Сильвестр Щедрин. Фёдор Матвеев, получив от Академии пенсион, отправился в Рим и остался там на долгих 47 лет, хотя и не бросал попыток вернуться в Россию. Художник писал письма в Академию с прошением оплатить все долги и прислать денег на дорогу, но, так и не получив ответа, решил остаться жить за границей.

Неожиданные экспонаты

В витрине рядом с картинами стояли предметы народного искусства - изделия из кости моржа и мамонта, выполненные холмогорскими резчиками. «Посмотрите, как интересно начинает сюда проникать академизм - уже знакомые нам образы Павла I, Марии Фёдоровны. Появляются даже законченные многофигурные композиции. Например, работа «Кончина Александра I в Таганроге» Афанасия Афанасьева», - рассказывает экскурсовод. Умелые мастера создавали не только предметы искусства, но и повседневную бытовую утварь: игральные карты, шкатулки, гребешки. Кстати, представленный гребешок предназначался не для женщин, а для мужчин, любивших расчёсывать свои длинные густые бороды.

Социальное равенство

Быстро перемещаясь во времени, мы оказались в начале XIX века. Уже тогда художники решили, что стоит вносить разнообразие в свои работы и пробовать писать людей разных социальных слоёв. Владимир Боровиковский написал потрет отца декабристов, русского просветителя Александра Феодосиевича Бестужева. Бестужев, получив военное образование, стал участником Северной войны, где получил тяжёлое ранение. После выхода в отставку полностью посвятил себя литературе. За заслуги дворянин получил орден Святого Владимира, с которым и был запечатлён на картине Боровиковского. В основном Бестужев переводил и печатал произведения французских философов-утопистов, поэтому на портрете он изображён с атрибутами писательской деятельности - листом бумаги, пером и чернильницей.

«Очень часто художники обращались к образам людей простых сословий», - говорит Григорий Александрович. Русский живописец Василий Тропинин был мастером сентиментальных портретов. На выставке работы Тропинина представлены в хронологическом порядке. Один из портретов создан до его поступления в Академию, а другой - через 30 лет с момента её окончания. Две абсолютно разные работы. Между двумя портретами размещён третий, самый яркий - «Музыкант». Его Тропинин написал в 1823 году. По одной из версий, прообразом гитариста стал композитор Владимир Иванович Морков.

Солнце вятской живописи

Первым профессиональным вятским художником, закончившим Академию художеств, стал Дмитрий Чарушин. Самая ранняя его картина - автопортрет художника - датируется 1837 годом. В этот год в Вятку приезжал цесаревич Александр - существовала практика, когда будущий император наведывался с визитом во все части своих владений. Вятка не была исключением из этого маршрута. И именно в это время в вятской ссылке находились Герцен и Витберг. Увидев автопортрет Чарушина, цесаревич посоветовал ему взять несколько уроков у Александра Витберга. В итоге после плодотворных занятий Чарушин написал портрет старшей дочери архитектора - Веры Витберг. Говорят, что сам Александр Лаврентьевич доработал картину, прорисовав локоны девушки, румянец на её щеках и надетый на плечи платок.

Ещё одной знаменитой работой Чарушина считается портрет всей его семьи. На полотне плечом к плечу изображены его мама, три брата, сестра и сам Дмитрий Яковлевич. Обратите внимание на маленький обломок карандаша в руках сестры Чарушина Марии. Утончённость в каждой детали!

Каждые выходные в музее

Говорить про выставку «Русское искусство XVIII-XIX веков» можно много и долго, но лучше один раз сходить на экскурсию формата арт-паузы, чтобы убедиться в том, что порой и малого количества времени хватает для получения новых бесценных знаний, особенно о родном городе.

Арт-пауза проводится каждые выходные в 15-00 в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых. Посещение экскурсий возможно по «Пушкинской карте».

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.