Безопасность. Не верьте телефонным «следователям»!

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По данным Банка России, общая сумма денег, которые мошенники сумели украсть у россиян в третьем квартале текущего года, составила 9,3 млрд рублей. В ведомстве рассказали, что в третьем квартале Центробанк инициировал блокировку 12,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тыс. телефонных номеров мошенников.

Не так давно в Следственном комитете РФ рассказали о сложившейся ситуации с телефонными мошенниками. Дело в том, что значительная часть аферистов, которые названивают нашим гражданам в надежде украсть их деньги или оформить на них кредит, всё чаще представляется не только сотрудниками полиции или банков. Эти жулики заявляют, что они - следователи СКР. Сообщают, что у них есть возбуждённые уголовные дела на гражданина, и даже присылают копии поддельных процессуальных документов. Для прекращения «уголовного преследования» мошенники, естественно, требуют перевести им деньги.

Ещё одна мошенническая схема связана с попыткой убедить человека, что при расследовании уголовного дела всплыл факт использования его персональных данных. Поэтому надо перевести деньги на безопасный счёт.

В Следкоме рассказали, что нередко мошенники представляются по телефону высокопоставленными сотрудниками СК, в том числе руководителями главных следственных управлений. Они агрессивно и грубо общаются с абонентом, стараясь его запугать и заставить нервничать. Мошенники при этом используют должности и фамилии тех сотрудников ведомства, которые, как говорится, на виду.

Обман с помощью Word

Мошенники научились похищать личные данные жертв с помощью Word­файлов, сообщили в пресс­службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно­коммуникационных технологий МВД России.

Жертве присылают электронное письмо якобы от HR­отдела или бухгалтерии организации­работодателя. Сообщается, что получателю начислены бонусы и премии. И предлагается открыть вордовский файл и ознакомиться с приказом.

Файл оказывается битым, и система предлагает его восстановить по ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт, замаскированный под официальный портал Microsoft. Пользователь вводит там свои учётные данные, которые затем похищаются.

После этого злоумышленники могут заблокировать операционную систему или важные программы. И потребовать выкуп. Ранее по похожей схеме кибермошенники массово взломали и заблокировали IPhone россиян.

Признаки обмана

СК просит граждан быть бдительными и даёт несколько простых рекомендаций. Главная - следователи дистанционно не совершают никаких процессуальных действий. Допросы и опросы граждан по телефону не предусмотрены законом. Если нужен допрос, человека вызовут повесткой или телефонограммой. Адрес следственного органа можно проверить на официальном сайте. Настоящие сотрудники СК не имеют права требовать информацию по счетам и картам, а также передачу кодов по СМС. А ещё они ни по телефону, ни лично не заставляют переводить деньги.

Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например, в поимке преступников путём перечисления денежных средств на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - явный признак мошенничества.

Предостережения Следственного комитета исключительно актуальны. С первого же звонка телефонные мошенники, назвавшиеся сотрудниками правоохранительных структур, начинают запугивать человека проблемами и тюрьмой. Любой психолог подтвердит: страх - главное оружие телефонных мошенников: так проще всего заставить человека что-то сделать ещё до того, как он положит трубку.

Должна обязательно показаться подозрительной и спешка вместо объяснений. Мошенники всегда стараются вывести гражданина из равновесия и заставить действовать импульсивно. Например, «следователь» начинает уверять, что человека вызывали на допрос, а он не пришёл, и теперь надо срочно дать показания, иначе будут проблемы. В таких звонках должен насторожить и грубый тон. Настоящие сотрудники так себя не ведут. Они знают - на том конце провода подобное хамство могут записать, и тогда проблем у них будет много.

Ещё должен насторожить звонок в неурочное время. Настоящие следователи беспокоят граждан только в течение рабочего дня. А если гражданину прислали «повестку», то там точно будет много ошибок, если её внимательно прочесть, и не будет номера телефона. По закону нельзя сразу вызвать человека на допрос как подозреваемого - для этого статуса существует отдельный долгий процесс. И его нельзя провести так, чтобы человек об этом не знал.

ФСБ России опубликовала список фраз, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Среди них упоминаются названия ведомств (ФСБ, МВД, Следственный комитет), термины вроде «представителя службы безопасности банка», «безопасного счёта», «единого расчётного счёта Центрального банка России». Часто сообщения таких лиц содержат просьбы сообщить личные данные, коды из смс-сообщений или данные банковских карт, паспортов и СНИЛС. Мошенники стараются запугать жертв, используя словосочетания «уголовное дело», упоминания «служебных удостоверений», копий «приказов».

Также в ФСБ призвали внимательно относиться к звонкам и сообщениям родственников, друзей, знакомых, коллег, заявляющих о проблемах и требующих срочно передать крупную сумму.

Поручения Президента

Проблема борьбы с дистанционным мошенничеством вышла на высший уровень российской власти. Президент России заявил, что шквал мошеннических звонков на номера россиян идёт не просто с территории Украины, а по линии госструктур этой страны. Владимир Путин обещал дать поручения Роскомнадзору и Генпрокуратуре разобраться с этой проблемой. Об этом Президент заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Член СПЧ Игорь Ашманов поднял проблему телефонных мошенников. Он рассказал, что в день совершается 10-20 млн мошеннических звонков. Большая часть идёт с территории Украины, через IP-телефонию, но пособники работают в России.

«Совет просит дать поручение проработать три вопроса - блокировка или замедление вала звонков с Украины, запрет подмены номеров, создание пула номеров для официальных лиц», - заявил Ашманов.

«Все три момента, по которым вы предлагаете дать поручение, будут обобщены, - отреагировал Путин. - И Роскомнадзору, и другим структурам такие поручения будут даны. Надо всё продумать только».

«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определённые действия… Это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики. Это одна из линий атак на наше население. Это часто делают госорганы либо структуры, которые находятся под государственным украинским контролем», - рассказал Путин.

Президент также пообещал обратить внимание Генпрокуратуры и других органов на проблему граждан, находящихся под воздействием мошенников. Речь идёт о ситуациях, когда под влиянием мошенников люди берут кредиты и даже теряют квартиры. Он отметил, что на каждом шаге развития цифровой среды возникают проблемы с правами граждан.

Артур БРОДИН.

Подготовлено по материалам российских СМИ.