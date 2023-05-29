Бюджетный пылесос

Депутаты поставили под сомнение эффективность Корпорации развития Кировской области



На днях состоялось событие, которое нельзя назвать каким-то выдающимся или знаковым. Прошло очередное заседание комитета по экономике и бюджету Законодательного собрания области. Его повестка дня тоже не давала региональным СМИ оснований полагать, что они услышат нечто сногсшибательное. Но, как это обычно и происходит, стрельнуло там, где не ждали.



В ходе обсуждения исполнения бюджета за прошлый финансовый год депутаты подняли вопрос о Корпорации развития Кировской области (КРКО), об её успехах и провалах. И информация, которую они услышали, не могла не вызвать интерес. Особенно на фоне того, как губернатор Кировской области неоднократно давал поручения по привлечению инвестиций в наш регион.



Миллионы в пустоту



Вопрос о работе АО «Корпорация развития Кировской области» (сто процентов её акций принадлежит правительству Кировской области) возник, в общем-то, почти на пустом месте. Депутат Альберт Бикалюк (фракция «Справедливая Россия - За Правду») увидел в отчёте регионального минфина, что на строительство промпарка «Слободино» в Юрьянском районе, на котором вроде как поставлен жирный крест, из областного бюджета опять выделены деньги. Небольшие - всего 17 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации, но всё же…



С этим промпарком, или, как его сейчас называют, индустриальным парком, изначально всё пошло наперекосяк.

Решение о его строительстве было принято еще в 2013 году. Планировалось, что объект будет распланированной площадкой, к которой подведут инженерные коммуникации, а также обеспечат ей транспортную доступность.



Тогда губернатору Никите Белых удалось уговорить российское правительство выделить деньги на реализацию этих планов. В 2013 году из федерального бюджета должны были прийти первые 30 с лишним миллионов руб­лей, в 2014-м - еще почти 190 миллионов.



Фактически стройка началась в 2014 году. Но с тех пор почти каждый год возникали какие-то недоразумения, которые мешали довести дело до конца. Депутаты Законодательного собрания несколько раз собирались на специальные совещания по поводу проблем со «Слободино». Контрольно-счетная палата (КСП) Кировской области неоднократно обращала внимания на риски, которые несет эта стройка.



Дело дошло до того, что в 2016 году за растрату денег, выделенных на этот промпарк, был осуждён экс-директор Корпорации развития Кировской области Олег Зонов.



В результате официальное открытие «Слободино» со­стоялось лишь в 2018 году, да и то «с оговорками». Всего в него было вложено порядка 400 миллионов рублей, львиная доля которых пришла из федерального бюджета.



Несмотря на то что промпарк считается действующим, на его территории с 2018 года никто не работает. Ни с одним потенциальным резидентом «Слободино» дело так и не продвинулось дальше соглашения о намерениях.



В КСП неоднократно подчеркивали, что если дело так пойдет и дальше, то оно может закончиться плохо для нашей области - придется возвращать в федеральный бюджет потраченные миллионы.



«Зачем областное правительство вновь решило выделить деньги на эту пустопорожнюю затею?» - задались вопросом депутаты.

Их, как мог, поспешил успокоить зампред областного правительства Михаил Сандалов, заявивший, что региональная власть контролирует ситуацию с промпарком.



- Картинка там, действительно, сложная, - сказал Сандалов. - Проблема быстро не решается. Мы запланировали в бюджете средства на проектирование корпусов и энергоузла. На сегодня эти деньги не израсходованы. Мы их потратим, если будет уверенность в выделении федеральных средств на строи­тельство указанных корпусов. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с Министерством экономического развития РФ. Теперь о риске возврата денег в федеральный бюджет. Изучив нормативную базу, мы пришли к выводу, что если мы обеспечим работу промпарка даже с одним-единственным резидентом, то мы этого риска избежим.



Хотелось бы верить, что за словами высокопоставленного чиновника последуют реальные дела и ситуация с работой «Слободино» нормализуется. Но, учитывая его предшествующую историю, поводов для подобного оптимизма почти нет. Тем более что к отвечающей за промпарк Корпорации развития Кировской области есть большое количество претензий и вопросов.



Отрицательная эффективность



Это сегодня об указанной корпорации уже давно нет ни слуху ни духу. На губернаторских планёрках её не упоминают. Информационное поле она своими мегапроектами не будоражит. А ведь ещё какой-то десяток лет назад название корпорации не сходило с газетных страниц, часто звучало в теленовостях, много раз упоминалось в интернете.



Создана она была еще при Никите Белых в 2012 году. Изначально перед ней стоя­ло две задачи: во-первых, создание зон опережающего экономического развития (промышленных и технологических парков), а во-вторых, повышение инвестиционной привлекательности региона.

