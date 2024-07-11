Битва за новые кадры

Рынок труда в последние три года претерпел значительные изменения. Безработица снизилась до минимума (который некоторые эксперты даже назвали историческим). На место конкуренции наемных работников за рабочие места пришло соревнование работодателей за людей труда. Отмечается большой дефицит рабочей силы во всех отраслях российской экономики. И Кировская область здесь не стала исключением из правил.

Эта ситуация стала лейтмотивом пресс-конференции, которую на днях провели руководители областного и кировского городского подразделений государственной службы занятости населения (ГСЗН) - Ирина Малыгина и Дмит­рий Кротов.

По словам и. о. начальника Управления ГСЗН Кировской области Ирины Малыгиной, возглавляемая ею служба фиксирует лишь 2600 безработных на всю область. Хотя тех, кто ищет работу, больше: таковых четыре с половиной тысячи. При этом вакансий, которые предлагают вятские предприниматели и государственные (муниципальные) органы, более 23 тысяч. Таким образом, на одного человека, не имеющего работы или желающего поменять ее, приходится пять вакантных мест.

В Кирове ситуация еще напряженнее, чем в области. Как отметил Дмитрий Кротов, в городе на одного соискателя имеется семь с небольшим хвостиком вакансий. Это заставляет серьезно относиться к мероприятиям, которые помогают работодателям встретиться с людьми, ищущими работу.

К таковым, в частности, относится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который 28 июня прошёл в области. Он охватил не только областной центр, но и районы. По словам Ирины Малыгиной, в целом это мероприятие проведут на 41 площадке. Более двухсот работодателей представили на ярмарке свыше десяти тысяч вакансий. В числе заинтересованных в привлечении дополнительных рабочих рук - 16 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), у которых есть потребность в двух с лишним тысячах рабочих. Только в Кирове на ярмарке трудойстройства свои вакансии представили свыше тридцати работодателей. В их числе - предприятия ОПК, торговли, сферы услуг и госорганизации.

Помимо традиционных собеседований, работали дискуссионные площадки, позволившие выявить требования, которые предъявляет соискатель к условиям новой работы. И можно говорить о том, что увеличение потребности в рабочей силе сильно сказывается на требовательности соискателей к перечню бонусов, предлагаемых работодателями.

Если ранее люди смотрели только на уровень зарплат и хотели иметь минимальный «соцпакет», то сегодня они оценивают и другие условия. Так, некоторые предприятия предлагают ищущим работу социальное жильё, а при его отсутствии готовы оплачивать наём квартир. Крупные работодатели организуют доставку людей на предприятие собственным транспортом. Многие идут на то, чтобы предоставить новому сотруднику удобный для него график работы. Есть также ряд других «плюшек», которые готовы давать соискателям потенциальные наниматели рабочих рук.

Изменения на рынке труда коснулись не только взрослых работников, но и молодежи. Сегодня, после изменений, внесенных в Закон об образовании, заинтересованные в притоке рабочей силы предприятия начинают работу с потенциальными сотрудниками еще на стадии их обучения в вузе или учреждении профессионального образования. Студенты могут заключить целевые договоры с любым работодателем, который готов заплатить таким образом за будущего сотрудника. Список таких предприятий можно найти на сайте «Работа в России».

Традиционной заботой ГСЗН является трудоустройство подростков в свободное от учебы время, в том числе в период летних каникул. Как сообщила Ирина Малыгина, за прошлый год служба трудоустроила более восьми тысяч несовершеннолетних. В этом году, по ее словам, результат ожидается не меньшим.

Однако и в этой части ситуация на рынке труда, которая складывается в последние годы, изменилась. Ранее работодатели не слишком охотно брали школьников на работу. Государство даже пошло на то, чтобы доплачивать им за трудоустройство подростков. Сегодня эта льгота продолжает действовать, но и без нее привлечение к труду несовершеннолетних стало активнее. Дефицит работников заставляет предприятия не брезговать и подростковым трудом, несмотря на все те ограничения, которые связаны с использованием такой рабочей силы.

Нормализовалось и исполнение обязанностей работодателя перед несовершеннолетними сотрудниками. Число нарушений условий трудовых договоров снизилось. По словам Дмитрия Кротова, за прошлый год недобросовестность по отношению к подросткам проявил лишь один работодатель. Это дело сейчас рассматривается следователями.

Исходя из всего вышесказанного, можно назвать ситуацию на рынке труда революционной. Она в корне изменила положение наемных работников и их нанимателей. Сегодня условия диктует уже не владелец предприятия, а тот, кто приходит к нему на работу. И выгоду от этого получают не только трудящиеся (коих в стране большинство), но и государство. Нехватка рабочей силы заставляет предприятия модернизировать производственные процессы путем автоматизации и роботизации, что повышает производительность и, как следствие, улучшает результат труда.

Сергей СМОЛИН.

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