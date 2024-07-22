Больше пилотов! Состоялась открытая тренировка по гонкам дронов

В Кирове состоялась первая открытая тренировка по гонкам дронов. Спортивное мероприятие проходило на стадионе «Машиностроитель» при поддержке Фонда развития высокотехнологичных видов спорта «Новая стихия» и Группы «Сельмаш».

На соревнования пилотов в Киров приехали заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов и первый вице­президент Федерации гонок дронов России Александр Котов. В гонках участвовали как профессиональные спортсмены, так и школьники, которые ранее прошли обучение пилотированию на базе фонда «Новая стихия».

Непосредственное содействие в проведении мероприятия оказал Кировский машзавод 1 Мая. Рабочие предприятия смонтировали конструкции, необходимые для соревнований, предоставили место для их проведения ­ стадион «Машиностроитель», обеспечили охрану площадки.

­ Сегодня мы познакомились с участниками и узнали, что в регионе достаточное количество пилотов, и, уверен, оно будет увеличиваться. Тиражируйте свой опыт, важно заявлять о себе, становиться заметными и быть конкурентными на рынке труда. Спасибо партнёрам, которые сегодня поддерживают Федерацию гонок дронов России, ­ обратился к участникам Александр Котов.

Далее состоялось совещание на базе Вятского ГАТУ. Обсудили проблемные вопросы, связанные с новым и уже достаточно популярным видом спорта ­ гонками дронов.

­ Проблемы беспилотной сферы в нашем регионе начали замечать на самом высоком уровне. Это не может не радовать, ­ поделился вице­президент Федерации гонок дронов Кировской области Сергей Кузницын. ­ Я рассказал о Фонде поддержки развития высокотехнологичных видов спорта Кировской области «Новая стихия». Фонд уже помогает функционировать региональному отделению Федерации гонок дронов, проводит мастер­классы для популяризации новых видов спорта и вовлекает новых участников. Очень важно, что крупные промышленные предприятия региона увидели необходимость работы фонда и оказали поддержку. Предприятия Группы «Сельмаш» стали первыми, кто откликнулся на просьбу о помощи. Огромная им благодарность, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Также на площадке Вятского ГАТУ прошёл круглый стол «Перспективы развития спорта высоких технологий в России и Кировской области». Сергей Кузницын отметил, что, несмотря на радужные презентации некоторых участников, проблемные места в беспилотной сфере в Кировской области есть. «Для меня, как для практика в этой сфере, очень важно, чтобы в ближайшее время были решены вопросы, которые усложняют технологическое развитие региона».

Собравшиеся отдельно поблагодарили ректора Вятского ГАТУ Елену Симбирских и директора департамента физической культуры и спорта ВятГАТУ Анну Альминову за организацию очень важного для региона мероприятия.