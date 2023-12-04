Без кадровых выводов. ГЖИ отчиталась о своей работе с УК по подготовке к отопительному сезону
ЖКХ
Вот и снова к нам пришли холода, а вместе с ними в области начался отопительный сезон. Следить за тем, чтобы тепло своевременно и в нужном объеме поступало в квартиры граждан, - задача Государственной жилищной инспекции Кировской области (ГЖИ). Она контролирует управляющие компании, которые обязаны обеспечивать бесперебойное функционирование всего общего имущества и сетей многоквартирных домов (МКД).
На прошлой неделе состоялось заседание правительства Кировской области, на котором руководитель ГЖИ Алёна Дудникова отчиталась о своей работе в части подготовки теплового хозяйства области к новому отопительному сезону.
Согласно ее докладу, подготовка на территории области в этом году прошла успешней, чем годом ранее. Вот только количество жалоб, связанных с подачей тепла в квартиры, осталось на прежнем уровне. В связи с этим губернатор указал Дудниковой на плохие результаты работы подчиненной ей службы.
Число жалоб не становится меньше
По данным ГЖИ, в Кировской области 7254 многоквартирных дома с центральным отоплением, из них 3690 находятся в Кирове. В преддверии отопительного сезона управляющие и обслуживающие организации обязаны проводить работы по промывке и опрессовке систем отопления в многоквартирных домах.
- К 1 сентября управляющими организациями была обеспечена фактическая готовность к приёму тепла 90 процентов жилого фонда, - сообщила Алёна Дудникова. - Для примера: на аналогичную дату прошлого года готовность многоквартирных домов к отопительному периоду находилась на уровне только 40 процентов. К 15 сентября готовность МКД составляла 96 процентов. Оставшиеся четыре процента дали дома, которые находятся в ведении четырёх управляющих компаний. По одной из них принято решение о прекращении действия выданной лицензии. Но даже с учётом этого область оказалась более подготовленной к началу отопительного сезона, чем год назад. Тогда к 15 сентября, то есть к началу отопительного сезона, было готово лишь 80 процентов жилого фонда. Кроме того, отсутствие работ по подготовке тепловых систем к приёму тепла со стороны отдельных компаний никак не сказалось на подключении домов к теплу. В этом году в установленные сроки все сто процентов домов были подключены своевременно.
ГЖИ, как отметила ее руководитель, ведет работу с управляющими компаниями, на которые жалуются горожане. В этом году таковых набралось 24 штуки. Но выделяются среди них три, которые из года в год не исполняют своих обязательств перед жильцами МКД. К ним относятся ООО «ЖКХ г. Кирова», ООО «УК «Вершина», ООО «ГорЖилКомплекс». В текущем году эту троицу инспекция опять оштрафовала на 500 с лишним тысяч рублей.
Ведет работу ГЖИ, по словам Дудниковой, и с обращениями граждан. В 2023 г. на проблемы, связанные с подачей тепла в квартиры, пожаловалось свыше 500 жильцов многоквартирных домов. И в этом году число таких жалоб не стало меньше. Впрочем, и существенного роста также не произошло.
Отсутствие динамики по снижению числа жалоб населения на работу УК возмутило губернатора Кировской области.
- Если одни и те же недобросовестные компании нарушают права жильцов одних и тех же домов, то нужно принимать меры по защите этих граждан, - строго указал начальнице ГЖИ глава региона. - Государственная жилищная инспекция должна выступать в интересах граждан.
Однако эта «выволочка» со стороны первого лица области ни к каким персональным последствиям для Алёны Дудниковой и её подчиненных не привела. Хотя губернатору пора бы уже вспомнить о том, что глава ГЖИ провалила все ранее данные ей губернатором поручения, и сделать соответствующие кадровые выводы.
И так сойдёт
«Вятский край» еще прошлой зимой писал, что ГЖИ под руководством Дудниковой показала полную свою беспомощность.
Во-первых, глава ГЖИ не выполнила требование губернатора о существенном (на две трети) снижении числа «управляек» в областном центре. Незнание первым лицом области российского законодательства в сфере регулирования ЖКХ и реалий за границами областного центра может оправдать Дудникову лишь частично. Более того, наблюдается процесс, который в корне противоположен вектору на снижение числа УК. Количество последних в области не только не снизилось, но и даже выросло.
Во-вторых, как и прошлой зимой, нынче в числе недобросовестных УК называются всё те же ООО «ЖКХ г. Кирова» и ООО «УК «Вершина». В апреле 2023 года Дудникова пообещала, что они будут лишены лицензии. Но, как можно убедиться, УК продолжают действовать (или скорее бездействовать). И это происходит на фоне того, что директор ООО «УК «Вершина» Виктор Тарасов находится под следствием за свои махинации в бытность его директором Фонда капремонта.
Свою беспомощность глава ГЖИ оправдывает несовершенством российского законодательства. Однако, как показывает практика работы с УК кировской городской администрации, любые конфликты граждан с недобросовестными коммунальщиками можно решить в пользу первых. Было бы желание, а способы всегда найдутся. Вот только для всех, кроме губернатора, очевидно, что у нынешнего руководства инспекции нет на это ни желания, ни воли.
Иван ТРОФИМОВ.
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