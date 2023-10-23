Бей своих, чтоб чужие боялись. Во внимании вновь оказались вопросы ЖКХ

На состоявшемся в понедельник оперативном совещании у губернатора в зоне внимания вновь оказались вопросы ЖКХ в Кирове. За последнюю неделю произошел существенный рост числа жалоб на отсутствие горячей воды и на холод в квартирах. А это свидетельствует о том, что с началом отопительного сезона что-то пошло не так. По этому поводу губернатор потребовал ответа от главы кировской городской администрации Вячеслава Симакова.

- Были проблемы с горячим водоснабжением в пяти домах по линии «Т Плюс», и 40 домов стояли без тепла по вине управляющих компаний, - доложил главе региона Симаков. - В четыре дома горячая вода уже поступает, проблема остаётся только с домом на улице Хлыновская, 1. В тридцати двух домах из сорока отопление включено. В оставшихся пока это сделать не получилось: отсутствует доступ в теплопункты. Если управляющая компания не даст нам ключи, то придётся взламывать замки.

Конечно, сорок домов - не двести, как это было совсем недавно, но ведь и там живут люди. И им также хотелось бы мыться горячей водой и не мерзнуть в своих квартирах. А потому не приходится удивляться, что они не хотят мириться с коммунальным бардаком. Еще совсем недавно по этому поводу «выволочку» от губернатора прилюдно получил министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский («Вятский край» писал об этом). Нынче же пришла пора отведать губернаторского гнева Вячеславу Симакову, который ранее ходил в «любимчиках» у главы региона и которому прощалось многое. И «выбесила» первое лицо области нерасторопность градоначальника, ведь необходимые меры можно было принять еще в середине прошлой недели, а не тянуть с этим до выходных.

- Вячеслав Николаевич, я прошу вас после совещания зайти ко мне, - прорычал губернатор.

А тут еще подоспела информация о жалобах кировских автолюбителей на пробки у перекрестка улицы Воровского и Студенческого проезда. Симаков объяснил их установкой нового светофора, работа которого еще не отрегулирована. В ответ глава региона указал ему на то, что для этого существует компьютерное тестирование.

- У нас эксперименты на людях запрещены в стране, - резонно заметил губернатор. - Я запрещаю вам устанавливать новые светофоры без компьютерного моделирования дорожной ситуации. А то, пока вы ставите и убираете светофоры, люди в пробках стоят.

В общем, получил Симаков на этом совещании, как говорится, по полной. А что уж там было после него, думается, мы никогда не узнаем. Впрочем, губернаторский тренд на поиск виноватых среди своих подчиненных уже очевиден. Ранее ему под горячую руку попадали только муниципальные чиновники, к которым Симакова отнести сложно, так как губернатор сам признавался, что Симаков - его «проект». Но, начиная с регионального министра образования Ольги Рысевой, которой прилюдно был объявлен выговор, наступил второй этап назначения виновных. Поэтому не удивит, если кресло главы горадминистрации Кирова скоро освободится.

Артём ОБЛОМОВ.