Бабушке с любовью. Ежегодно 24 июля отмечается один из самых добрых и уютных праздников - День православной бабушки

Неспроста этот праздник отмечается именно в эту дату - 24 июля Русская православная церковь чтит память святой равноапостольной великой княгини Ольги. Будучи в языческом окружении, она проповедовала православие и сама приняла крещение. Княгиня была родной бабушкой крестившего Русь святого князя Владимира.

Во все времена бабушки не переставали молиться за здоровье и благополучие своих родных. Этот праздник показывает, насколько важно сохранять связь между молодёжью и старшим поколением. Он призван дать юношеству пример всеобъемлющей любви, нравственности и уважения к историческому прошлому своей страны.

Моя бабушка

Они балуют нас, покупая сладости. «На, возьми, пока мама не видит», - шепчет бабушка, протягивая шоколадную конфету. Они успокаивают и вытирают нам слёзы, когда мы впервые падаем с велосипеда. Бессонница вмиг улетучивается, если ласковый голос бабушки начнёт читать сказку. Самые вкусные пирожки и самые уютные вязаные носочки создаются тёплыми бабушкиными руками. Везунчик тот, кто в любое время может позвонить своей бабуле и поговорить с ней обо всём на свете.

Мне повезло дважды, потому что меня любили, оберегали и, самое главное, воспитывали две бабушки, одна из которых всю свою жизнь посвятила сельскому хозяйству. Вот о ней мой сегодняшний рассказ.

Надежда Юрьевна родилась и до сих пор живёт в деревне Сыге в Удмуртской Республике. Семья Костицыных была большая: мама Афина, папа Юрий, бабушка Наталья и три дочери-помощницы: Надя, Ирина да Оля. Бабушка вспоминает, что жили они дружно, помогали друг другу. На домашнем подворье водились в основном птицы, чуть позже Костицыны стали выращивать и овец.

Училась моя бабушка в обычной школе. 10 лет пролетели незаметно. За это время она успевала не только осваивать школьную программу, но и заниматься в кружках, в которых девочек учили вязать, готовить и вышивать. «Я помню, как в школе мы впервые попробовали майонез. Для нас это было новшеством», - рассказывает бабушка. С улыбкой она поделилась историей из детства: «На улице нас было около 15 детей. Такой большой компанией мы очень любили гулять. Весной, когда наша речка разлилась, ребята решили перейти через неё. У меня не получилось, я упала в воду. Когда пришла домой, родители меня сильно отругали, но это воспоминание осталось со мной навсегда».

После школы бабушку сразу ждала семейная жизнь. Она вышла замуж за моего деда, с которым прожила 40 долгих и счастливых лет, взяв фамилию мужа и став Афанасьевой. Этот брак подарил ей двоих детей. Моих тётю и отца она родила совсем молодой.

Замужество и материнство не стали преградой для получения профессии. С детства жизнь бабушки была тесно связана с домашними животными, поэтому выбор пал на специальность «Зоотехник». В 1989 году бабушка поступила во Всесоюзный аграрный колледж заочного образования в Сергиевом Посаде. К слову, окончив колледж с красным дипломом, она стала квалифицированным специалистом в сфере животноводства.

В 1988 году обыденная жизнь Афанасьевых кардинально изменилась. В те годы семьи часто уезжали за «романтикой» на Север. Афанасьевы не были исключением. В поисках лучшей жизни они уехали в Мурманск и прожили в городе-герое почти 10 лет. Уже тогда, будучи студенткой-заочницей, бабушка работала на местной птицефабрике. Годы шли. Наступили «лихие девяностые». Пришедший кризис, отсутствие работы и высочайшие цены заставили семью задуматься о возвращении на родину, в Удмуртию. Ещё находясь в Мурманске, бабушка и дед отстраивали свой большой дом в деревне, в которой провели детство и юность.

