Без тормозов. Запрещать или строго контролировать использование электросамокатов в городе?

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование резонансного ДТП с электросамокатом в Москве. К ответственности будет привлечен 17-летний юноша: он сбил на тротуаре ребенка и скрылся, не оказав ему помощь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД столицы, двое парней ехали на электросамокате, а пятилетний мальчик гулял с папой. Момент столкновения попал на камеры, запись обнародовала городская прокуратура. Ребенок не заметил самоката и куда-то побежал, а водитель самоката - средства индивидуальной мобильности (СИМ) - не успел затормозить и сбил дошкольника. Тот сильно ударился об асфальт, и его срочно повезли в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации, а также заявили о происшествии в полицию. В течение нескольких часов оперативным путем была установлена личность сбежавшего самокатчика. Им оказался подросток, который живет недалеко от места происшествия. Подростка задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Несмотря на то что дело находится под контролем главы Следкома, по действующему законодательству водителю СИМ почти ничто не угрожает. В аналогичных ситуациях уголовные дела возбуждались по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ведь самокатчик действовал «не специально». При худшем для лихача раскладе ему придется некоторое время ходить отмечаться в полиции.

Взгляд из Кирова

О законности и о регулировании использования электросамокатов и других СИМ говорили на днях и на заседании комиссии Общественной палаты Кировской области (ОПКО) по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.

Открывая дискуссию, председатель комиссии Евгений Сметанин отметил, что растущая популярность электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс и подобных средств передвижения требует правового регулирования их эксплуатации, так как на дорогах общего пользования они становятся серьезным источником повышенной опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих этими устройствами. Такой транспорт может развивать достаточно большую скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления.

Как быть с СИМ, мнения разделились. Электросамокат - экологичный, удобный, но очень опасный транспорт. В регионе начали фиксировать дорожно-транспортные происшествия, в которых участниками становились владельцы электросамокатов. К сожалению, уже есть и погибшие.

- С момента вступления в силу закона о средствах индивидуальной мобильности в Кировской области произошло 13 ДТП с пользователями электросамокатов. Одна авария - с летальным исходом, - сообщил врио главного государственного инспектора дорожного движения по Кировской области Сергей Лобанов. - Считаю, что на сегодня общество ещё не готово к внедрению таких средств индивидуальной мобильности. Фиксируются нарушения, стараемся их привлекать к ответственности, на сегодня зафиксировано более 17 административных правонарушений.

- Как вы сейчас идентифицируете СИМ? Есть ли какие-то критерии, по которым сотрудник ДПС может сразу определить, что это СИМ или это уже мопед, есть ли маркировка? - поинтересовался Олег Мезрин, руководитель аппарата приемной Президента РФ в Кировской области.

- Проблемы есть. Маркировки, к сожалению, нет, есть только технические условия, которые мы по большей части ищем в интернете. Определить, всё-таки это СИМ или механическое транспортное средство, очень сложно, - ответил Сергей Лобанов.

- Раньше велосипеды регистрировали. Может, пойти по такому же пути и со средствами индивидуальной мобильности? Они должны быть паспортизованы, какие-то меры должны быть, чтобы потом можно было отследить владельца, - предложил Евгений Сметанин.

Одной регистрации недостаточно, считают общественники. Важно ввести в школах и детских садах курсы безопасной езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Николай Семеновский, член комиссии, предложил внедрить обязательное преподавание основ ПДД в школе, начиная с первого класса. Школьники и дошкольники должны получить правильные навыки управления электросамокатами. В частности, детей необходимо учить основам безопасного движения, а также тому, как правильно выбирать скорость и место на дороге.

Приструнят лихачей

А по мнению председателя Общественной палаты Кировской области Сергея Улитина, с проблемой необходимо бороться, а не запрещать электросамокаты.