На старте КРКО активно включилась в работу по строительству промпарков и прочих аналогичных площадок. В результате в области появились Вятскополянский промпарк, «Слободино» и технопарк «Игроград».



Корпорация также участвовала в создании промышленных площадок в Лузе и Белой Холунице.



Руководство КРКО деятельно занималось созданием инвестиционного стандарта Кировской области, который, по замыслу его вдохновителя - федерального Агентства стратегических инициатив, должен был убрать ненужные бюрократические барьеры, сократить для инвесторов число необходимых для заполнения документов, составить карту инвестиционных площадок и создать для желающих работать в Кировской области «службу одного окна». И такой стандарт в 2014 году был создан.



Но начальный задор работников корпорации быстро остыл. Немало этому способствовали кадровые перестановки. Директора менялись как перчатки. А уж когда в 2016 году осудили Зонова, то стало ясно: что-то пошло не так.



А следом посыпались и созданные КРКО площадки экономического драйва. Сначала в 2018 году «тихо, не приходя в сознание, скончался» «Игроград», следом потянулись площадки в Лузе и Белой Холунице. Возникли проблемы с финансированием строительства «Слободино».



И немалая доля вины в том, что все эти проекты провалились или стали испытывать трудности, лежит на КРКО. И это было очевидно не только стороннему наблюдателю, но и чиновникам в правительстве области. Иначе не лишили бы они корпорацию своего доверия - не отобрали бы у нее задачу привлечения в регион инвесторов.



Сегодня это акционерное общество фактически занимается только одним делом - ищет резидентов для промпарков в Вятских Полянах и «Слободино». Но даже с этим, как утверждает депутат Альберт Бикалюк, оно не справляется.



Полмиллиона за безделье



По словам Бикалюка, у руководства КРКО хорошо выходит только получать нехилую зарплату за бюджетный счет.



- Куда там (в КРКО. - Ред.) идут деньги? - вопрошает депутат. - Возьмём штатное расписание. Руководителю, новому, установлен оклад - 104 тысячи рублей. Плюс три оклада составляет премия. В штате есть сотрудники с окладом в 50 тысяч, которые занимаются инвестициями, хотя корпорация на данный момент уже не является уполномоченной организацией по привлечению инвестиций, другая структура этим занимается. А в штате должности сохраняются. Недавно я слышал выступление одного из руководителей, который удивлялся таким высоким зарплатам в «подведах» (в подведомственных учреждения и организациях органов исполнительной власти. - Ред.). Вот я хочу понять: это выступление было для красного словца, для прессы, или подчиненные просто не хотят слышать своего руководителя? Я уже думаю, может, там отмыв или делёжка идут с кем-то? Такие зарплаты в структуре, которая работает в минус и ничего не может сделать, как связана с эффективностью бюджетных расходов?



И в этой части с Бикалюком нельзя не согласиться. Вот только жаль, что он не назвал руководителя, который возмутился высокими зарплатами в «подведах». Но мы не депутаты, и нам не нужно соблюдать политес. Поэтому напомним, что об этом на одной из еженедельных планёрок обмолвился губернатор Кировской области Александр Соколов.



Когда речь зашла о проведении субботников, он, обращаясь к главе кировской горадминистрации Вячеславу Симакову, обронил фразу: «У вас в некоторых учреждениях руководители получают больше, чем я. Вот пусть с метлой в руках отрабатывают такую зарплату». А потом уточнил, что речь идет о директоре кировского «Водоканала».



Не знаю, как замечание губернатора повлияло на размер зарплаты директора «Водоканала» Дмитрия Ухина и повлияло ли вообще. Врать не буду. Но одно можно сказать точно: для Ухина, который делом нужным и важным для города занят, можно и не жалеть денег. Не туда посмотрел Соколов. С ним такое случается.



Зато не увидел он (или не захотел заметить) зарплату директора КРКО. Впрочем, при почти полном отсутствии активности со стороны корпорации развития трудно вообще вспомнить о ее существовании. Да и зачем ее работникам активничать? Проявишься - подставишься. А так - сидишь себе тихо и гребешь по «пол-лимона» в месяц. Чем не жизнь?



Зампред областного правительства Михаил Сандалов, конечно, пообещал разобраться с этой ситуацией. По его словам, в КРКО уже произошла смена руководства, идет обновление команды. Меняется там система оценки эффективности работы. Однако все эти «песни» мы слышали уже не раз. Но до сих пор за такими словами не стояло ничего, кроме желания успокоить публику.



А в заключение хотелось бы напомнить о том, что синекур, подобных корпорации развития, у нас достаточно. Руководителями туда не ставят «случайных людей». За примерами же далеко ходить не надо: не так давно Центр развития туризма Кировской области возглавляла дочка бывшего ректора Кировского пединститута (ВятГГУ) Елена Данюшенкова. А сегодня она уже в кресле замми­нистра.



Иван ТРОФИМОВ.