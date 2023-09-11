Будет ли медицина доступной? Облправительство пока делает упор на ремонте поликлиник

На последнем заседании правительства Кировской области губернатор произнес сакраментальные слова.

«К сожалению, все люди болеют и вынуждены пользоваться медицинскими учре­ж­дениями. С точки зрения модернизации материально-технической базы здраво­охранения мы, конечно, взяли хорошие темпы. Наши районные больницы выглядят как городские. И этим мы в лучшую сторону отличаемся от соседей. Но самая главная проблема не в том, а в оценке людьми получаемых ими медицинских услуг. На встречах жители говорят в основном о нехватке специалистов. Также их не устраивает и качество взаимодействия с администрацией медицинских учреждений. И тут есть над чем работать» - такую речь глава региона произнес после заслушивания доклада первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова, который был посвящен реализации поручения Президента РФ о повышении доступности для населения первичной медицинской помощи. И с тем, что сказал губернатор, нельзя не согласиться.

Так уж повелось, что в нацпроекте «Здоровье» акцент делается только на улучшение внешних параметров медицинской системы - ремонт и строительство учреждений здравоохранения, насыщение их современным медицинским оборудованием.

Но, как у любой медали, тут есть и обратная сторона. Лечат людей не стены больниц, а доктора, медсёстры и иной медицинский персонал. А вот ему-то уделяется в руководящих документах самое незначительное место.

Большие планы

По словам Дмитрия Курдюмова, в нашей области активно реализуются мероприятия, которые прописаны национальным проектом «Здоровье» и региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения (действует с 2021 года). Последняя предполагает пять направлений работы - строительство новых учреждений здравоохранения, возведение модульных конструкций, кап­ремонт уже имеющихся зданий, оснащение современным медицинским оборудованием и, наконец, приобретение транспорта.

Нетрудно убедиться в том, что региональные чиновники понимают смысл указания Президента РФ о повышении доступности медицины весьма однобоко. Хотя никто не будет спорить, что даже этот перечень мероприятий - шаг вперед, и шаг нужный. Поэтому и деньги на него выделены немалые.

На совершенствование вятской медицины, как сказал первый зампред, планируется потратить свыше шести миллиардов рублей. Только в прошлом году на эти цели выделялось 1,2 миллиарда. А еще более миллиарда отпущено из бюджета в этом году.

Кстати, как заметил Курдюмов, уже в апреле этого года были заключены контракты на полный перечень объектов, подлежащих модернизации. И на конец августа подрядчикам выплатили порядка 70 процентов всех запланированных средств.

На что же уйдут выделенные из бюджета миллиарды? В области за пять лет будут построены детская поликлиника в Слободском, а также поликлиники в Кильмези, Нолинске и Свече. За счет монтажа быстровозводимых модульных конструкций планируется со­здание 270 ФАПов, фельдшерских здравпунктов, отделений врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Кроме того, чиновники обещают капитально отремонтировать 98 объектов в центральных районных больницах. Будет приобретено свыше 1600 единиц техники и оборудования, закуплено более 400 автомашин.

Итоги есть, итоги радуют

За два года какая-то часть планов уже выполнена, а кое-что находится в процессе реализации. К последним, например, относится строительство детской поликлиники в Слободском. Оно было начато еще в прошлом году. И к скорости, с какой строи­тели работают, были (да и остаются) вопросы.

Что касается ещё двух поликлиник, в Кильмези и Нолинске, которые должны быть построены в начале 2024 года, там дело не пошло пока дальше подготовки проектно-сметной документации. Да и та не прошла ещё госэкспертизу.

В минувшем году было приобретено 27 модульных конструкций - одна врачебная амбулатория, шесть ФАПов и 20 фельдшерских здравпунктов. Все они смонтированы, получили лицензию и, по словам первого зампреда, уже работают. В этом году будет поставлено еще 56 комплектов, из которых 34 уже приняты.

В прошлом году капремонт был проведен на 40 объектах. В 2023-м он запланирован на 34 объектах, из которых на десяти завершен.

В 2022 году было приобретено 163 единицы медицинского оборудования, в число которых вошли маммографы, рентген-аппараты и прочая техника. В этом году это число увеличится до 311 единиц. Они уже поступили в область, установлены, начато их использование.

Год назад автопарк больниц пополнился 70 автомобилями, и нынче поступило столько же.

Таким образом, исполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения идет успешно. Но если вы думаете, будто первый зампред не понимает, что нужно заниматься и ликвидацией дефицита медицинских кадров, то вы глубоко заблуждаетесь. Вот только понимание решения кадрового вопроса у чиновников от медицины весьма своеобразное.

Кадры решают всё

По словам первого зампреда, особое внимание уделяется подготовке среднего медицинского персонала. С этой целью идет работа по восстановлению филиалов Кировского медицинского колледжа в районах области, в частности в Омутнинске, Уржуме, Котельниче, Советске.

Хотя тут было бы уместно задать вопрос: а зачем в свое время нужно было их ликвидировать? Впрочем, он скорее относится к управленческой команде экс-губернатора Никиты Белых.

Увеличивается набор на бюджетные места в областные учреждения среднего специального образования, осуществляющие подготовку по медицинским специальностям. С 2020 года он вырос с 550 до 800 человек.

В целях увеличения числа выпускников, имеющих специальность фельдшера, на федеральном уровне введены новые правила приема в соответствующие профессиональные училища: поступить туда могут теперь и выпускники девятого класса, а не только одиннадцатого.

Увеличивается и число бюджетных мест в Кировском медицинском университете, в том числе на специальности «Педиатрия».

Для привлечения медиков на село работают федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Да и сама местная власть помогает решению этой проблемы. Заключаются целевые договоры, для молодых специалистов готовится жильё, обеспечиваются места в детских садах.

Вот так послушаешь Курдюмова - и покажется, что его командой делается всё возможное, чтобы специалистов в ЦРБ было больше, а медсёстры заполняли все вакантные места. Но не будем забывать, что одно дело - слова чиновника, другое - реальная жизнь. Ведь даже если предположить, что Курдюмову и Ко всё же удастся запустить на полные обороты механизм подготовки кадров для здравоохранения, кто даст гарантию, что все выпускники строем пойдут работать в местные больницы и ФАПы?

Послесловие

В заключение хотелось бы сделать два замечания, которые возникли у нас в ходе заслушивания доклада Дмитрия Курдюмова и последующего его обсуждения.

Во-первых, даже губернатор области отметил, что проблема кадрового дефицита в медицине решается далеко не должным образом. В частности, он сказал, что в последнее время происходит уменьшение числа целевиков, которые идут в наш медицинский вуз. Но вину за это глава региона возложил не на минздрав, а на муниципальную власть. И, может быть, в чём-то он прав. Однако вешать этот грех целиком на местных чиновников, как нам кажется, глупо. Работать здесь должны не только муниципалы, но и главврачи ЦРБ, которые подведомственны минздраву. А последние этой обязанностью чаще всего манкируют.

Во-вторых, нужно навести порядок в начислении зарплат медикам. Отдав это на откуп главврачам, мы получили местных князьков, которые дают надбавки тем, кто лоялен им, и отбирают у тех, кто с ними в чём-то не согласен.

Иван ТРОФИМОВ.