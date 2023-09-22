Будут играть! Юношеская «Олимпия» принимает участие в новом хоккейном сезоне

В Кировской области этим летом было анонсировано появление отдельного областного учреждения ­ детской спортивной школы по хоккею с шайбой «Олимпия». Это вызвало множество обсуждений среди поклонников игры.

Сейчас подготовкой спорт­сменов по видам спорта «хоккей» и «фигурное катание на коньках» занимается государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Дымка». Школа реализует программы спортивной подготовки и программы физкультурно­спортивной направленности.

«Дымка» была открыта в 2014 году, а летом следующего года прошла реорганизация: к спортшколе присоединили ледовый дворец «Олимп­Арена». Средства на развитие детского хоккея и фигурного катания выделяются из областного бюджета в рамках государственного задания. Так, на развитие детского хоккея на спортшколу «Дымка» в 2022­м было доведено государственное задание в сумме 35 млн руб­лей, а в этом году ­ преду­смотрены финансирование в 34 млн рублей и субсидия на приобретение экипировки.

Как пояснили в областном министерстве спорта и туризма, в Кирово­Чепецке планируется создать автономную некоммерческую организацию «Центр развития хоккея с шайбой» и областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по хоккею «Олимпия». Спортшкола начнет работу с 1 января 2024 года.

Новый хоккейный сезон стартовал в первой декаде сентября. Игроки юношеской сборной «Олимпия» уже выступили в нескольких матчах. Пока СШ «Дымка» осуществ­ляет свою работу в прежнем режиме. В минспорте дополнили, что новому учреждению на праве оперативного управления передадут ледовый дворец «Олимп­Арена» в Кирово­Чепецке. Формирование же бюджета на содержание «Олимп­Арены» будет проходить в рамках сессий Заксобрания Кировской области.

Поддержку кирово­чепецкому хоккею на протяжении многих лет оказывает Группа «Сельмаш». Речь идет о молодежной команде «Олимпия», а также о юношеской сборной.

­ С министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом обсуждали вопросы финансирования команды юниоров «Олимпия». Отмечу, что только с начала года Группа «Сельмаш» профинансировала кирово­чепецкий хоккейный клуб, в состав которого входит и школа хоккея, на сумму свыше 41 миллиона рублей. Сейчас мы приступили к ремонту раздевалок, чтобы ребятам было комфортно и удобно, ­ рассказал директор АНО «Хоккейный клуб «Олимпия» Кировская область», руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин.

В министерстве спорта и туризма подтвердили, что команда игроков «Олимпия» 2006 ­ 2007 годов рождения примет участие в первых играх сезона­2023/2024 первенства ПФО по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет. Для полного обеспечения участия команды потребуется порядка шести миллионов рублей. Первые выездные матчи сезона профинансируют за счёт областного бюджета. Далее, в соответствии с предварительными договорённостями, будет заключён договор на оказание помощи с АНО «ХК «Олимпия».

Для подготовки спортшколы к реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки планируется проведение в 2023 году текущего ремонта помещения ледового дворца «Олимп­Арена» на сумму порядка 4,5 млн рублей.

Л. СЕМЁНОВА.