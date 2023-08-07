Без звонка и без линейки. Начало учебного года в районах области под угрозой срыва

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Вот и наступил август. Не за горами тот день, когда в школах зазвучат первые звонки и пройдут торжественные линейки. А значит, для всех работников школ началась горячая пора подготовки к новому учебному году. И наш регион не стал тут исключением. Поэтому не случайно вопрос готовности образовательных учреждений к 1 сентября был основным на очередной планёрке у губернатора. С докладом выступила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

По словам чиновницы, работы в школах и детсадах по приведению зданий и помещений в порядок, приобретению необходимого оборудования, благоустройству территорий были начаты заблаговременно. Но не во всех местах они идут успешно. Кое-где, точечно, отмечаются проблемы. Они могут повлиять на конечный результат и привести к срыву начала учебного процесса.

Есть проблемы с подрядчиками

По данным регионального минобра, в системе образования Кировской области числятся 1134 учебных заведений, в том числе 340 детских садов и 445 школ. В одну смену будут работать 355 школ, то есть немногим более 77 процентов, в две смены - 93 школы (21 процент).

По словам зампреда, на 31 июля признаны готовыми к началу учебного года 400 образовательных организаций: 195 школ и 187 детских садов. Приёмка учебных заведений в регионе продолжается, она будет идти до 18 августа.

Как отметила Шумайлова, полностью завершены ремонтные работы на 246 объектах. С привлечением средств федерального бюджета проводится капитальный ремонт семи спортивных залов, закуплены спортивное оборудование и инвентарь в восемь учреждений.

Всего в 2023 году на ремонт образовательных учреждений, закупку мебели, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство территории из областного бюджета выделено почти 690 млн. рублей. Эти средства были направлены в 423 организации.

В целом подготовка образовательных учреждений области идет по плану. Но в Малмыжском, Тужинском, Даровском и Лебяжском районах есть проблемы. В основном они связаны с ремонтом детсадов, а не школ.

Так, еще не заключены контракты на ремонт школы № 2 г. Малмыжа, детского сада «Сказка» п. Тужа, детских садов Даровского района. Но там уже есть подрядчики, и с ними вот-вот подпишут документы. А вот в п. Лебяжье аукцион по определению подрядчика на благоустройство территории детского сада № 1 не состоялся, так как желающих работать там не нашлось.

И тут встает два закономерных вопроса. Во-первых, успеют ли строители в Малмыже, Туже и Даровском закончить все необходимые работы к 1 сентября? Ведь, как ни крути, а до этой даты осталось уже меньше месяца.

И, во-вторых, не пора ли решить застарелую проблему с поиском подрядчиков в районах области? А она есть, о ней давно говорят. И не только в связи с ремонтом образовательных учреждений, но и в связи реализацией других муниципальных контрактов. Например, на строительство домов для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного и ветхого жилья, на выполнение работ по проектам поддержки местных инициатив и пр.

В своё время детский омбудсмен Владимир Шабардин предлагал создать на уровне области специализированную организацию, которая бы взяла на себя функцию по строительству и ремонту всего, что нужно муниципалитетам. Но от этого предложения отмахнулись. Так не пора ли его вспомнить и воплотить в жизнь? Это здорово помогло бы районам области, особенно значительно удаленным от областного центра.

Вот только наш новый губернатор об этом предложении Шабардина, видимо, не слышал, а потому уповает на то, что муниципальная власть каким-то чудесным образом выпутается из проблем сама. Не случайно на этой оперативке он возложил ответственность за подготовку образовательных учреждений к 1 сентября на глав районов.

«Мы выделили дополнительные средства из бюджета, довели их до муниципалитетов, - сказал он. - Дальше сами».

О чём умолчало министерство образования

Как это бывает, несмотря на обозначение отдельных «узких мест», чиновники умалчивают о более существенных проблемах. Так получилось и на этот раз. В докладе Шумайловой ничего не было сказано о замене системы отопления в Демьяновской школе. Зато этот вопрос поднял прокурор Кировской области Андрей Оборок.

Напомним, что скандал вокруг замерзающих в п. Демья­ново учеников и учителей разгорелся в январе этого года. Шум подняли не терпеливые педагоги, а родители школьников. Причиной бедствия было ветхое состояние системы отоп­ления, которая капитально не ремонтировалась более 20 лет.

Разгневанные крики демья­новских родителей быстро дошли до слуха первого лица области. Однако, несмотря на то, что школа в поселке находится в ведении регионального министерства образования, взбучку получил глава Под­осиновского района Сергей Синицин, а не министр образования Ольга Рысева. Последней губернатор поручил исправить положение дел, а на первого тогда «спустил всех собак».

«Я объявляю вам замечание, - топал он ногами. - Вы довели жителей до того, что они вынуждены видеообращение губернатору записывать. А районной власти не существует, что ли?»

И нужно сказать, что такие необоснованные претензии со стороны главы региона жестоко обидели Синицина. Вплоть до того, что вскоре после этого он подал в отставку.

Сегодня район возглавляет свежеиспеченный руководитель - Дмитрий Копосов. Но со сменой главы муниципальной власти новая система отопления в школе чудесным образом не появилась. Да и не могла. Пора бы уже там, наверху, понять, что не может местный чиновник вмешиваться в деятельность регионального министерства. А наш минобр под «мудрым руководством» Рысевой не раз демонстрировал свою несостоя­тельность. Достаточно вспомнить, как он успешно «слил» тему возведения пристроев к действующим школам в Кирове.

