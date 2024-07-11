Боевой листок

В апреле 2024 года во время прикрытия артиллерии на стартовой позиции «ТОР» стрелок-зенитчик зенитной ракетной батареи *** парашютно-десантного полка гвардии младший сержант С. с позывным «Смурф» получил информацию от артиллеристов о том, что при обстреле противником населенного пункта получила ранение мирная жительница, у которой при разрыве снаряда ампутировало конечность.

Доложив полученную информацию командиру взвода, гвардии младший сержант выдвинулся на эвакуацию женщины. Из-за ампутации действовать необходимо было без промедления. Он оказал первую помощь и осуществил эвакуацию раненой в пункт медпомощи.

22-летний гвардии младший сержант был отмечен командованием десятидневным отпуском домой, в Уржум, к жене и маленькому сыну.

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Рядовой Д., уроженец д. Шихово Слободского района, в июне 2024 года, являясь старшим группы в составе эвакуационного подразделения, на занимаемых боевых позициях в районе населённого пункта *** ежедневно, под непрекращающимися миномётно-артиллерийскими обстрелами со стороны противника и атаками дронов-камикадзе, рискуя своей жизнью, сопровождал группы военнослужащих к местам занятия ими новых рубежей обороны на линии боевого соприкосновения с противником, выполняя работу «сталкера».

Также рядовой Д. лично производил доставку боеприпасов и продуктов питания на рубежи обороны. Своим примером и стойкостью он придавал уверенности другим военнослужащим как своего, так и смежных подразделений. Благодаря грамотному руководству рядового Д., эвакуационные группы подразделения работали своевременно и без потерь.

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В июне 2024 года в районе населённого пункта *** подразделения украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов совершили минирование местности и боевых позиций противопехотными минами типа «лепесток».

Ефрейтор Н., уроженец д. Русское Тимкино Уржумского района, в течение нескольких дней, проявляя мужество и не раз подвергаясь атакам со стороны дронов-камикадзе ВСУ, уничтожил из личного оружия более 14 мин. Своими действиями ефрейтор Н. обеспечил безопасность передвижения как эвакуационных групп своего подразделения, так и личного состава смежных подразделений, выдвигающегося на линию непосредственного соприкосновения с противником.

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Рядовой С., сапёр инженерно-сапёрной роты, уроженец д. Вишнёвка Немского района, а впоследствии - житель п. Медведок Нолинского района, в ходе проведения специальной военной операции неоднократно проявлял мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

Так, в июне 2024 года в составе инженерно-сапёрной группы он выполнял боевую задачу по установке минных заграждений в районе населённого пункта ***. В условиях, сопряжённых с риском для жизни, под корректируемым с вражеского дрона огнём реактивной системы «Град», благодаря умениям и навыкам рядового С. поставленная задача была успешно выполнена. Это позволило усилить оборонительные позиции мотострелковых подразделений, в составе которых сражаются наши земляки.

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Младший лейтенант А., уроженец с. Архангельское Немского района, в апреле 2024 года руководил группой военнослужащих с задачей занять оборонительные позиции в районе населённого пункта ***. По пути следования группа попала под ожесточённый артиллерийский обстрел и атаку БПЛА «Баба-яга» со стороны противника.

В ходе обстрела младший лейтенант А. получил слепое осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил руководить группой. Он лично оказал первую медицинскую помощь одному из раненых военнослужащих, вывел из-под огня противника и организовал эвакуацию раненого.

Благодаря отважным и умелым действиям младшего лейтенанта А. были спасены жизни раненых бойцов, своевременно заняты оборонительные позиции, что позволило обеспечить высокую боеспособность подразделения.

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Сержант В., замкомандира взвода, уроженец п. Демьяново Подосиновского района, в мае 2024 года в составе своего подразделения выполнял боевые задачи в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником в районе населённого пункта ***.

Позиции подразделения подверглись сосредоточенным миномётно-артиллерийским обстрелам со стороны противника. Связь с одним из постов воздушного наблюдения прервалась. Выдвинувшись к посту, сержант В. под непрерывным миномётно-артиллерийским обстрелом вытащил из-под завалов своего боевого товарища, получившего множественные осколочные ранения спины, и оказал ему первую помощь.

До прибытия эвакуационной группы, ведя наблюдение за воздушным пространством, сержант В. уничтожил из штатного оружия два вражеских дрона-камикадзе, которые пытались атаковать бойцов смежного подразделения, но при этом сам получил сильную контузию. Несмотря на полученную травму, сержант передал раненого военнослужащего эвакуационной команде, чем спас последнему жизнь. Сержант В. продолжил выполнять боевые задачи и вышел на ротацию со своим подразделением только через несколько дней.

За мужество и смелость при выполнении боевых и специальных задач сержант В. награжден медалью «За отвагу»

Идёшь в кино - помогаешь фронту

В городе Омутнинске на базе семейного развлекательного центра «Галактика» по инициативе координационного совета предпринимателей Омутнинского района в поддержку бойцов­земляков, участвующих в СВО, в июне был организован специальный благотворительный киносеанс.

Собранные десять тысяч рублей поступили в кассу районного представительства фонда «Zа Вятку».

Оказали финансовую поддержку неравнодушные жители и коллективы: МУП ЖКХ Омутнинского района, ветеранская организация Омутнинского металлургического завода, детские сады «Рябинка» и «Сказка» города Омутнинска.

На благотворительные средства волонтёры выписали сети на 1296 рублей, закупили кровеостанавливающие медикаменты, тампонады, индивидуальные перевязочные пакеты израильского типа на сумму 29 тысяч 64 рубля. Вместе мы поможем нашим парням! Вместе спасём чьи­то жизни!

Подготовлено по материалам фонда «Zа Вятку».