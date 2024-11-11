Беспокойный участок. Кировский полицейский Михаил Безденежных поделился секретами службы

В жизни участковых уполномоченных полиции, как правило, редко бывают резонансные дела, громкие преступления, перестрелки и погони. Они не так часто придумывают хитроумные оперативные комбинации, устраивают засады или ведут слежку за преступниками, невзирая на дождь и снег.

Служба участковых, как никакая другая, соответствует словам известной песни: «…и на первый взгляд как будто не видна». Но, несмотря на свою кажущуюся незначительность, участковые - одна из важнейших частей правоохранительной системы. Они подобны органам местного самоуправления, которые ближе всего к населению той или иной территории. По их работе люди судят о состоянии собственной защищённости от любых правонарушений.

С участковыми мы, горожане, пересекаемся чаще, чем с другими офицерами полиции, но вряд ли часто приходит нам в голову поинтересоваться, как им служится, чем они живут и что думают о своей работе.

Парень с нашего двора

Михаил Безденежных служит в Кирове участковым уже 12 лет. Коллеги называют его «стажистом», так как столь продолжительное время службы даёт ему возможность хоть сегодня уйти на заслуженный отдых. Вот только Михаил Геннадьевич пока этого не планирует.

Участок, который находится в ведении майора полиции Безденежных, далеко не самый простой. В него входят территории, прилегающие к кировским вокзалам - автовокзалу и железнодорожному.

Как признаётся Михаил Геннадьевич, «хомут» этот в виде работы участкового уполномоченного он надел на себя вполне осознанно.

Родился Миша Безденежных в Кирове в 1985 году. Окончил Кировское военное авиационно-техническое училище (КВАТУ) и отправился служить в армию.

В таком выборе не было ничего необычного. Кто из мальчишек не мечтал стать военным? Хотя родители Михаила не имели к этому шагу сына никакого отношения. Отец всю жизнь проработал на «Авитеке», а мама - на Кировском мясокомбинате. Про таких, как Михаил, принято говорить: «Парень с нашего двора».

Но армейская служба не задалась: к руководству российской армией пришел Анатолий Сердюков, затеявший глобальные реформы с последующим сокращением офицерского состава. Не обошло оно стороной и Михаила Безденежных, оставшегося после организационно-штатных мероприятий вне армейских рядов.

Когда в 2010 году Безденежных стал гражданским лицом и вернулся в родной город, он уже знал, что продолжит свою службу либо в милиции, либо в других силовых органах. Не случайно еще до увольнения из армии Михаил поступил в институт на юридический факультет, понимая, что без высшего образования стать офицером полиции не получится. И вот, получив в 2012 году диплом, он пришел в службу участковых уполномоченных полиции (к тому времени как раз заканчивалась реформа ведомства).

Служба пришлась молодому полицейскому по душе. Да и старшие товарищи оказались рядом. Они учили начинающего участкового азам работы, когда нужно - давали советы, помогали на первых порах, поддерживали добрым словом. С их помощью офицер быстро втянулся в службу, разобрался в ее тонкостях.

Не было у Михаила (в отличие от некоторых других его коллег) после возвращения в Киров и серьёзных бытовых проблем. Имелось жильё. Родители были под боком. Поэтому его молодая семья не оказалась «у разбитого корыта». А с таким тылом и служба идёт куда более гладко.

Сегодня, оглядываясь назад, майор Безденежных не жалеет о том, как сложилась его судьба.

- Я, конечно, не президент и не губернатор, но считаю, что моя служба приносит пользу обществу, - говорит Михаил Геннадьевич. - Я бываю удо­влетворён своей работой, если слышу от людей: «спасибо». Хотя я и не делаю ничего сверхъестественного, а просто помогаю нашим гражданам, чем могу. Своё дело нужно делать хорошо, а плохо само получится.

24 часа на связи

На участке, который закреплён за майором Безденежных, проживает не менее пяти тысяч человек. А ещё добавьте к этому тех, кто следует через Киров транзитом на автобусах или железнодорожным транспортом. Получается гораздо больше. Поэтому работы у майора Безденежных хватает.

