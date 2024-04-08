Бумажные успехи газификации. Достижения чиновников в обеспечении районов газом не впечатлили депутатов Заксобрания

Фото АО "Газпром газораспределение".

Газификация Кировской области - уже очень давно больной вопрос для жителей нашего региона. Из-за отсутствия трубопроводного газа страдают рядовые граждане, вынужденные покупать сжиженный газ в баллонах.

Местные котельные, использующие привозные виды топлива (уголь и мазут), выставляют людям непомерные счета за тепло. Промышленные предприятия, лишенные доступа к дешевому источнику энергии, становятся неконкуретоспособными. Как тут не взвыть волком? Особенно когда у всех наших соседей с обеспечением голубым топливом всё хорошо и даже прекрасно.

Но время идёт, и, несмотря на многочисленные обещания губернатора Кировской области, скорость газификации региона всё ещё оставляет желать лучшего. Именно такой вывод сделали депутаты областного Заксобрания, которые заслушали специальный доклад по этому вопросу и. о. министра энергетики и ЖКХ Кировской области Алексея Журавлёва (сам министр - Владимир Климентовский - находился в отпуске) на заседании комитета по промышленности и развитию инфраструктуры.

Обещанного три года ждут?

Когда в мае 2022 года в область прибыл новый губернатор, ему быстро стало ясно, что газификация у нас - проблема из проблем. И он, всё ещё чувствуя крылья за спиной от поддержки на самом высоком федеральном уровне, клятвенно обещал ускорить этот процесс. В том числе и во время первых своих поездок по районам.

И справедливости ради нужно заметить, что от своего обещания глава региона не отказался и даже сделал некоторые шаги к тому, чтобы в область быстрее пришел газ. Так, весной 2023 года он подписал с главой Газпрома Алексеем Миллером расширенную программу газификации области, в которой предусмотрено увеличение ее финансирования газовым монополистом с 6,6 млрд до 31 млрд рублей.

По словам губернатора, такой кратный рост инвестиций со стороны Газпрома поможет обеспечить трубопроводным газом южные районы области - Лебяжский, Советский, Пижанский, Яранский, Санчурский, Кикнурский и Тужинский. Более того, глава региона даже назвал конкретный срок, когда там появится газ, - 2027 год.

К слову сказать, в эти районы обещают провести полноценную газовую трубу еще с конца 70-х годов прошлого века, но до сих пор областному начальству этот орешек не по зубам.

Большим подспорьем для планов правительства области по части обеспечения большего количества вятского населения голубым топливом стала принятая по указанию Президента РФ Владимира Путина программа догазафикации. Глава государства распорядился, чтобы Газпром за свой счет провел газопроводы к домам граждан в тех населенных пунктах, где уже есть «большая труба». И газпромовцы были вынуждены подсуетиться, тогда как областным чиновникам это дало повод для парадных отчетов об ускорении процесса газификации Кировской области.

Повторять цифры и названия населённых пунктов, которые там приводятся, нет смысла. Их легко найти на сайте регионального правительства. Важно лишь отметить, что всё это призвано создать у населения иллюзию успеха газификации.

Но когда областные депутаты попросили министерство энергетики и ЖКХ с цифрами в руках отчитаться, насколько споро Газпром тянет трубы по земле вятской, то выяснились очень интересные факты.

Фото АО "Газпром газораспределение".

Газ для котельных

В докладе и. о. министра энергетики и ЖКХ, который он представил на суд народных избранников, не было ничего нового, о чём ранее не писала пресс-служба правительства области. Общий смысл его выступления укладывается в одну фразу: «дело продвигается успешно и по плану, а где-то и с опережением графика».

Однако если посмотреть на карту, которую представил чиновник, то нельзя не заметить, что активность Газпрома в прошедшем году отмечалась лишь в тех населенных пунктах, которые и до этого были газифицированы. Усиление работ в южном и западном направлениях не обнаруживается.

В 2023 году лишь один город был обеспечен газом, как говорится, с нуля, - Котельнич. Да и то потому, что рядом с ним уже имелся газопровод (его построили, когда тянули ветку к объекту уничтожения химического оружия «Марадыковский»), а также, вероятно, в силу того, что генеральный директор двух газпромовских «дочек» - «Газпром межрегионгаз Киров» и «Газпром газораспределение Киров» - Александр Чиликин решил пойти в политику и стать областным депутатом именно от Котельничского одномандатного избирательного округа № 9.

Впрочем, и с газификацией Котельнича есть проблемы. До сих пор не решён вопрос о переводе местных котельных на голубое топливо. Из-за этого целый заречный микрорайон города под названием Затон уже которую зиму подряд замерзает.

Если уж говорить о переводе котельных на газ, то нельзя не вспомнить о том, что губернатор не выполнил своего обещания жителям города Слободского. Когда глава региона приезжал туда, люди жаловались ему на неподъемные счета за тепло и возлагали надежды на снижение этого бремени посредством газификации местных котельных.

С тех пор прошло почти два года, а воз и ныне там. Если, конечно, не принимать в расчёт оправдания по этому поводу со стороны зампреда областного правительства Алексея Жердева, который каждый раз жалуется на юридические и финансовые сложности процесса. Вот только людям от тех оправданий не легче. Да и губернатора пустые обещания не красят.

По словам Алексея Жердева, перевести на газ котельные в Слободском и Котельниче получится лишь в 2025 году. Но даже если эти обещания зампреда воплотятся в жизнь, главный для области вопрос - о тотальной газификации - так и остается в подвешенном состоянии. И у депутатов Заксобрания есть претензии к такому положению дел.

Фото АО "Газпром газораспределение".

Нам сто процентов не нужно

Отвечая на вопрос депутата Альберта Бикалюка (фракция «Справедливая Россия - За правду»), Алексей Журавлёв сообщил, что на сегодняшний день газификация области составляет 53 процента. Это самый низкий процент среди всех субъектов ПФО.

За последний год, по словам и. о. министра, этот показатель вырос всего на три процента. До этого, с 2010 года, когда газификация отмечалась на уровне 24 процентов, рост составлял по два процента в год.

Нетрудно заметить, что при такой интенсивности роста регионального газового хозяйства о полной газификации можно будет сказать как минимум через девять лет. А к тому времени, как говорил Ходжа Насреддин, «или ишак сдохнет, или падишах помрёт», - и депутатский корпус сменится, и министры поменяются, да и глава региона, возможно, тоже будет другой.

Это, собственно, к тому, чтобы жители южных районов области, поверившие губернатору, не слишком суетились в ожидании прихода к ним газа. Чтобы разочарование не было болезненным, нужно не очаровываться и помнить: обещать - не значит жениться.

А чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно помнить цифру, которую назвал Алексей Журавлёв: на сегодняшний день в Кировской области газифицированы всего 14 районов из 45. Ещё 10 будут газифицированы до 2027 года (хотя можно ли верить этим обещаниям?).

Но, честно говоря, даже не эти цифры пугают. Настораживает само отношение высокопоставленных областных чиновников к решению этой проблемы.

В ходе дискуссии с депутатами заместитель председателя правительства области Алексей Жердев сказал:

- У нас достаточным считается уровень газификации области в 87 процентов. Его мы собираемся достигнуть до 2030 года.

А вот поднапрячься и выйти на планку в 99 процентов, как это сделано в Татарстане, наше областное руководство даже не рассматривает для себя как цель. Что тут можно ещё добавить?

Артём ОБЛОМОВ.