Спросив у бабушки про чувства, которые она испытывала при отъезде из города, в котором они строили свою новую жизнь, я заметила появившуюся грусть на её лице. «Конечно, это было тяжело. У нас там оставались все друзья и знакомые. Мы привыкли к этому месту. Но я не жалею о случившемся. Мои дети смогли увидеть то, что многим на тот момент не удавалось. Полярные ночи, полярные дни и удивительной красоты пейзажи они наблюдали на протяжении 10 лет», - рассказала моя бабушка Надежда Юрьевна.

Переезд не разрушил дружеские отношения Афанасьевых с семьёй Потёмкиных из посёлка Молочный Мурманской области. По сей день они часто созваниваются с мурманчанами и ездят друг к другу в гости. Для меня это пример настоящей дружбы, которой нипочём и огромное расстояние, и беспощадное время.

Приехав на родную землю, семья заново начала обустраивать быт. К большому двух­этажному дому в скором времени пристроили баню и хлев для будущих рогатых жителей. Бабушка вновь устроилась на Удмуртскую птицефабрику, где больше 20 лет выращивала цыплят в бройлеров.

Благодаря «северным» льготам, заработанным в Мурманске, на пенсию Надежда Юрьевна вышла раньше положенного срока. На заслуженном отдыхе она продолжает трудиться не покладая рук. Во дворе разгуливают козы и козлята, в хлеву кудахчут бройлеры, а под навесом подрастают жёлтенькие цыплята. «Раньше у нас жили овцы, свиньи, гуси, индюки. Пару раз покупали бычков, но удовольствие это дорогое. Один телёнок стоит примерно 20 тысяч рублей», - рассказывает бабушка. Обычно в деревнях держат коров, но у моей бабули к этим животным особое отношение: «Коровы у меня никогда не было. За ней уход особый нужен. Если я услышу, как она у меня хоть чихнёт, сразу начну паниковать. Думать, как бы быстрее её вылечить. С козами мне легче».

Двор охраняет пёс по кличке Буран, а внутри деревенского дома живут самые любимые и ласковые бабушкины питомцы. Она считает, что в каждом доме должна жить кошка, поэтому здесь их целых три. Кошка, как говорит бабушка, это своеобразный мурчащий антистресс. Серая красавица Кузя - любимица у бабы Нади. «Она придёт ко мне, начнёт мурчать, успокаивать. Уж очень у нас она разговорчивая. Надо, чтобы с ней общались, рассказывали что-то. Бывает, принесёт мышку, положит у ног и ждёт, пока её похвалят. Добытчица наша», - смеётся бабушка.

Летом в деревне забот хватает. Надо вести хозяйство, работать в огороде, ухаживать за животными. Ежедневно ходить за травой для коз, которых, между прочим, пять голов: три дойные козочки и два мальчика-козлёнка. И правильный уход приносит хороший результат. Молока у нас бывает настолько много, что из него делаем творог, сметану, кефир. Порой все молочные продукты выставляются на продажу. Точно так же, как куриные яйца, которых тоже всегда в избытке.

Заботы и хлопоты немного отступают зимой. Бабушка достаёт из чулана лыжи и палки и уходит отдыхать в лес. Ведёт активный образ жизни, любит прогуливаться вдоль заснеженной лесопосадки. По лыжне она идёт не спеша, наслаждаясь морозным воздухом.

Больше лыж она любит вязание. Мастерица на все руки вяжет для себя, для семьи и на заказ. Носки, варежки, мочалки, ковры и многое другое создаётся умелыми руками.

- Расскажи читателям, как ты печёшь пирожки, - попросила я.

- Да ладно тебе. Все умеют стряпать, - скромничала бабушка.

Исконно удмуртским блюдом считаются перепечи. Открытые пирожки с начинкой из мяса, капусты или риса - моё любимое блюдо. Их бабушка готовит по праздникам. Аромат, витающий в воздухе, никого не оставляет равнодушным. Все спешат отхватить себе самую пышную и горячую перепечку - настолько они получаются вкусными и ароматными.

Бабушка отмечает, что планы на будущее у неё грандиозные. Надо успеть всё: вырастить внуков, понянчиться с правнуками, съездить на море и ещё много чего.

В этот праздник всем милым бабушкам я желаю только здоровья. Живите долго, дорогие и любимые. Без вас нам не справиться!

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из семейного архива.