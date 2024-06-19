Банк и суды оказались не правы. Верховный суд РФ разъяснил, как поступать, если мошенники взяли кредит под чужим именем или через мобильный банк

Фото kredit-on.ru.

Проблема интернет- и телефонного мошенничества настолько злободневна, что на защиту обманутых граждан приходится вставать высшей судебной инстанции - Верховному суду РФ.

Так, Верховный суд дал разъяснение по одному из самых острых вопросов: как поступить, если телефонные мошенники оформили на гражданина кредит, о котором он не просил? Эксперты оценивают количество таких кредитов с «признаками мошенничества» почти в 800 тысяч.

Банк не удосужился проверить

Жертвой именно этого способа мошенничества стала жительница Новосибирска. Ей пришлось судиться с банком из-за якобы выданных ей кредитов.

Мошенникам удалось взять в банке на имя женщины три кредита на 1,2 миллиона рублей. Займы оформили через приложение банка, подтвердив заявки СМС-кодами, отправленными на ее телефон. Но женщина сообразила, что операции очень похожи на обман, и уже во время оформления кредитов позвонила в банк, чтобы остановить процедуру. Однако сотрудник банка проигнорировал ее заявление, для подтверждения данных и платежеспособности гражданки направил запрос в ПФР и, даже не дожидаясь ответа из Пенсионного фонда, оформил кредитные договоры.

В тот же день женщина пошла в полицию. Банк подтвердил, что договоры оформили мошенническим путем, но СМС-коды для их подписания сообщила сама гражданка, из-за чего списать долг банк не может. Потерпевшей пришлось обращаться в суд.

В суде женщина просила признать выдачу кредитов недействительной из-за недобросовестности банка. Райсуд удовлетворил ее просьбу и указал на несоблюдение банком условий, по которому предоставляется услуга. Согласно информации для клиентов банка и требованиям закона «О потребительском кредите», если сумма превышает сто тысяч рублей, заемщик должен представить паспорт, справку о доходах, о стаже на последнем месте работы, сведения о платежеспособности. В случае с жительницей Новосибирска банк эти документы не запросил, но выдал кредиты на 1,2 миллиона рублей. И это при том, что в выписке о лицевом счете доход женщины был 14 тысяч 288,89 рубля, а ежемесячный платеж по трем кредитам вышел на 36 тысяч 756,08 рубля.

Банк подал на апелляцию, и вынесенное решение было отменено. Апелляция заявила, что, поскольку договоры заключили дистанционно, то все документы заёмщица подписала собственноручно через коды, направленные банком. Это предусмотрено статьёй 847 Гражданского кодекса (ГК). В ней сказано, что распоряжаться деньгами со счёта можно с помощью аналогов собственноручной подписи: кодов и паролей, подтверждающих личность.

Гражданка дошла до Верховного суда. А тот напомнил о постановлении Пленума ВС № 25, которое предусматривает право суда признать сделку недействительной на основании статей 10 и 168 ГК, если она нарушает запрет на недобросовестное осуществление гражданских прав.

ВС обратил внимание на статью 8 Закона «О защите прав потребителей». Суд отметил, что для заключения договоров и перевода денег на счета третьих лиц банк направлял гражданке коды, набранные латиницей, тогда как по закону подобная информация должна предоставляться на русском языке. ВС напомнил и об определении Конституционного суда (от 13.10.2022 № 2669-0). В нём сказано, что при телефонном мошенничестве такие сделки оспариваются как «совершённые под влиянием обмана третьим лицом». Значит, суду надо исследовать добросовестность банков при оформлении дистанционного кредита. ВС направил дело на новое рассмотрение. И решение райсуда оставили без изменений.

Фото region15.ru.

Телефон попал в нечистые руки

В случае с жительницей Новосибирска есть доля ее собственной вины: женщина своими руками передавала СМС-коды мошенникам. А что делать, если мошенники завладели вашим телефоном и оформили кредиты?

Так и случилось с неким гражданином: у него украли телефон и взяли от его имени в кредит 480 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Затем эти деньги были переведены на счета третьих лиц.

Узнав об этом, гражданин написал заявление в полицию, и там возбудили дело по статье Уголовного кодекса о краже. Кто украл, было не ясно, поэтому дело завели против «неустановленного лица». Гражданина, соответственно, признали потерпевшим.

В новом статусе гражданин пошел в суд с просьбой признать недействительным кредитный договор. Потерпевший ссылался на подтвержденный полицией факт того, что он не заключал никакого кредитного договора, а деньги перевели не ему, а неизвестным лицам.

Районный суд отказал гражданину в его просьбе, аргументировав это тем, что кредитный договор был заключён через мобильный банк. Это мог сделать либо сам владелец телефона, либо «иное лицо с его согласия, либо кто-то из-за разглашения доступа к приложению». Суд заявил: «Возбуждение дела в отношении неустановленного лица не влияет на правоотношения истца с банком в рамках договора».

Суд первой инстанции признал банк полностью исполнившим обязательства, а кредит - действительным. Претензии и требования о возмещении ущерба потерпевший, по мнению этого суда, может предъявить к мошеннику. Если его поймают.

С такими выводами согласились и апелляция, и кассация. Гражданин обжаловал их решения в Верховном суде РФ.

ВС дело изучил и отменил акты апелляции и кассации. Он отправил дело на новое рассмотрение в облсуд. Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула, что суды не усомнились в обстоятельствах заключения договора от имени гражданина, но без его участия, о которых тот рассказал. Кроме того, районный суд заявил, что гражданин может предъявить требования к тому, кто украл телефон. ВС обратил внимание на то, что это противоречит статье 153 Гражданского кодекса о сделке как волевом действии. А именно: суд установил, что кредит дали не обманутому гражданину, а неустановленному лицу, которое действовало от его имени. «Ссылаясь на то, что договор кредита заключён и действует, суд не выяснил, каким образом были сформулированы условия этого договора», - подчеркнула в своём решении Судебная коллегия по гражданским делам ВС.

Кроме того, ВС сослался на определение Конституционного суда (от 13 октября 2022 года № 2669-О). В нём было сказано следующее: когда кредит берут дистанционно, банкам следует принять «повышенные меры предосторожности», если клиент подал заявку на оформление сделки и затем распорядился перевести деньги третьим лицам.

ВС из этого сделал вывод, что местные суды никак не оценили действия банка, когда он удаленно заключил договор с клиентом и тут же перевел деньги на другие счета.

Специалисты по праву утверждают: это определение ВС означает, что судебная практика постепенно поворачивается лицом к пострадавшим от мошеннических действий гражданам, от имени которых заключают кредитные договоры.

А юристы, которые сталкиваются с аналогичными делами, в этой связи напоминают: раньше при получении кредита через банковские приложения гражданам было практически невозможно доказать, что они, как заемщики, не подписывали кредитный договор или сделали это из-за мошеннических действий. Благодаря решению Конституционного суда, на которое сослался ВС, негативная практика начала меняться.

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам «Российской газеты» (rg.ru).