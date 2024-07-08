Берёшь чужие - отдаёшь свои. Государственный долг КО в скором времени снизится на две трети

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В наше время прожить без кредитов почти невозможно. И это аксиома не только для россиян, не только для отдельных предприятий, но и для субъектов РФ. Некоторые области настолько завязли в заимствованиях, что, будь в России закон о банкротстве регионов страны, они были бы признаны финансово несостоятельными.

Есть долги и у Кировской области. Их размер, а главное - суммы, которые требуются для их обслуживания, на последнем пленарном заседании регионального Заксобрания назвала министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. И ее доклад внушает сдержанный оптимизм.

Долг небольшой и будет меньше

Областной минфин не часто выносит в публичную плоскость тему государственного долга региона. Но на этот раз любознательной вятской публике повезло: расходы по обслуживанию одного из кредитов, взятых еще в 2010 году, требовали одобрения депутатского корпуса. Поэтому и вышла Маковеева с этим вопросом сначала на профильный комитет, а потом - на «пленарку».

Из доклада главы минфина следует, что сегодня государственный долг Кировской области превышает 24 млрд рублей. Если учесть, что на момент принятия бюджета области на 2024 год доходы планировались на уровне 94,7 млрд рублей, то нетрудно увидеть, что отношение долгов к доходам составляет 26 процентов, то есть примерно четверть.

По словам Маковеевой, две трети всех кредитов, которые в разные годы взяла область, были реструктурированы, то есть сроки их возмещения перенесены на более поздние периоды.

И тут нужно напомнить то, о чём умолчал региональный минфин: львиную долю всех заимствований составляют казначейские долговые обязательства - заимствования из федерального бюджета. А они, как известно всем, выдаются регионам по предельно низким процентным ставкам.

Поэтому неудивительно, что на обслуживание таких долгов областная власть тратит совсем незначительные суммы. По словам Маковеевой, расходы по процентам составляют примерно 35 миллионов рублей в год.

Впрочем, и это бремя в скором времени уменьшится. В своем последнем послании Федеральному собранию РФ Президент страны Владимир Путин дал поручение финансовому блоку правительства подготовить меры по списанию двух третей долговой нагрузки российских регионов. Но при одном условии: высвобождающиеся таким образом средства региональных бюджетов пойдут на развитие инфраструктуры.

Как сообщила областной министр, федеральный центр сегодня активно работает над подготовкой соответствующего документа. В нём будут обозначены направления для вложения высвободившихся средств, а также механизм списания кредитов.

Кировская область, если такой документ примут, может рассчитывать на уменьшение госдолга на 15 млрд рублей.

Таким образом, долговая нагрузка на областной бюджет снизится до минимальных значений. Это значит, что у региональной власти будут развязаны руки либо пойти по пути нового привлечения кредитов на значимые для области проекты, либо финансировать последние из собственных доходов, обеспечив их рост.

По какому пути пойдет региональная власть, никому не известно. Хотя есть предпосылки для предположения, что по первому. Когда на одном из недавних заседаний промышленного комитета Заксобрания заслушивался вопрос о работе Фонда капремонта и ремонте им кировских фасадов, то выяснилось, что собственных, собираемых с народа средств фонду недостаточно для реализации всех намеченных планов. Поэтому заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев открыл секрет Полишинеля: недостающие деньги фонд намерен получить в виде кредита в одном из банков. Кто станет гарантом возврата средств, думается, объяснять не надо.

Да и предыдущие манёвры действую­щей областной власти говорят о том, что брать в долг она готова «на раз-два». Так, в 2023 году область привлекла три долгосрочных специальных казначейских кредита на общую сумму 1,4 млрд рублей на приобретение 111 автобусов для муниципальных и межмуниципальных маршрутов и на строительство двух котельных для муниципальных образований.

Кредитную вакханалию остановили

Тема государственного долга Кировской области сегодня не входит в топ новостей регионального значения. Но так было не всегда. Еще недавно эта тема была одной из самых обсуждаемых.

Активный рост госдолга наблюдался у нас во времена губернаторства Никиты Белых. Если в 2008 году областной бюджет был еще профицитным, то за семь последующих лет кредитная нагрузка на него увеличилась более чем в семь раз - с 3,6 млрд до 27,4 млрд рублей, что составило 102,3 процента от доходов региона. Бюджет стал убыточным, а регион вплотную подошел к черте, которая отделяет финансово устойчивые субъекты РФ от банкротов.

При этом стоит заметить, что значительная часть кредитов, которые нахапала в те годы региональная власть, были взяты в коммерческих банках под достаточно высокие проценты.

Щедрые заимствования привели к закономерному результату: в октябре 2016 года стало известно, что Кировская область - единственная из субъектов РФ, не вернувшая Минфину России кредиты. Поэтому после ареста Никиты Белых его преемнику на посту губернатора Игорю Васильеву пришлось решать ключевую для бюджета области задачу - сокращение долгов.

В первом приближении были поставлены две задачи: 1) снизить размер долга до 90 процентов от доходов бюджета и 2) уменьшить долю коммерческих заимствований до 50 процентов. И тут федеральный центр в конце 2016 года пошел навстречу новому губернатору, заместив 14 млрд рублей банковских кредитов казначейскими. Велась работа и по перекредитованию области в коммерческих банках под более низкий процент.

В результате принятых мер к концу 2022 года государственный долг Кировской области значительно снизился и составил немногим более 24 млрд рублей.

Зато в 2023 году мы снова увидели рост кредитной нагрузки на областной бюджет. По итогам 2023 года показатель госдолга увеличился на два с лишним миллиарда рублей. Но это уже были не коммерческие заимствования, а казначейские кредиты.

Амбициозные цели - большие долги

Многие отмечают, что нынешний губернатор Кировской области с первых шагов по вятской земле сильно напоминал и напоминает Никиту Белых. И они недалеки от истины.

И тот и другой крайне амбициозны и стремятся (в случае с Белых - стремились) доказать перед вышестоящей властью свои высокие управленческие качества. Нынешний губернатор по этому поводу даже сентенцию придумал для своих подчиненных: «Не бойтесь ставить амбициозные задачи». Но в том-то и фишка, что чем больше таких целей, тем дороже они обходятся.

Белых это понимал, а потому параллельно с наращиванием займов проводил работу по «оптимизации» бюджетной сферы, пытаясь соблюсти баланс доходов и расходов. Впрочем, можно констатировать по итогам его губернаторства, что ему это не удалось.

Нынешний же глава региона, рисуя наполеоновские планы по развитию дорожной сети, строительству, созданию кампуса «мирового уровня», возобновлению речного судоходства и прочего, также не сможет реализовать всё только за счёт средств областного бюджета. Поэтому ему придётся наращивать заимствования. Сможет ли он при этом удержать баланс бюджета, вопрос не такого уж далёкого будущего. Впрочем, время покажет.

Иван ТРОФИМОВ.