Боевой листок

Последний месяц лета принес большие изменения в зоне СВО. Атаке подверглась Курская область. Началось активное наступление наших войск на Покровском направлении.

Вятские уроженцы борются с врагом как на передовой, так и в тылу. Гуманитарная помощь, техника, маскировочные сети и многое другое непрерывным потоком идут в зону боевых действий. И каждый месяц открывает нам новых героев фронта и тыла.

Вера

В августе Кировская область впервые подверглась атаке украинских дронов. Это событие не оставило безучастными жителей области, а некоторых заставило изменить взгляды на жизнь. Об одном таком случае рассказала волонтёр фонда «Zа Вятку»:

«Вера - моя однокурсница. Живя в одном городе, мы редко встречаемся. Чаще переписываемся в соцсетях, в основном по праздникам и в дни рождения.

О том, что вчера был прилёт вражеских беспилотников в город Котельнич, я узнала от Веры.

- Ты уже видела? Ты читала? - позвонила ошарашенная Вера, не сказав ни «привет», ни «здрасьте».

- Что случилось?

- Ты всё ещё волонтёр?

- Да. Что случилось-то?

Вера родом из Котельнича. Там живут её родители. И сейчас на каникулах, в гостях у деда с бабушкой, её младшая дочка.

Рассказывая мне последние новости, она уже гнала на всех парусах к своим.

- Господи, и до нас долетели эти гады! - плакала Вера, хлюпая носом.

Больше всего насмешек о том, что мы занимаемся волонтёрской деятельностью, я слышала именно от Веры.

- Ну ты и дура, - говорила она, когда я покупала лекарства для госпиталей.

Когда я бежала плести маскировочные сети после работы, Вера крутила у виска: «Тебе, что, некуда девать деньги и своё время?» - и рассказывала о том, как надо жить, листая фото в своём телефоне.

А вчера случился прилёт в её родной город. И пока молодая женщина ехала за рулём по дороге в Котельнич, перед её глазами пронеслась вся жизнь. Родительский дом, папа, мама, девчонки...

Сегодня утром Вера перевела мне на карту пять тысяч рублей со словами:

- Передай их, куда нужнее всего.

- Верунчик, сделано!

А ещё написала: «Как я могу помочь фронту?»

Верины деньги переданы в фонд «Zа Вятку», чтобы помощь пришла к нашим парням на фронт, чтобы война не стучалась в наши двери. Фронту надо помогать! Вот и Вера вчера... поверила».

Время светлых людей

На вятской земле много людей, которые искренне, от всей души помогают нашим ребятам в зоне СВО. Чаще всего эти люди не стремятся к известности. Лишь изредка мы узнаём о них и об их делах. И такие рассказы только радуют. Они свидетельство того, как объединился наш народ в борьбе против нынешней реинкарнации нацистов.

Андрей Пестов - кировский предприниматель, руководит ООО «Маштехстрой». Ему 40 лет - возраст зрелости. Он папа троих ребятишек, а это заставляет ответственно относиться к будущему.

Андрей - инициатор создания мастерской по изготовлению масксетей в посёлок Гирсово (Юрьянский район), откуда он родом. Оперативно, с помощью администрации, нашёл место, заказал раму, пригласил земляков на обучение в фонд. И теперь закупает материалы для работы, привозит готовые сети на общий склад. На это компания ежемесячно выделяет средства и поддерживает фонд «Zа Вятку». Буднично, тихо, без огласки. И волонтёров в мастерской уважает и ценит.

Этот мягкий и улыбчивый человек - фанат спорта. Для передвижения по городу предпочитает демократичный велосипед. А ещё он «Андрей КЭП» - лидер хоккейного клуба «Альянс» и яростный хоккейный нападающий.

Товарищи по команде говорят в соцсетях, что он пример порядочного, честного, ответственного и доброго человека, объединяющего их в хоккейную семью.

Андрей - член политсовета кировского городского отделения партии «Единая Россия». Его позиция чёткая: «Если сегодня не поможем, то завтра будет ещё хуже. Нужно оперативно закрывать потребности фронта. Каждый сознательный предприниматель, патриот своей Родины обязан участвовать в этом».

Вот такие парни нам нужны во власти!

Уржумский «Домовой»

Поздним вечером звонок руководителю уржумского представительства фонда «Zа Вятку» был неожиданным. Звонил незнакомец, сказал, что пешком везёт мотоцикл, который хочет передать волонтёрам. У самого нет прав.

Встретили его волонтеры в представительстве фонда.

Новенький спортивный байк, шлем - всё только что из магазина доставлено. А боец - в отпуске по ранению дома. Вот купил технику и хочет, чтобы волонтёры отправили мотоцикл парням на фронт. Им там нужно очень.

Волонтеров как в бок подтолкнули. «Это вы передали 15 тысяч рублей волонтёрам на дне города?» - спросили его. Тот скромно кивнул в подтверждение.

Попросил, чтоб научили сети плести, пока в отпуске.

А позывной у него - «Домовой». Теперь у уржумского представительства фонда «Zа Вятку» есть друг - свой настоящий боевой «Домовой», человек с большой буквы.

Металлурги - фронту

Сегодня фронту помогают не только волонтеры, но и предприятия региона. В Кировской области их список большой. Есть среди них и малые предприятия, а есть и флагманы региональной промышленности.

Большую партию медикаментов доставил в фонд Омутнинский металлургический завод. Это упаковки «Гемоспаса», гемостатических губок, перевязочных пакетов, жгутов.

Такая серьёзная поддержка руководством и коллективом предприятия оказывается не первый раз. В июле этого года предприятие также помогло жизнесберегающими медикаментами общему складу фонда.

Волонтеры фонда «Zа Вятку» благодарят металлургов и уже формируют новые аптечки.

Квадроцикл для десантников

Вятскополянское предприятие «Молот-Оружие» приобрело для нужд фронта квадроцикл. Как сообщил гендиректор ООО «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев, техника предназначается для боевого подразделения ВДВ. В конце августа подарок десантникам был доставлен.

Равиль Рамильевич является членом попечительского совета фонда «Zа Вятку». Он уже не первый раз показывает личным примером, как надо помогать фронту.