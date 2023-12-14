Больница для книг. В Кирове при библиотеке имени Герцена открылся центр реставрации и консервации библиотечных фондов

Книги, как люди, тоже старятся, болеют и травмируются, а порою и умирают. И так же, как людям, им нужны больницы, в которых бы они могли поправить и восстановить свое здоровье. Вот только называются такие книжные лечебные заведения по-другому, а именно - центрами реставрации и консервации библиотечных фондов. Недавно такой центр открылся при Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцена.

Львиную долю финансирования при оснащении центра необходимым оборудованием взяла на себя Российская государственная библиотека (РГБ). Хотя, как заметил министр культуры Кировской области Даниил Дворцов, областное правительство также не осталось в стороне и часть расходов взяло на себя.

В результате у Герценки появились дополнительные возможности для реставрации и сохранения редких книг и изданий, а сама главная областная библиотека стала третьей в России, где открылся такой центр.

Сохранить раритеты

Сегодня цифровизация общества сильно изменила статус книги как главного источника информации. Книголюбов стало меньше, но они не вымерли, как динозавры. Есть еще любители подержать в руках «живую» книгу. А потому и посетители в Герценке не перевелись.

Кировская областная библиотека по праву считается одной из лучших. В ней хранится более четырёх миллионов книг, журналов, газет и прочих печатных изданий, из них 46 тысяч относятся к редким и ценным. Одна из старейших книг - Библия, изданная в Лионе в 1521 году. Самая древняя книга, напечатанная в России, - Острожская Библия Ивана Фёдорова 1581 года.

С 2019 года библиотека ведет оцифровку своих фондов, в том числе редких книг. В 2023 году в электронный формат должны перевести более 500 книжных раритетов, а в 2024-м - еще порядка 700.

В 2022 году Герценка отметила свое 185-летие. Но, несмотря на такой солидный возраст, продолжает расти - обогащать свои фонды, привлекать молодых сотрудников, учиться и внедрять новинки. А потому, когда в прошлом году РГБ объявила конкурс на создание при библиотеке Центра реставрации и консервации библиотечных фондов, Герценка активно в него включилась и выиграла грант.

И здесь нужно сказать, что Министерством культуры РФ и РГБ в рамках ведомственной целевой программы сохранения библиотечных фондов страны, рассчитанной на 2021 - 2030 годы, создаётся сеть региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов (РЦКР). Деятельность их будет направлена на сохранение редкого библиотечного фонда, составляющего культурную и историческую ценность как для отдельных регионов, так и для России в целом.

Концепцией предусмотрено открытие 40 региональных центров консервации и реставрации в 2022 - 2030 годах. В декабре 2022-го были открыты первые пилотные центры - в Нижнем Новгороде на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина и в Рязани при Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького.

Таким образом, Кировская область вошла в первую тройку регионов, которые получили финансирование на создание центра реставрации книг. И произошло это не случайно, так как Герценка - это не только хранилище уникальных изданий, имеющих федеральное значение, но и учреждение, обладающее развитыми компетенциями в сфере хранения, восстановления и реставрации печатных изданий.

Без наличия подготовленных сотрудников, способных дать книгам новую жизнь, получить федеральные деньги было бы невозможно. Но, слава богу, в нашей библиотеке такие специалисты есть, и без дела им сидеть не придется.

Результат мониторинга фонда областной библиотеки, который проводили ее работники, показал, что только в краеведческом отделе необходимо реставрировать свыше 41 тысячи книг, почти полторы тысячи журналов, более двух тысяч подшивок газет и свыше пяти тысяч листовых документов. Кроме того, более трех с половиной тысяч книжных памятников нуждаются в фазовой консервации. Также существует острая необходимость в консервации газет и других изданий военного времени.

Так что и библиотечные спецы, и новое оборудование будут задействованы «по полной».

Станки новые и люди опытные

На открытие Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов прибыло не только областное руководство, но и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Хлебом-солью встретил гостей перед входом в РЦКР ансамбль фольклорной песни «Вересень» Центра русской культуры и письменности «Мир».

По обновленным цехам РЦКР экскурсию для высоких гостей проводила директор Герценки Наталья Стрельникова. Она показала им новое оборудование, приобретённое на федеральные деньги, а также познакомила их со специалистами, которые будут на нём работать.

Началом знакомства стала картонажная мастерская, где изготавливают из специального бескислотного картона контейнеры (коробки) для редких изданий. Ранее такая работа занимала у мастеров много времени, сегодня же у картонажников появился станок (на языке специалистов он называется «плоттер») с компьютерным управлением, который за считаные минуты сделает упаковку любого размера и сложности (и не только для книг). Людям же остается только загнуть детали по размеченным линиям и придать изделию конечный вид.

Этот станок, по словам Натальи Стрельниковой, стал самым дорогим и самым габаритным приобретением новоявленного центра консервации.

- Мы давно о таком мечтали и рады, что мечта наконец-то сбылась, - поделилась эмоциями директор областной библиотеки. - Книги, которые упакованы в такие картонные контейнеры, могут храниться тысячи лет.

Не менее важной частью этого оборудования, по словам Вадима Дуды, является сложное программное обеспечение, которое идет в комплекте со станком. Оно обеспечивает скорость и точность выполнения задания. Тем самым создаются оптимальные условия для хранения редкостей.

В следующем цехе отдельные печатные листы упаковывают в пленку. Это тоже позволяет сохранять уникальные документы, например листовки, небольшие плакаты, списки и т.п. Для этих целей Герценка также приобрела новый станок. А у переплетчиков теперь на вооружении новые прессы.

Здесь же установлено новое интерактивное оборудование, позволяющее проводить видеоконференции - как внутренние, так и межрегиональные. Кроме того, оно позволяет получать предметные консультации от столичных специалистов.

Но ядром центра является отдел подготовки и реставрации книг. Здесь, конечно, также появилось много новой техники, но главное в деле восстановления книги или документа - умелые руки реставратора, его знания, навыки и опыт. В Герценке реставрацией книг занимается Юлия Кривошеина.

- Она работает у нас уже шесть лет и за это время стала отличным специалистом, - охарактеризовала подчиненную директор Герценки. - Большую помощь в повышении мастерства Юлии оказали стажировки, которые она не раз проходила. Одна из них была в Российской государственной библиотеке. А вообще, я считаю, главным для любого специалиста является неравнодушное отношение к своей работе.

Центр получил высокую оценку

Закончилось открытие центра реставрации, как обычно, официальной церемонией, на которой было сказано много хороших слов в адрес тех, кто так или иначе приложил руку к его созданию и оснащению.

- Нам повезло, что в регионе появилось такое учреждение, и мы благодарны за содействие Министерству культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотеке. Открытие центра - отличный подарок Кирову к предстоящему 650-летию, - отметила зампред правительства области Светлана Шумайлова.

- То, что сегодня произошло в Кирове, переоценить невозможно, - сказал Вадим Дуда. - Потому что речь идёт не о сохранности фондов Ленинки - документов, имеющих ценность для всей страны, а об абсолютно локальной истории, но тем не менее очень важной. Мы видим, с каким энтузиазмом вся эта работа ведётся в библиотеке и как её поддерживают в правительстве Кировской области. Вятская земля задаёт очень высокую планку, и это приятно.

Что ж, корабль под названием «Региональный центр реставрации и консервации библиотечных фондов» от пристани отчалил, остается пожелать ему «семь футов под килем».

Сергей СМОЛИН.