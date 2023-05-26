Бизнес по-женски. Ваше мнение!

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Тема женского предпринимательства в России в этом году получает новое звучание. В марте Минэкономразвития РФ приняло решение перезапустить проект по развитию деловой активности среди женщин с детьми или находящихся в декрете. До октября месяца во многих центрах «Мой бизнес» России стартует грантовый образовательный проект «Мама-предприниматель». Произошли изменения в составе его партнеров, соорганизаторами стали «Союз женщин России» и фонд «Наше будущее».

Кировчанки приняли активное участие в мероприятиях «Бизнес-недели на Вятке», организованной ко Дню предпринимательства, где заручились поддержкой кировского отделения «Союза женщин России».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Чем женский бизнес в России отличается от мужского?

- Ничем. В бизнесе важны хватка и знания, а не пол предпринимателя.

- Женщине труднее построить дело в конкурентной борьбе с мужчинами

- Женщина должна быть матерью и женой, а не предпринимателем

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: rg.ru

В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил отказаться от Болонской системы высшего образования и вернуться к старой базовой подготовке специалистов. 12 мая президент подписал указ о запуске в шести вузах России пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

Уровнем профессионального высшего образования становится аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут работать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Что касается сроков обучения, то программа базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет, магистратура — от одного до трех лет.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы одобряете возврат к «советской» системе высшего образования?

- Да, стране нужны специалисты, а не «болонские» бакалавры и магистры – 33 голоса (57,9%)

- Нет, России нужно оставаться в общемировом научном сообществе – 10 голосов (17,5%)

- Вряд ли можно вернуться к тому, что было разрушено 20 лет назад – 14 голосов (24,6%)

О новых веяниях в высшем образовании читайте в субботнем номере «Вятского края».