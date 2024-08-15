Боевой листок

Россия продолжает проводить специальную военную операцию на Украине. Много уроженцев Кировской области принимают в ней участие. Кто-то ушёл на фронт доб­ровольцем, кто-то по мобилизации. Но вне зависимости от этого вятские бойцы проявляют в сражениях с укронацистами мужество и героизм. И каждый месяц приносит нам новые примеры героических поступков наших земляков.

Но фронт держится не только на плечах солдат и офицеров, им помогают люди в тылу. Кировские (в широком смысле этого слова) волонтёры не исключение из правил. И круг таких помощников широк. Есть среди них пенсионеры, а есть и учащиеся школ. Все они как один объединены желанием приблизить нашу победу над врагом.

Боевым награждается орденом

В июле командир отделения инженерно-сапёрной роты Кировского полка мобилизованных, уроженец Уржума сержант В. и уроженец Белореченска Омутнинского района сапёр рядовой О. выполняли боевую задачу по инженерной разведке и зачистке местности от взрывоопасных предметов в районе *** (ДНР). Выдвинулись на место, где противник оказывал упорное сопротивление, даже находясь в окружении.

По имеющимся данным, опорный пункт, за который враг пытался сражаться, был заминирован по плану обмана сапёров - с различными ловушками и «сюрпризами». Но хитрый план противника не сработал! Сапёры провели инженерную разведку захваченного опорного пункта противника, осуществили его тщательную проверку на предмет безопасности и тем самым подготовили условия для захода наших подразделений на данную точку.

Действия сапёров в захваченном опорном пункте противника позволили бойцам мотострелковой роты быстро и безопасно занять позиции, продолжить выполнять задачу по закреплению в новом районе.

За проявленные героизм и мужество при выполнении боевой задачи сержант В. и рядовой О. представлены к государственным наградам.

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Разведчики из Кировской области - бойцы Н-ского мотострелкового полка - выполняли боевую задачу в районе *** в ДНР. Они проводили разведку в лесополосе и обнаружили хорошо укреплённую позицию пулемётного расчёта противника. При этом неприятель их тоже заметил, завязался бой.

Несмотря на плотный огонь противника, разведгруппе удалось без потерь отойти на исходную точку и передать координаты огневой позиции врага командованию.

В последующем радиоперехвате выяснилось, что один националист был тяжело ранен. Противник был деморализован. В эфире враг запрашивал срочную эвакуацию, боясь, что подкрепление с нашей стороны уничтожит его.

Действия наших разведчиков позволили избежать флангового огня и защитить наших штурмовиков.

За проявленные героизм и мужество при выполнении боевой задачи кировские бойцы представлены к государственным наградам.

Дети - фронту

Лето пришло, и значит, можно отдыхать от уроков. А некоторые дети решили время провести с пользой. Маленькие помощницы приходят в воскресную школу с. Пасегово, чтобы помочь нашим бойцам СВО. Они уже научились плести маскировочные сети и набивать подушки. И как же это здорово, что помогают они от чистого доброго детского сердца. Спасибо нашим юным волонтёрам, а их родителям - благодарность за воспитание замечательных патриотов своей Родины.

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В оздоровительном лагере «Гагарин» вожатые подготовили настоящую волонтёрскую мастерскую: собрали рамы для плетения маскировочных сетей, научились у волонтёров фонда «Zа Вятку» работе с сетевой основой и плетению.

Очередная смена «Мультивселенная талантов» стартовала в начале июля. «С первого дня пребывания в лагере ребята приступили к плетению маскировочных сетей, режут спанбонд на ленты, учатся вплетать их в сетевое полотно. У всех получается», - говорит Ольга Сергеевна, руководитель военно-патриотической работы в лагере.

Воспитатель шестого отряда Сергей Викторович Весновский отметил: «Было приятной неожиданностью, что в лагере реализуется военно-патриотическое направление. В рамках кружковой деятельности дети всех возрастов плетут маскировочные сети, пишут письма, рисуют картины для бойцов СВО».

Прошло время. И эта смена подошла к завершению. Ребята не только плели маскировочные сети, но и занимались в созданном для них военно-патриотическом кружке «Общее дело». В помещении были оборудованы различные зоны: военный мини-музей, зона печати на 3D-принтере, зона для творчества и зона отдыха. На встречах в кружке ребята обсуждали темы, связанные с гражданской позицией, патриотизмом.

Здесь же было принято совместное решение о волонтёрской деятельности по плетению масксетей, подготовке писем и рисунков для бойцов. Девиз кружка - «Вместе мы сила», и это правда! Цель поставлена - результаты есть!

В фонд «Zа Вятку» отправились сплетённая за смену детьми пятиметровая сеть, письма и рисунки.

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В санчурском представительстве фонда «Zа Вятку» юные патриоты приходят в мастерскую вместе со взрослыми родственниками и работают на равных! Сухой душ, блиндажные свечи - эти нехитрые предметы помогают обустроить солдатский быт. За один день собрали 200 единиц душа, за второй - 80, сделали заготовки для блиндажных свечей и душа, чтобы продолжить на следующий день вновь. Помогают плести сети. Несмотря на жару и каникулы, дети находят время среди своих развлечений быть полезными обществу.

Участие в этом добром деле воспитывает в ребятах чувство патриотизма и учит ценить свой труд.