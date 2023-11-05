Больше не наш депутат. Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий Вадима Белоусова

Теперь уже экс-депутат Государственной думы, Белоусов печально прославился тем, что был уличён правоохранительными органами в получении самой крупной в современной российской истории взятки в 3,5 миллиарда рублей.

С согласия Госдумы в 2018 году его лишили депутатской неприкосновенности, в начале августа 2022-го Мосгорсуд назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не явился на оглашение приговора и теперь объявлен в розыск.

Разумеется, беглый депутат не мог присутствовать на заседаниях парламента. По причине неисполнения народным избранником своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней полномочия депутата 1 ноября были прекращены по инициативе комитета, в который он входил.

И вряд ли кто-то вспомнит о том, что проживавший в Челябинске олигарх Белоусов в Госдуму восьмого созыва был избран по федеральному списку партии «Справедливая Россия - За правду» от Удмуртской Республики, Тамбовской и Кировской областей. То есть это наш с вами депутат, дорогие кировчане. Это мы в том числе выбрали миллиардера-взяточника в Государственную думу.

А еще, если вы не в курсе, мы, вместе с Нижегородской областью, выбрали по федеральному списку КПРФ депутата Госдумы Владимира Блоцкого, который стал самым богатым парламентарием России, указав в декларации годовой доход в размере 3,5 млрд рублей (какое странное совпадение в сумме).

Самое удивительное и показательное в этой ситуации то, что небогатая Кировская область ни разу не видела этих депутатов у себя в гостях. Что уж говорить об участии в жизни избравшего их региона.

Ситуация с Вадимом Белоусовым подтверждает факт: выборный процесс требует ответственного внимания со стороны избирателей.

Егор ГОРОХОВ.