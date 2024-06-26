Боевой листок

«Вятский край» продолжает публиковать истории о подвигах и каждодневной тяжелой солдатской работе вятских парней, отстаивающих свободу и суверенитет России в ходе СВО.

Наши герои

Сержант С., сапер инженерно-саперной роты - уроженец г. Советска, в ходе проведения специальной военной операции неоднократно проявлял мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

В мае 2024 года в составе своей группы сержант С. выполнял задачу по минированию подступов к позициям мотострелкового батальона в районе населенного пункта **.

В условиях, сопряжённых с риском для жизни, под корректируемым с вражеского дрона миномётным огнем, благодаря личным качествам и навыкам сержанта С., поставленная задача была успешно выполнена.

Рядовой В., пулемётчик - уроженец п. Арбаж, за время участия в СВО проявил себя как профессионал своего дела, отважный военнослужащий.

В мае 2024 г. пулемётчик В. действовал в обороне в составе мотострелкового взвода на боевых позициях в районе населенного пункта **. В ходе выполнения боевых задач, под массированным артиллерийским огнём со стороны противника и постоянными налётами вражеских БПЛА, принял оперативные меры для эвакуации раненых в безопасное укрытие, где оказал им доврачебную помощь.

Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел со стороны противника, действуя мужественно и отважно, рядовой В. организовал вынос раненых на точку эвакуации для отправки в госпиталь.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового В., жизни раненых военнослужащих были спасены.

И снова рядовой В. на боевых позициях оказал первую помощь тяжело раненному бойцу и доставил его в точку эвакуации, таким образом спас жизнь ещё одному боевому товарищу.

Сержант В., зам. командира взвода - уроженец п. Демьяново Подосиновского района, в мае 2024 г. в составе своего подразделения выполнял боевые задачи в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником в районе населенного пункта **.

Позиции подразделения подверглись сосредоточенным минометно-артиллерийским обстрелам со стороны противника. Связь с одним из постов воздушного наблюдения прервалась. Выдвинувшись к посту, сержант В. под непрерывным миномётно-артиллерийским обстрелом вытащил из-под завалов своего боевого товарища, получившего множественные осколочные ранения спины, и оказал ему первую помощь.

До прибытия эвакуационной группы, ведя наблюдение за воздушным пространством, сержант В. уничтожил из штатного оружия два вражеских дрона-«камикадзе», которые пытались атаковать бойцов смежного подразделения, но при этом сам получил сильную контузию. Несмотря на полученную травму, сержант передал раненого военнослужащего эвакуационной команде, чем спас жизнь товарищу. Сам же В. продолжил выполнять боевые задачи и вышел на ротацию со своим подразделением только через несколько дней.

За мужество и смелость при выполнении боевых и специальных задач сержант В. награжден медалью «За отвагу».

Старшина В. - уроженец п. Бечева Даровского района, в апреле-мае 2024 г. выполнял боевую работу в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником в районе населенного пункта **. Ежедневно, под непрекращающимися миномётно-артиллерийскими обстрелами со стороны противника и атаками дронов «камикадзе», рискую своей жизнью, осуществлял сопровождение эвакуационных групп, транспортировавших раненых боевых товарищей.

Вёл огневое прикрытие их от атак дронов ВСУ. Лично уничтожил и повредил при этом не менее восьми единиц указанной техники. Проявляя мужество и героизм, координировал работу команд, выполняющих работу по доставке продуктов питания и боеприпасов личному составу на боевые позиции.

Благодаря грамотному руководству старшины В., эвакуационные группы подразделения работали слаженно, оперативно и без потерь.

За мужество и смелость при выполнении боевых и специальных задач старшина В. награждён государственной наградой.

Сержант В. - уроженец д. Поповка Уржумского района, в мае 2024 г. при выполнении боевой задачи по занятию рубежей обороны в населённого пункта ** в условиях, связанных с риском для жизни, ежедневно доставлял на боевые позиции роты боеприпасы и продовольствие, чем способствовал решению боевой задачи по обороне занимаемых позиций.

В ходе выполнения боевой задачи, сержант В. в результате минометного и артиллерийского обстрела получил ранение. Не растерявшись в критической и сложной ситуации, проявив мужество, сержант В. нашел укрытие и оказал себе первую медицинскую помощь. Проявив отвагу и самоотверженность, сержант В., несмотря на полученное ранение, не подвёл товарищей и своевременно доставил продовольствие и боеприпасы для взвода.

Ефрейтор К. - уроженец д. Греково Тужинского района, санитар медицинского пункта, в мае 2024 г., находясь на занимаемых боевых позициях в районе населенного пункта **, под непрекращающимися миномётно-артиллерийскими обстрелами со стороны противника и атаками дронов «камикадзе», рискую своей жизнью, оказывал первую доврачебную помощь раненым боевым товарищам, а также доставлял личному составу на линию боевого соприкосновения с противником необходимые для них медикаменты.

В течение двух недель лично вывел из-под обстрелов противника к точке эвакуации пять получивших осколочные ранения военнослужащих смежного подразделения ВС РФ, чем спас им жизни.

Фронтовое фото

Фартовые и рисковые ребята воюют в подразделении артиллеристов. Выехали на задание на вятской «буханке», а вернулись с пленными.

Послужила верой и правдой машина-старушка, отправленная фондом «Zа Вятку». А потому что мастерски и с любовью провели бойцы её техобслуживание.

Поддержка вятского тыла

Даже в сильную жару в Фонде на Динамовском, 4 в Кирове много посетителей. Поддержать воинов сюда приходят постоянно.

Из омутнинского представительства пришла волонтерская помощь: масксети, лежаки, нательное белье, простыни, медикаменты и сделанные на заказ маскировочные костюмы.

Из Центра местной активности Лянгасово - готовые к отправке посылки для бойцов.

А кировчанин Евгений по поручению тёщи привез носки, салфетки и перевязочные пакеты. Золотая теща!

Из Зуевского представительства поступили масксети. Спрос на них постоянный.

Светлана забежала, чтоб поделиться деньгами, пусть волонтёры побольше закупят спанбонда для маскировки.

От прихожан Серафимовского храма передала Валентина футболки, носки, трусы, реппеленты.

Так и трудится наш вятский тыл, не сетуя и не ноя, отдавая силы и средства на поддержку воинов. Спасибо вам, добрые люди!

В мастерских фонда «Zа Вятку» изготовлено и отправлено в зону СВО 9421 маскировочная сеть площадью 236057 кв. м, носилок - 1057 шт., переносных зарядных станций - 213 шт.

Организовано 54 больших конвоя.