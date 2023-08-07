Без звонка и без линейки. Начало учебного года в районах области под угрозой срыва
РАЙОНЫ
Фото: kamgov.ru
Вот и наступил август. Не за горами тот день, когда в школах зазвучат первые звонки и пройдут торжественные линейки. А значит, для всех работников школ началась горячая пора подготовки к новому учебному году. И наш регион не стал тут исключением. Поэтому не случайно вопрос готовности образовательных учреждений к 1 сентября был основным на очередной планёрке у губернатора. С докладом выступила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.
По словам чиновницы, работы в школах и детсадах по приведению зданий и помещений в порядок, приобретению необходимого оборудования, благоустройству территорий были начаты заблаговременно. Но не во всех местах они идут успешно. Кое-где, точечно, отмечаются проблемы. Они могут повлиять на конечный результат и привести к срыву начала учебного процесса.
Есть проблемы с подрядчиками
По данным регионального минобра, в системе образования Кировской области числятся 1134 учебных заведений, в том числе 340 детских садов и 445 школ. В одну смену будут работать 355 школ, то есть немногим более 77 процентов, в две смены - 93 школы (21 процент).
По словам зампреда, на 31 июля признаны готовыми к началу учебного года 400 образовательных организаций: 195 школ и 187 детских садов. Приёмка учебных заведений в регионе продолжается, она будет идти до 18 августа.
Как отметила Шумайлова, полностью завершены ремонтные работы на 246 объектах. С привлечением средств федерального бюджета проводится капитальный ремонт семи спортивных залов, закуплены спортивное оборудование и инвентарь в восемь учреждений.
Всего в 2023 году на ремонт образовательных учреждений, закупку мебели, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство территории из областного бюджета выделено почти 690 млн. рублей. Эти средства были направлены в 423 организации.
В целом подготовка образовательных учреждений области идет по плану. Но в Малмыжском, Тужинском, Даровском и Лебяжском районах есть проблемы. В основном они связаны с ремонтом детсадов, а не школ.
Так, еще не заключены контракты на ремонт школы № 2 г. Малмыжа, детского сада «Сказка» п. Тужа, детских садов Даровского района. Но там уже есть подрядчики, и с ними вот-вот подпишут документы. А вот в п. Лебяжье аукцион по определению подрядчика на благоустройство территории детского сада № 1 не состоялся, так как желающих работать там не нашлось.
И тут встает два закономерных вопроса. Во-первых, успеют ли строители в Малмыже, Туже и Даровском закончить все необходимые работы к 1 сентября? Ведь, как ни крути, а до этой даты осталось уже меньше месяца.
И, во-вторых, не пора ли решить застарелую проблему с поиском подрядчиков в районах области? А она есть, о ней давно говорят. И не только в связи с ремонтом образовательных учреждений, но и в связи реализацией других муниципальных контрактов. Например, на строительство домов для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного и ветхого жилья, на выполнение работ по проектам поддержки местных инициатив и пр.
В своё время детский омбудсмен Владимир Шабардин предлагал создать на уровне области специализированную организацию, которая бы взяла на себя функцию по строительству и ремонту всего, что нужно муниципалитетам. Но от этого предложения отмахнулись. Так не пора ли его вспомнить и воплотить в жизнь? Это здорово помогло бы районам области, особенно значительно удаленным от областного центра.
Вот только наш новый губернатор об этом предложении Шабардина, видимо, не слышал, а потому уповает на то, что муниципальная власть каким-то чудесным образом выпутается из проблем сама. Не случайно на этой оперативке он возложил ответственность за подготовку образовательных учреждений к 1 сентября на глав районов.
«Мы выделили дополнительные средства из бюджета, довели их до муниципалитетов, - сказал он. - Дальше сами».
О чём умолчало министерство образования
Как это бывает, несмотря на обозначение отдельных «узких мест», чиновники умалчивают о более существенных проблемах. Так получилось и на этот раз. В докладе Шумайловой ничего не было сказано о замене системы отопления в Демьяновской школе. Зато этот вопрос поднял прокурор Кировской области Андрей Оборок.
Напомним, что скандал вокруг замерзающих в п. Демьяново учеников и учителей разгорелся в январе этого года. Шум подняли не терпеливые педагоги, а родители школьников. Причиной бедствия было ветхое состояние системы отопления, которая капитально не ремонтировалась более 20 лет.
Разгневанные крики демьяновских родителей быстро дошли до слуха первого лица области. Однако, несмотря на то, что школа в поселке находится в ведении регионального министерства образования, взбучку получил глава Подосиновского района Сергей Синицин, а не министр образования Ольга Рысева. Последней губернатор поручил исправить положение дел, а на первого тогда «спустил всех собак».
«Я объявляю вам замечание, - топал он ногами. - Вы довели жителей до того, что они вынуждены видеообращение губернатору записывать. А районной власти не существует, что ли?»
И нужно сказать, что такие необоснованные претензии со стороны главы региона жестоко обидели Синицина. Вплоть до того, что вскоре после этого он подал в отставку.
Сегодня район возглавляет свежеиспеченный руководитель - Дмитрий Копосов. Но со сменой главы муниципальной власти новая система отопления в школе чудесным образом не появилась. Да и не могла. Пора бы уже там, наверху, понять, что не может местный чиновник вмешиваться в деятельность регионального министерства. А наш минобр под «мудрым руководством» Рысевой не раз демонстрировал свою несостоятельность. Достаточно вспомнить, как он успешно «слил» тему возведения пристроев к действующим школам в Кирове.
