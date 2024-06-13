Береги счёт в банке смолоду, или Как не попасться на уловки мошенников

Фото antimaidan.ru.

Информационные технологии, безусловно, облегчили жизнь современному человеку, но вместе с тем сколько проблем они с собой принесли! Одна из них - настоящий бич XXI столетия - телефонное и интернет-мошенничество. Существовавшие раньше как отдельные виды обмана, а теперь тесно связанные друг с другом, они в разы увеличивают вероятность попадания законопослушных и доверчивых граждан на удочку аферистов.

Эти истории приключились с кировчанкой и с её коллегой совсем недавно - в конце мая текущего года. Далее повествование пойдёт от первого лица.

Как по сценарию

Начавшаяся трудовая неделя обещала быть плодотворной. Но, как говорится, понедельник - день тяжёлый, и уже с утра я вошла в свой кабинет с больной головой. Следом явилась коллега, с кем-то беседовавшая по телефону.

Ненавижу подслушивать чужие разговоры, но здесь же громкость была максимальной, да и условия кабинета предполагают наше совместное пребывание в нём на довольно близком расстоянии, так что не уловить сути диалога было невозможно.

Коллега сухо и односложно отвечала на вопросы «работницы отдела безопасности банка», касающиеся её банковских счетов и карт, кредитов и вкладов. Далее по видеосвязи (!) ей позвонил «следователь из Москвы». На резонный вопрос моей коллеги: «Почему вы из Москвы?» - её собеседник ответил: «Сейчас я всё объясню, и вы поймёте». Он попросил её остаться в кабинете одной, после чего мне пришлось ретироваться. Минут 15 спустя коллега поспешила в банк, чтобы проверить свои счета.

Как она потом рассказывала, утром понедельника ей позвонили из «пенсионного фонда» и сообщили о перерасчёте трудового стажа, пригласили посетить отделение фонда, для чего надо было занять электронную очередь, и попросили назвать код из смс-сообщения, пришедшего ей на телефон, что она и сделала. Следом, как по сценарию, коллеге позвонила девушка из «службы безопасности банка» и объявила о подозрительной активности на счетах, стала уточнять их количество и суммы, хранящиеся в банке, предупредила, что позвонит следователь по видеосвязи…

На счастье моей коллеги, всё закончилось хорошо, но пароль от Госуслуг ей всё же пришлось сменить, потому что оставалась вероятность взлома мошенниками её личного кабинета.

Неприятный сюрприз

Порадовавшись за благополучный исход дел коллеги, мы, конечно, остались под неприятным впечатлением от происшествия, и ещё целый день несовершённое преступление было поводом для разговоров. И всё бы ничего, если бы через день я сама не оказалась на месте потерпевшей.

В моём распоряжении есть дебетовая карта (банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. - Ред.) одного из популярных частных банков. Приложение банка с личным кабинетом было установлено на телефоне, который в основном лежит дома. Карта нужна для крупных покупок, а потому я пользуюсь ею редко, но регулярно получаю уведомления от банка на электронную почту.

Итак, среда, вечер. Я решила проверить состояние лицевого счёта, закреплённого за данной банковской картой, и… не смогла зайти в приложение. Хоть я и знала, что на счету не более ста рублей, но всплывающее окно с текстом: «Ваша карта заблокирована» - разбудило во мне волну негодования и непонимание причины случившегося. Но дальше было ещё интереснее!

Проверив электронную почту, я обнаружила письмо из банка о том, что мне назначена встреча с менеджером банка по адресу моего проживания с указанием квартиры! Сказать, что я была шокирована, - ничего не сказать, потому что встречу с менеджером я не назначала.

Решение проблемы возможно?

Я сразу же перезвонила по телефону горячей линии банка. Объяснив оператору странную ситуацию с моими картой и приложением, получила от него следующий ответ: «Ваша карта была заблокирована в связи с подозрительной активностью. Вы сегодня пытались перевести 8500 рублей на другой счёт».

- Но у меня на счёте нет таких денег! - воскликнула я возмущённо.

- Сегодня, в период времени с 12 до 13 часов, вами была подана заявка на открытие кредитной карты на сумму 48 тысяч рублей. Далее 16 тысяч руб­лей были переведены с виртуальной карты на вашу дебетовую, и 8500 из них пытались перевести в сторонний банк, но система заблокировала операцию.

- Как это могло произойти, если даже телефона со мной не было и я не получала никакие коды в смс-сообщениях? - задала я резонный вопрос.

Далее на протяжении примерно двух с половиной часов я решала сложившуюся ситуацию с операторами-специалистами, которых за это время я насчитала четыре. Как выяснилось, запрос на кредитку был произведён из города Краснодара с телефона, работающего на операционной сиcтеме iOS (проще говоря, с айфона). Значит, мой «андроид» не при делах.

Как оказалось, мошенник пытался вывести средства несколько раз разными суммами: 21 тысячу рублей, 8500, 12 тысяч, пару раз по 3500, а потом, видимо, плюнул и решил хотя бы тысячу «стибрить». Не получилось.

Мне перевыпустили дебетовую карту, вследствие чего у неё сменился номер. Также я подала заявку на закрытие кредитного счёта, для чего сначала потребовалось вернуть с дебетовой карты «недоукраденные» 16 тысяч рублей. Ещё целый месяц мне предстоит ждать официального закрытия счёта.

Никто не застрахован от обмана

По факту покушения на мошенничество я подала заявление на сайте Управления МВД по Кировской области 43.мвд.рф, в котором подробно описала сложившуюся ситуацию. Спустя четыре дня меня вызвали в отделение полиции для дачи показаний. И вот тут меня ждал сюрприз: зайдя в дежурную часть, я обнаружила несколько человек, как выяснилось, тоже писавших заявление по поводу дистанционного мошенничества.

Пока меня «оформляли», подошли ещё несколько кировчан с той же проблемой, среди которых были люди абсолютно разного возраста. А самое главное - мошенники их обманули или пытались обмануть по отработанной схеме с Госуслугами, которая приключилась с моей коллегой! Кстати, по словам сотрудников полиции, данную схему «отрабатывают» аферисты из Незалежной.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

Внимание! Мошенники!

Сотрудники полиции призывают критично относиться к информации, поступающей вам от невидимых собеседников.

Пенсионного фонда не существует с 2023 года, он реорганизован в Социальный фонд России, и его сотрудники не обзванивают граждан.

Портал госуслуг - это сайт, на нём нет сотрудников.

Проверяйте информацию в официальных госорганах. Не дайте себя обмануть!

40 тысяч потерпевших

В прошлом году от действий телефонных мошенников пострадали полмиллиона россиян, из которых практически каждый четвёртый - пенсионер. Такие данные привёл на заседании коллегии МВД, посвящённом вопросам противодействия преступлениям, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

В настоящее время доля дистанционных преступных деяний в общем криминальном массиве, по данным МВД, приближается к 40 процентам. «Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. При этом существенным является размер причинённого ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей», - отметил Владимир Колокольцев, подчеркнув, что за сухими цифрами стоят личные трагедии людей, лишившихся многолетних накоплений и попавших в долговую кабалу.

Анастасия МАКСИМОВА.