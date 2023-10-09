Бюджет и звания. Депутаты Заксобрания Кировской области приняли ряд законов

Финансирование областных программ потребовало корректировки. Поэтому депутатам на рассмотрение были предложены поправки в региональный бюджет. В результате народные избранники в двух чтениях проголосовали за изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Это третьи поправки, которые вносятся в бюджет с начала года: до сентября параметры корректировались в феврале и в июне. На этот раз изменения связаны со строительством школ в Кирове и с обеспечением отопительного сезона. Дополнительные расходы предусматриваются за счет перераспределения ранее предусмотренных средств. Основные характеристики областного бюджета при этом не изменились.

Так, Заксобрание выделило средства на новую школу в жилом комплексе «Слобода Курочкины» на 1100 мест, а также на возведение двух пристроев к действую­щим кировским школам с углуб­ленным изучением отдельных предметов - № 66 на ул. Опарина и № 58 на ул. Милицейской. Каждый пристрой рассчитан на 372 учащихся. Финансирование на эти объекты предусматривается сразу на 2023 - 2025 годы в общей сумме 2,4 млрд рублей.

Не поздновато?

Отопительный сезон в области практически стартовал, но тема подготовки инфраструктуры и закупки топлива остается актуальной. После принятия поправок в бюджет региональное правительство получило средства на приобретение топлива для бесперебойной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Депутаты проголосовали за выделение 84,4 млн рублей на подготовку объектов теплоснабжения к работе в холодный период и 50 миллионов на приобретение 7300 тонн каменного угля для пополнения фонда материально-технических ресурсов на случай нехватки в муниципалитетах. 34,4 млн рублей пойдут в качестве субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение их затрат на покупку угля или мазута.

Поправки в бюджет - дело обычное. Однако почему вопрос о финансировании отопительного сезона был поставлен перед депутатами в конце сентября, буквально накануне включения отопления, а не весной или летом?

Кроме того, депутаты внесли первые поправки в бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования. Доходы бюджета ФОМС на 2023 год уменьшаются на 21,9 млн рублей и составят 23,4 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 242,4 млн рублей - до 23,6 млрд рублей. Кроме того, до 4,3 млрд рублей возрастает размер средств нормированного страхового запаса.

Следующие поправки к закону о бюджете планируется вынести на рассмотрение депутатов в октябре.

Социальные законы

Заксобрание приняло закон о прямой бюджетной поддержке молодежных и детских объединений. Он должен вступить в силу с 2024 года. Объединения смогут получать новые формы государственной поддержки - гранты в форме субсидий на реализацию проектов и программ и субсидии на уставную деятельность.

По мнению депутатов, для детей и молодежи это очень важно и нужно. Появляются две формы стабильной поддержки. Первая - прямая субсидия на уставную деятельность, на оплату аренды, коммунальных услуг, транспортного обслуживания, связи. Вторая - молодежные гранты. Финансирование активности призвано дать толчок для развития молодежных движений.

На заседании закон был принят единогласно.

Не обошли вниманием и пожилых. Депутаты Николай Шабалин, Ольга Тырыкина и Владимир Понарьев предложили установить единовременную выплату супружеским парам в связи с юбилейными датами - 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Такая «премия» за долгий брак составит 10 тыс. рублей.

Следующим принятым социальным законом вводится возможность бесплатно оформлять у нотариусов доверенности для представления своих интересов тем жителям Кировской области, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Заслуженные работники

Законодатели во втором, окончательном чтении единогласно приняли закон об учреждении почетного звания «Заслуженный предприниматель Кировской области». Ввести такое звание предложил депутат Константин Русских, в июне закон был принят в первом чтении.

Звание будет присваиваться гражданам, не менее 10 лет осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Кировской области в качестве руководителя или учредителя организации, индивидуального предпринимателя. Организация или ИП должны быть зарегистрированы на территории области.

В первом чтении принят внесенный губернатором законопроект об учреждении почетных званий «Заслуженный работник дорожного хозяйства Кировской области» и «Заслуженный работник транспорта Кировской области».

Работники организаций дорожного хозяйства смогут получить звание за личные заслуги в развитии дорожного хозяйства и в обеспечении сохранности дорог, в разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта организации работ, в механизации и автоматизации труда, в подготовке квалифицированных кадров для дорожного хозяйства.

Работники автомобильного, городского электрического, внутреннего водного, воздушного, железнодорожного и промышленного транспорта будут удостоены звания за личные заслуги в повышении эффективности и улучшении использования транспортных средств, в снижении себестоимости перевозок, в повышении качества транспортных услуг, в экономии материалов и топливных ресурсов, в обеспечении безопасности движения, в подготовке квалифицированных кадров для транспортного комплекса.

Подход к транспорту

Кроме поощрения работников транспортной сферы, депутаты наделили областное правительство правами ограничивать активность на дорогах.

Так, депутат Заксобрания Елена Горшкова представила законопроект, который приводит областной закон об охране атмосферного воздуха в соответствие с новыми изменениями федерального законодательства. В документе говорится, что правительство Кировской области получит новые полномочия.

Речь идет о том, что чиновники смогут вводить ограничения на движение транспорта в населенных пунктах, местах отдыха и туризма и на особо охраняемых территориях для снижения выбросов загрязняющих веществ. Депутаты Заксобрания инициативу поддержали.

Также был принят закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области».

Теперь легально работать таксистами могут самозанятые. У водителей таксомотора не должно быть судимости за совершение тяжких преступлений. Кроме того, до работы не допустят тех, у кого есть более трех просроченных неуплаченных штрафов за нарушение ПДД. Установлен запрет на предложение услу­ги по перевозке багажа в легковом такси в необорудованных местах на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала. Кроме того, от таксистов теперь будут требовать аттестацию на знание города, правил перевозки пассажиров и так далее.

Заксобрание не поддержало законопроект депутата Михаила Ковязина о сокращении времени продажи алкоголя. Автор предложил вернуть время продажи алкогольной продукции с 10 утра: «Запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 23-00 (по воскресеньям с 22-00) до 10-00 по местному времени», - говорилось в проекте закона.

Против поправок проголосовали 14 депутатов, за поправки - 12, воздержались - 14.

Егор ГОРОХОВ.