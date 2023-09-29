Больше законов хороших и разных! Ваше мнение!

Депутаты областного Заксобрания рассмотрели на сентябрьском пленарном заседании ряд региональных законов.

Большинство народных избранников проголосовало за изменения в областном бюджете, предполагающие выделение средств на строительство школ и закупку угля для котельных. Принят закон о введении почетного звания «Заслуженный предприниматель Кировской области», рассмотрен законопроект о региональных званиях «Заслуженный работник дорожного хозяйства» и «Заслуженный работник транспорта».

Принят закон о выплатах для супругов, проживших в браке 50, 60 и 70 лет.

Депутаты поддержали региональные законы о такси и о праве чиновников ограничивать проезд транспорта.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Какой из региональных законов больше повлияет на жизнь кировчан?

- Выделение денег из облбюджета на строительство школ

- О почетных званиях для предпринимателей и дорожников

- Выплаты супругам за 50, 60 и 70 лет в законном браке

- Законы о такси и об ограничении проезда транспорта

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Подведем итоги предыдущего опроса.

Совет директоров АО «Центральный рынок» решил, что строить в Кирове новый павильон Октябрьского рынке на месте снесенного нецелесообразно с финансовой точки зрения. Депутаты гордумы принялись рассуждать, что же должно появиться на этом месте.

Глава горадминистрации Вячеслав Симаков предложил разделить территорию на две части, одну из которых оставить рынку, другую отдать под строительство образовательного, спортивного или культурного объекта. Однако лично Симаков склоняется к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса.

Правда, до начала строительства нужно определиться с источниками финансирования и разобраться с передачей участка городу.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Что нужно построить на месте снесенного павильона Октябрьского рынка в Кирове?

- Новый павильон рынка – 32 голоса (41,0%)

- Торговый комплекс – 14 голосов (17,9%)

- Школу или детский сад – 17 голосов (21,8%)

- Спорткомплекс – 8 голосов (10,3%)

- Многоэтажный жилой дом – 7 голосов (9,0%)

Статью «Ломать – не строить» читайте в субботнем номере «Вятского края».