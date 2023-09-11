Броня крепка, и танки наши быстры. К 77-летию празднования Дня танкиста.
КУЛЬТУРА
8 сентября 1946 года в СССР впервые отпраздновали День танкиста в ознаменование больших заслуг этого рода войск в защите Родины от немецко-фашистских захватчиков. В тот день по Красной площади торжественным маршем прошёл гвардейский танковый Кантемировский корпус под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта танковых войск Михаила Панова.
Как всё начиналось
Началось всё 103 года назад. 31 августа 1920-го из ворот завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде на испытательный полигон выехал первый советский танк на гусеницах под наименованием «Борец за свободу тов. Ленин», массой семь тонн, с пушкой калибра 37 мм, с мощностью двигателя 35 лошадиных сил и с максимальной скоростью 8,5 км в час. Он был копией французского лёгкого танка «Рено FT-17», который попал как трофей в руки красноармейцев в 1919 году под Одессой. Так дата 31 августа 1920 года вошла в историю как день рождения первого отечественного танка.
Молодая Страна Советов после Гражданской войны находилась во враждебном окружении. Польша, Англия, Франция, Финляндия и Япония вынашивали планы по захвату советских земель. В этой сложной обстановке в 1924 году в структуре Главного управления военной промышленности СССР было создано танковое бюро, а в 1926-м принята программа по танкостроению. На вооружении Страны Советов появился «малый танк сопровождения пехоты» конструктора Сергея Шукалова Т-18 (МС-1) с экипажем из двух человек, с пушкой калибра 37 мм и пулемётом. Тогда же был сформирован первый в стране механизированный танковый полк.
К 1930 году появились быстроходные танкетки - Т-12, Т-26, Т-27, БТ-1 и БТ-2, передвигавшиеся со скоростью 75 км в час. В 1931-м с конвейера вышел средний «танк качественного усиления» Т-28, тяжёлый - Т-35 с пятью башнями и плавающий Т-37А. В 1932 году в Москве открыли Академию бронетанкового вооружения, которая стала готовить и выпускать для Красной армии профессиональных танкистов.
Легенда советского танкостроения
В 1937 году талантливый русский инженер-конструктор Михаил Ильич Кошкин на Харьковском паровозо-строительном заводе возглавил разработку нового танка Т-34, который позднее стал символом Победы в Великой Отечественной войне.
Кошкин стремительно прошёл путь от рядового конструктора до начальника крупного КБ. Дни и ночи он пропадал на заводе, торопился, подгонял других, так как видел, что большая война на пороге и стране нужен современный танк. Первые образцы А-20 и А-32 поступили на вооружение осенью 1939 года. Новому среднему танку А-32 присвоили обозначение «Т-34». По своим характеристикам он во многом превосходил иностранную бронетехнику: широкие гусеницы, сильная броня, масса 32 тонны, пушка калибра 76 мм, мощный дизельный двигатель (500 лошадиных сил), способный разгонять машину до 80 км в час.
В марте 1940 года Кошкин совершил на своём танке пробег от Харькова до Москвы, преодолев 750 километров по бездорожью и глубоким сугробам, тем самым продемонстрировав живучесть, скоростные качества и маневренность своего изобретения.
По данным Минобороны СССР, к началу войны было выпущено 23 тысячи единиц танков Т-34, а за все годы - 58 тысяч 681 единица данной модели. Всего за годы войны в СССР сошло с конвейера сто тысяч единиц бронированной гусеничной техники, среди них - лёгкие танки Т-40, Т-50, Т-60, Т-70, Т-80, средний - Т-34, тяжёлые - КВ-1, КВ-2, КВС, ИС-1, ИС-2, ИС-3.
В Кирове заводом № 38, размещенным на мощностях машзавода имени 1 Мая, с января 1942 года по август 1944-го было выпущено 550 танков Т-60, 1408 танков Т-70, 1519 установок «катюша», 419 СУ-12, 823 СУ-76. В честь трудового подвига кировчан в годы войны 29 апреля 1967 года на Октябрьском проспекте был установлен на постаменте легендарный танк Т-34 под номером 613.