Вот и с Демьяновской школой вышла та же история. Об этом на оперативном совещании и сказал областной прокурор.
- По моим данным, на эту школу 31 мая выделено 10 миллионов рублей, - заметил Оборок. - Выдано положительное заключение на проектно-сметную документацию. А сегодня контракт ещё не заключён. Срок планируемого окончания работ по замене системы отопления - 15 октября. Таким образом, учебный год будет начат с нарушением.
Ольга Рысева попыталась оправдаться тем, что на первую конкурсную процедуру никто заявок не подал - пришлось повторять торги, это повлекло смещение сроков ремонта на более поздний срок. Да и начало учебного года не будет сорвано, так как ученики станут обучаться дистанционно. Однако губернатора такой ответ не убедил.
К главе региона, видимо, пришло осознание того, что он и в первый раз «дал маху», обвинив во всём главу района, и что, как и тогда, сейчас чиновники минобра водят его за нос. Вот только «открытием» этим он ни с кем не поделился. Зато поставил перед министром задачу (можно сказать, почти невыполнимую) закончить ремонт в Демьяновской школе к 1 сентября. А чтобы Рысевой не было скучно при исполнении этого самоубийственного поручения, губернатор подключил к процессу регионального министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовского, который, по мнению депутатов областного Заксобрания, уже провалил подготовку к новому отопительному сезону (об этом на прошлой неделе писал «Вятский край»).
Что ж, запасаемся попкорном и будем наблюдать, каких успехов добьется эта парочка.
О кадрах ни слова
Конечно, ситуация с подготовкой школ к учебному году сильно волнует главу региона. И это не удивляет. Совсем недавно пункт о работе школ, об их строительстве и ремонте, а также о безопасности в них учеников был включён Администрацией Президента РФ в показатели оценки работы губернаторов. А наш губернатор следит за федеральными трендами.
Но ни он сам, ни его заместитель Светлана Шумайлова, ни уж тем более министр образования Ольга Рысева в связи с подготовкой школ к 1 сентября почему-то не поставили главный вопрос - о дефиците в образовательных учреждениях учителей. Ведь детей воспитывают и дают им знания не фасады школ, не парты и не спортзалы, и даже не компьютеры. Учитель - главное действующее лицо образовательного процесса. А о них на совещании не было сказано ни слова.
Есть ли в Кировской области дефицит учительских кадров? Безусловно, есть. Это же «Вятскому краю» подтвердили в областном профсоюзе работников образования.
По версии профсоюза, из расчета «одна ставка на одного педагога» у нас не хватит учителей, чтобы начать учебный год. Выручает сегодня только то обстоятельство, что большинство учителей работает не на одну ставку. В некоторых, особенно сельских, школах директорам удается уговорить пенсионеров поработать еще год-два. И это также спасает положение.
Имеется и небольшой приток молодежи в школы. Его обеспечивают и программа «Земский учитель», и целевое обучение в педагогических вузах и колледжах, и надбавки к зарплате работающим в сельской местности. Последние выплачиваются по трехстороннему соглашению между школой, министерством образования и профсоюзом.
Таким образом, уверены в профсоюзе, в этом году срывов начала учебного процесса из-за дефицита педагогов еще удастся избежать. Но так вечно продолжаться не может.
Ситуация с составом педагогического сообщества продолжает ухудшаться. Кадры стареют, новая смена приходит неохотно. Да и как может быть иначе, когда ставки молодых учителей крайне низкие, а средняя зарплата, вопреки «майским указам» Президента РФ, в этом году недотягивает до средней по региону.
Положительные подвижки, конечно, есть. Так, в последние два-три года муниципальная власть старается обеспечить всех приезжающих в районы учителей жильём. Кроме того, между профсоюзом и губернатором достигнуто соглашение о надбавках для молодых учителей в первые три года их работы.
Немного легче, считают в профсоюзе, с обновлением педагогических коллективов в районах, которые граничат с Удмуртией (таких, как Фалёнский, Унинский). Их выручает Глазовский пединститут, выпускники которого идут работать в том числе и в Кировскую область.
Но всё же в целом молодёжь в возрасте до 25 лет на сегодня составляет около пяти процентов всего педагогического сообщества.
Происходит и снижение образовательного уровня учителей. В последние годы среди них выросло число тех, кто окончил не вуз, а педагогический колледж. И это особенно заметно на фоне показателей советского времени, когда 99 процентов педсостава имело высшее образование.
Наш губернатор любит амбициозные планы. По его инициативе появились и «дорожная» и «строительная» пятилетки, готовятся стратегии развития сферы ЖКХ и аграрного сектора до 2030 года. Так почему бы его подчиненным не придумать программу кадрового обеспечения школ, внятную и всеобъемлющую, рассчитанную хотя бы на среднесрочную перспективу? Тогда доклады о подготовке школ к новому учебному году выглядели бы более убедительно.
Сергей СМОЛИН.
P.S. Мы уже не раз убеждались в том, что парадные рапорты губернатору от областных министров и зампредов часто приукрашивают действительность. Последний такой случай касался подготовки к отопительному сезону. Поэтому и доклад Шумайловой, как нам кажется, нужно воспринимать в том же ключе. Уж если они забыли рассказать о демьяновской школе, где гарантия, что не скрыли и прочие проблемные ситуации?
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