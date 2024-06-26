Бакалавриат и специалитет объявят вне закона. Глава Минобрнауки рассказал, как изменится система высшего образования

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От понятий «бакалавриат» и «специалитет» в законодательстве собираются отказаться. Студенты будут получать именно высшее образование, которого должно быть достаточно, чтобы стать профессионалом. Такой законопроект Министерство науки и высшего образования РФ внесет в конце этого или в начале следующего года.

Предполагается, что учиться по новым правилам нужно будет от четырех до шести лет, в зависимости от специальности. А магистратуру планируют сохранить: она необходима, чтобы сегодняшние бакалавры могли получить нужную им квалификацию. Кроме того, в планах - законодательно закрепить понятие ядра высшего образования. Об этом рассказал сенаторам министр науки и высшего образования Валерий Фальков 3 июня на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Сколько учиться?

Уже год в российских вузах апробируют новую систему высшего образования: в мае 2023-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, который предусматривает отказ от так называемой Болонской системы. Пилот продлится до конца 2026 года.

Глава государства не раз подчёркивал, что необходимо вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. надо взять лучшее, что было в советской системе образования и в последние годы, сказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

На встрече с сенаторами Валерий Фальков рассказал, как собираются реформировать систему. Из законодательства уберут упоминания о бакалавриате и специалитете. «Мы планируем, что не позднее конца этого года - начала следующего будут внесены изменения, и эти понятия в принципе перестанут существовать», - сказал министр. В пилотном проекте их уже нет. Вместо них министерство предложило оперировать нормальным понятием «высшее образование», так как оно хорошо и знакомо многим в нашей стране.

Причём полученного высшего образования должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, реализоваться и приносить пользу обществу, убеждён Фальков. А сейчас получается, что после получения диплома бакалавра надо ещё на два года идти в магистратуру, чтобы стать полноценным специалистом.

Сколько лет надо учиться в вузе, пока спорят. За базу хотят взять пятилетнее образование и варьировать срок в зависимости от специальности. Например, по словам министра, для подготовки специалистов в индустрии гостеприимства, сферах информационных технологий и дошкольного образования достаточно четырёх лет. Для инженеров, врачей, учителей-предметников и юристов - пяти, а для узких специалистов, которые изучают, например, молекулярную биологию или медицинскую генетику, - пять с половиной лет. Где-то, возможно, и шесть лет, если упор сделан на исследования, добавил Фальков.

Кроме того, собираются увеличить количество практических занятий, усилить фундаментальную часть образования и поработать над его гибкостью, чтобы подготовка на старших курсах учитывала конкретные запросы студентов и работодателей.

Магистратура остаётся

Магистратуру в системе образования собираются оставить. Фальков назвал несколько причин, почему так надо поступить. Так, сегодняшние бакалавры могут захотеть поступить на второй уровень высшего образования. Кроме того, выпускникам может понадобиться получить узкую специальность, например юриста не просто по интеллектуальной собственности, а именно в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. И, наконец, должна быть возможность перепрофилироваться. Например, биолог, химик или математик имеют право окончить педагогическую магистратуру и пойти работать учителем-предметником в школу.

А вот время обучения тоже могут пересмотреть, сократив его с двух лет до года. По словам главы Мин­обрнауки, когда человек уже имеет специальность, недостающие знания он может получить за год-полтора, и двухлетняя магистратура ему ни к чему. Такой эксперимент уже провели, и результатами в министерстве остались довольны.

Глава ведомства отметил также, что все выданные дипломы, включая документы об образовании бакалавров, будут действительны и дальше.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв поинтересовался, не станет ли сложнее принимать иностранных студентов, учитывая, что президент поручил увеличить их число к 2030 году до 500 тысяч с сегодняшних 300 - 350 тысяч. Фальков заверил, что из-за реформы ничего не изменится ни для иностранцев, которые хотят поступить в российские вузы, ни для россиян, которые отправляются учиться за рубеж. По его словам, Болонская система и раньше не давала каких-то особых преференций на международном образовательном рынке. Дипломы вузов тех или иных стран признают и будут признавать по 75 межправительственным соглашениям с другими государствами.

Ядро образования

Ещё одно новшество, которое задумали в Минобрнауки, - ввести в законодательство понятия ядра образования в целом и отдельно медицинского, педагогического и инженерного. Это будет касаться первых и вторых курсов вузов. Ядро образования позволит предусмотреть для той или иной специальности стандартный набор дисциплин и одинаковую последовательность тем. Тогда студент сможет переехать, например, из Якутска в Новосибирск и поступить в другой вуз, не беспокоясь о том, что разница в учебных планах помешает ему это сделать, сказал министр, отвечая на вопрос сенатора Александра Русакова. К тому же, если преподаватель в вузе заболеет или уволится, можно будет отправить студентов на занятия в другой университет либо временно вести занятия с помощью современных форматов, - программа всё равно будет примерно одинаковая, добавил министр.

Собираются привести к единообразию и гуманитарную составляющую образования. «Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. Это не значит, что не будет никаких отличий, это лишь означает, что надо прийти к одной мерке», - сказал Фальков.

Он напомнил, что такую работу провели над курсом истории России для непрофильных специальностей. Теперь его должны преподавать минимум 144 часа, включая историю конкретной отрасли, например медицины, транспорта или аграрного сектора. Сейчас в ведомстве готовят новый рекомендованный учебник.

То же нужно сделать как минимум с курсом философии, а возможно, и с другими предметами, убеждены в Минобрнауки. Благодаря усилению гуманитарной составляющей, считает Валерий Фальков, выпускники будут обладать критическим мышлением и широким кругозором.

Евгения ФИЛИППОВА,

«Парламентская газета» (pnp.ru).

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: «Все выданные дипломы, включая документы об образовании бакалавров, будут действительны и дальше».