Сражение под Прохоровкой
В истории есть события, которые являются поворотным моментом всей войны. В боях на Курской дуге в 1943 году впервые проявил себя фашистский «зверинец» - танки «Пантера», «Тигр», «Леопард», «Штурмгешутц» и истребитель танков «Фердинанд».
Наступление гитлеровских войск на Курской дуге началось в 4 часа утра 5 июля 1943 года. За четыре дня танковые части вермахта продвинулись на 35 километров. Но немецкие монстры начали один за другим гореть. Так, только один 19-летний артиллерист сержант Михаил Борисов точными выстрелами из противотанковой пушки уничтожил семь «Тигров»...
12 июля 1943 года у станции Прохоровка в лобовой атаке сошлись 800 танков Красной армии и 500 танков вермахта, не считая прочей бронетехники. Одиннадцать часов длилось кровавое сражение. Горели железные машины и сама земля. Советские танкисты совершили в тот день 20 танковых таранов. Мужеством наших воинов немецкий «зверинец» был остановлен, укрощён и превращён в драных кошек.
Так танк Т-34 одержал верх над немецкими «Тиграми». За годы Великой Отечественной войны 104 танкиста Красной армии стали полными кавалерами ордена Славы, 1143 - Героями Советского Союза, 16 человек удостоены этого высокого звания дважды. Среди кировчан также тысячи танкистов удостоены за свои подвиги орденов и медалей, некоторые стали Героями Советского Союза - П.А. Скопин, А.И. Рухлядьев, В.П. Краев, С.И. Городилов, С.В. Храмцов, П.С. Крестьянинов…
ГСВГ
Осенью 1980 года меня призвали в ряды Советской армии на действительную воинскую службу. Быстро пролетел месяц карантина в Вологде. Всем новобранцам выдали солдатскую форму и на самолёте доставили в ГДР.
В танковой «учебке» нас научили вождению и стрельбе из штатного орудия танка Т-55. Занятия проходили в классах на тренажёрах и на танкодроме днём и ночью. С первого дня почувствовал мощь боевой машины, проникся к ней уважением и любовью. Под руководством опытных офицеров освоил её легко. Экзамены сдал на «отлично» и был назначен на должность командира танка.
Через полгода наш призыв перевели под Дрезден в танковый полк города Кёнигсбрюк.
За полтора года службы со своим интернациональным экипажем на танке Т-62 я исколесили всю Восточную Германию. Учения стран Варшавского договора перемежались с марш-бросками и уходом за техникой.
Группа советских войск в Германии (ГСВГ) была крупнейшим соединением Советской армии, дислоцированным в Восточной Европе в непосредственной близости от границ стран НАТО. Советские танкисты 50 лет несли службу на территории Германии, с 9 июня 1945-го по 31 августа 1994 года.
Мы никого не устрашали, но и никого не боялись, в любую секунду были готовы марш-броском насквозь «прошить» всю Европу от её восточных границ до пролива Ла-Манш, Средиземного моря и Атлантического океана и навести должный порядок. Моральный дух советских солдат был высок, преград для нас не существовало. Такую уверенность вселяла идеологическая подготовка, а также самая мощная и самая точная в мире советская бронетехника.
Традиции дедов и отцов
Во время проведения СВО на Украине, в схватке с поднявшими голову фашистами и бандеровцами, традиции отцов продолжил 39-летний танкист младший лейтенант Сергей Пятин, уроженец села Новотроицкое Шабалинского района, награждённый двумя орденами Мужества, тремя медалями, а 2 августа 2023 года Президент России Владимир Путин вручил ему и высшую награду Родины - «Золотую Звезду» Героя РФ.
Танки были, есть и останутся основной ударной силой сухопутных войск в ХХI веке. Мы же с вами будем жить и следовать словам святителя Филарета, митрополита Московского, произнесённые им в середине ХIХ века: «Любите врагов ваших, гнушайтесь врагами Божиими, сокрушайте врагов Отечества!» Россия не начинала ни одной войны, она их заканчивала. Русский народ - за сохранение мира, спокойствия, добра и справедливости на планете Земля. Россия была и остаётся Ковчегом спасения от сил зла для всего человечества.
Слава защитникам Отечества! Слава российским танкистам! Работаем, братья!
Анатолий Авдеев, краевед, писатель, публицист, танкист, офицер запаса.
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