Вот и с Демьяновской школой вышла та же история. Об этом на оперативном совещании и сказал областной прокурор.

- По моим данным, на эту школу 31 мая выделено 10 миллионов рублей, - заметил Оборок. - Выдано положительное заключение на проектно-сметную документацию. А сегодня контракт ещё не заключён. Срок планируемого окончания работ по замене системы отопления - 15 октября. Таким образом, учебный год будет начат с нарушением.

Ольга Рысева попыталась оправдаться тем, что на первую конкурсную процедуру никто заявок не подал - пришлось повторять торги, это повлекло смещение сроков ремонта на более поздний срок. Да и начало учебного года не будет сорвано, так как ученики станут обучаться дистанционно. Однако губернатора такой ответ не убедил.

К главе региона, видимо, пришло осознание того, что он и в первый раз «дал маху», обвинив во всём главу района, и что, как и тогда, сейчас чиновники минобра водят его за нос. Вот только «открытием» этим он ни с кем не поделился. Зато поставил перед министром задачу (можно сказать, почти невыполнимую) закончить ремонт в Демьяновской школе к 1 сентября. А чтобы Рысевой не было скучно при исполнении этого самоубийственного поручения, губернатор подключил к процессу регионального министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовского, который, по мнению депутатов областного Заксобрания, уже провалил подготовку к новому отопительному сезону (об этом на прошлой неделе писал «Вятский край»).

Что ж, запасаемся попкорном и будем наблюдать, каких успехов добьется эта парочка.

О кадрах ни слова

Конечно, ситуация с подготовкой школ к учебному году сильно волнует главу регио­на. И это не удивляет. Совсем недавно пункт о работе школ, об их строи­тельстве и ремонте, а также о безопасности в них учеников был включён Администрацией Президента РФ в показатели оценки работы губернаторов. А наш губернатор следит за федеральными трендами.

Но ни он сам, ни его заместитель Светлана Шумайлова, ни уж тем более министр образования Ольга Рысева в связи с подготовкой школ к 1 сентября почему-то не поставили главный вопрос - о дефиците в образовательных учреждениях учителей. Ведь детей воспитывают и дают им знания не фасады школ, не парты и не спортзалы, и даже не компьютеры. Учитель - главное действующее лицо образовательного процесса. А о них на совещании не было сказано ни слова.

Есть ли в Кировской области дефицит учительских кадров? Безусловно, есть. Это же «Вятскому краю» подтвердили в областном профсоюзе работников образования.

По версии профсоюза, из расчета «одна ставка на одного педагога» у нас не хватит учителей, чтобы начать учебный год. Выручает сегодня только то обстоятельство, что большинство учителей работает не на одну ставку. В некоторых, особенно сельских, школах директорам удается уговорить пенсионеров поработать еще год-два. И это также спасает положение.

Имеется и небольшой приток молодежи в школы. Его обеспечивают и программа «Земский учитель», и целевое обучение в педагогических вузах и колледжах, и надбавки к зарплате работающим в сельской местности. Последние выплачиваются по трехстороннему соглашению между школой, министерством образования и профсоюзом.

Таким образом, уверены в профсоюзе, в этом году срывов начала учебного процесса из-за дефицита педагогов еще удастся избежать. Но так вечно продолжаться не может.

Ситуация с составом педагогического сообщества продолжает ухудшаться. Кадры стареют, новая смена приходит неохотно. Да и как может быть иначе, когда ставки молодых учителей крайне низкие, а средняя зарплата, вопреки «майским указам» Президента РФ, в этом году недотягивает до средней по региону.

Положительные подвижки, конечно, есть. Так, в последние два-три года муниципальная власть старается обеспечить всех приезжающих в районы учителей жильём. Кроме того, между профсоюзом и губернатором достигнуто соглашение о надбавках для молодых учителей в первые три года их работы.

Немного легче, считают в профсоюзе, с обновлением педагогических коллективов в районах, которые граничат с Удмуртией (таких, как Фалёнский, Унинский). Их выручает Глазовский пединститут, выпускники которого идут работать в том числе и в Кировскую область.

Но всё же в целом молодёжь в возрасте до 25 лет на сегодня составляет около пяти процентов всего педагогического сообщества.

Происходит и снижение образовательного уровня учителей. В последние годы среди них выросло число тех, кто окончил не вуз, а педагогический колледж. И это особенно заметно на фоне показателей советского времени, когда 99 процентов педсостава имело высшее образование.

Наш губернатор любит амбициозные планы. По его инициа­тиве появились и «дорожная» и «строительная» пятилетки, готовятся стратегии развития сферы ЖКХ и аграрного сектора до 2030 года. Так почему бы его подчиненным не придумать программу кадрового обеспечения школ, внятную и всеобъемлющую, рассчитанную хотя бы на среднесрочную перспективу? Тогда доклады о подготовке школ к новому учебному году выглядели бы более убедительно.

Сергей СМОЛИН.

P.S. Мы уже не раз убеждались в том, что парадные рапорты губернатору от областных министров и зампредов часто приукрашивают действительность. Последний такой случай касался подготовки к отопительному сезону. Поэтому и доклад Шумайловой, как нам кажется, нужно воспринимать в том же ключе. Уж если они забыли рассказать о демьяновской школе, где гарантия, что не скрыли и прочие проблемные ситуации?