Он должен знать всех, кто живет на его участке, и раз в год посетить каждого. Без такого знания ему не справиться с теми обязанностями, которые на него возложены. И Михаил по мере сил стремится требованиям соответствовать.

В связи со спецификой участка без происшествий не обходится. Когда-то они случаются чаще, когда-то - реже. Но без дела сидеть точно не приходится. Особенно если имеешь дело с бывшими осуждёнными.

- Они освободились, едут домой, - рассказывает Безденежных. - Почувствовали дух свободы. Все ограничения остались позади. Зайдут в рюмочную, погуляют. Деньги пропиты, а ехать дальше нужно. Вот и идут на новое преступление.

Такое случается, пусть и не каждый день. Ну а в основном в работе участкового уполномоченного, признаётся Михаил, много рутины. Ведь служба его связана с бытовой жизнью граждан. Семейные неурядицы, шумные соседи, лишённые нормального человеческого общения бабушки - всем этим приходится заниматься участковому.

Телефон участкового не выключается 24 часа в сутки. Звонок может поступить в любое время. И не важно, рабочее оно, это время, или нет.

Ударил муж жену, та набирает участкового. И тут, хочешь не хочешь, улаживай конфликт.

- Я в таких случаях стараюсь не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела, - замечает Михаил. - Больше упираю на моральные факторы. Можно, конечно, рубануть, как говорится, сплеча, но для этого нужно собрать все улики и доказательства. А стороны конфликта чаще всего спустя какое-то время мирятся, и до «уголовки» дело не доходит. Хотя любой нарушитель, как учит нас закон, обязан получить соответствующее наказание за свои противоправные деяния.

Приходится и кражи раскрывать. Но сейчас, говорит Михаил Геннадьевич, с этим стало проще. Многие подъезды оборудованы камерами видеонаблюдения (их число за последнее время сильно возросло), поэтому виновного можно установить по горячим следам.

За годы работы на своем участке майор Безденежных уже знает все «горячие точки». Периодически он их посещает: кого-то - чтобы узнать, как дела, а кому то, как говорит офицер полиции, приходится и «пальчиком погрозить».

Жена Михаила к его неспокойной работе уже привыкла. Понимает, какая ответственность лежит на муже. Сын тоже уважает службу отца. Ну а пойдет ли он по его стопам, говорить рано: в таком возрасте еще мечтают стать космонавтами.

В полицию идут девушки

На таких офицерах, как Михаил Безденежных, держится сегодня работа полиции. Но они не вечно будут тащить на себе эту лямку. Наступит пора и им уходить со службы. А кто придет им на смену?

Этот вопрос сейчас волнует как самих офицеров, так и руководство УМВД по Кировской области. Уже открыто говорится о дефиците кадров в полиции. А с началом СВО нехватка сотрудников только увеличилась.

- Сегодня молодёжь охотнее идёт на заводы, где зарплата выше, - говорит Михаил. - К нам тоже приходят, но, поработав некоторое время, увольняются. Задерживаются лишь немногие.

По словам офицера, в последнее время на службу в полицию стало приходить много девушек, особенно после окончания кадетских и тому подобных классов. Хорошо это или плохо, оценить сложно. Иногда это идет на пользу делу, а иногда - нет. Но пока, как говорится, «не до жиру».

Вот и в службе участковых уполномоченных, как говорит Безденежных, сегодня немало девушек. И офицер, уже на правах старшего, передает им свой опыт и знания, делится с ними профессиональными секретами, помогает войти во вкус нелегкой своей работы.

Да и на высшем уровне задачу комплектования полиции кадрами, по словам Михаила, понимают. Уже открыто говорится, что нужно пересмотреть уровень заработной платы сотрудников правоохранительной системы. Чтобы поднять престиж профессии, снимаются фильмы и сериалы. Один из таких, под названием «Полицейский с Рублёвки», признаётся офицер, он сам с удовольствием посмотрел.

Впрочем, хочется от себя добавить, есть надежда, что с окончанием СВО кадровый вопрос будет решаться много быстрее. Благо такой процесс уже наблюдался в 1945 - 1946 годах, когда в милицию пришло много фронтовиков.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива М. Безденежных.

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