- Статистика говорит о том, что количество СИМ растёт и количество ДТП при участии СИМ также растёт, но с более низкой скоростью. Это, в свою очередь, говорит о том, что люди стали сознательнее управлять электросамокатами. Появилась новая интересная форма движения, но ещё не до конца выработались социальные механизмы применения.

Также воздействовать нужно и на прокатные организации. Теоретически они должны делать какой-то отбор, прежде чем сдавать самокат в аренду. Однако разумных правовых механизмов, чтобы отфильтровывать, кого «пускать за руль» электросамоката, а кого не пускать, пока нет. Производители и операторы должны ввести такие условия, чтобы в программное обеспечение закладывалось ограничение скорости движения, СИМ должны автоматически замедляться в так называемых медленных зонах, то есть парках и скверах, координаты мест замедления должны быть каким-то образом занесены в прошивку устройства.

Еще члены комиссии добавили, что в России уже появились специальные знаки, ограничивающие движение электросамокатов, но в Киров, как и многое другое, они пока не дошли. Надо перенимать положительный опыт других стран.

- Надо как в Китае: вот едешь на электросамокате, на определённую запрещённую для проезда территорию заезжаешь - опа, и всё, всё глохнет, - высказался Николай Семеновский.

По итогу заседания участники предложили: в программном обеспечении надо закладывать возможности ограничения движения, вести разъяснительную работу, обучать пользованию средствами индивидуальной мобильности и постоянно работать с операторами, чтобы они и ограничения вводили, и идентифицировали, кому сдают средство и т.д.

- Необходимо с опытом, который накапливается, вносить изменения в ПДД, правильно их классифицировать и установить определённые правила поведения, - подвёл итог заседания Евгений Сметанин.

СИМ запрещать не надо, необходимо проработать механизмы правового регулирования. Позиция участников заседания по совершенствованию использования СИМ будет направлена в Общественную палату Российской Федерации.

Париж без самокатов

В Москве, Кирове и Париже по-разному смотрят на перспективы средств индивидуальной мобильности.

Париж стал первой европейской столицей, где с городских улиц исчезли арендные электросамокаты, которые сдают в прокат специализированные фирмы. Произошло это 1 сентября. Таких средств передвижения во французской столице в настоящее время насчитывается 15 тысяч. Всех прочих - раз в десять больше. Но, как подсчитали в муниципалитете французской столицы, свыше трети всех несчастных случаев, в которых замешаны эти средства индивидуальной мобильности, приходится как раз на них.

Решение о запрете арендных электросамокатов было принято еще в апреле на городском референдуме. Его инициатором стала мэр Парижа Анн Идальго. Участие в голосовании приняли 103 тысячи горожан, зарегистрировавшихся в качестве избирателей. И около 90 процентов высказались за запрет, и это, откровенно говоря, мало кого удивило.

Дело в том, что электросамокаты давно уже стали здесь источником немалых проблем как для пешеходов, так и для автомобилей. Только в прошлом году по их вине в Париже пострадали почти 500 человек, а трое погибли. Причем, как считают в городской мэрии, большая часть этих инцидентов приходится именно на арендных «самокатчиков», которые массово игнорируют правила дорожного движения, часто ездят по двое и по тротуарам, что категорически запрещено, паркуются где вздумается и нередко сбрасывают самокаты в Сену, в отличие от тех парижан, которые приобретают их на свои деньги и поэтому меньше лихачат, относятся с большей осторожностью к своей собственности, да и к окружающим также.

Несколько раз за последние годы ужесточались правила. Так, сейчас в Париже электросамокатам запрещено развивать скорость свыше 25 км в час. Всем, кто превышает этот лимит, полицейские имеют право выписать штраф на сумму до 1500 евро. По тротуару ездить запрещено, как и «парная езда». В том и другом случае - штраф в 135 евро. Более того, для владельцев электросамокатов обязательна страховка, которая как минимум предусматривает компенсацию ущерба третьему лицу.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам ОПКО и «Российской газеты».