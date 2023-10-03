Баянист Алексей Абашев - Заслуженный артист Кировской области

Что отличает творческого человека от обывателя? Неугомонность. Стремление что-то совершенствовать, со­здавать новое. В своей журналистской работе мне не раз приходилось сталкиваться с такими людьми. И каждый раз хотелось понять: что же ими движет, в чём секрет их постоянного поиска совершенства?

В середине сентября в органном зале Вятской филармонии им. П.И. Чайковского состоялась церемония вручения знаков «Заслуженный артист Кировской области». Это почетное звание ввели совсем недавно, и на мероприятии его были удостоены шестеро первых избранников. Среди них - баянист Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина Алексей Абашев.

Я не раз до этого видел Алексея на мероприятиях и творческих выступлениях. И каждый раз меня поражало не только его исполнительское мастерство, но и тот артистизм, с которым он подавал музыкальные произведения. Сразу было видно, что на инструменте играет творческий человек и что дело, которым он занимается, музыканту нравится. Присвоение же ему почетного звания было, на мой взгляд, закономерным и послужило поводом познакомиться с Алексеем Абашевым, как говорится, вживую.

Музыку впитал с детства

Иногда бывает трудно сказать, почему человек выбрал ту или иную профессию. Но только не в случае с Абашевым. По его словам, и отец, и мать были очень музыкальными людьми, несмотря на то что всю свою трудовую жизнь проработали на лесоперерабатывающем предприятии.

- Папа самостоятельно научился играть на баяне. Подбирал мелодии и песни на слух. Играл на всех торжествах, - рассказывает Алексей. - Мама пела. Да она и сейчас поёт, когда собираемся всей семьёй за одним столом. Оба они выходцы из деревень. Папа - из Богородского района, мама - из деревни Пищалье Оричевского района. А, как известно, в деревнях всегда любили музыку, русские народные песни, уважали тех, кто умеет играть на музыкальных инструментах. Наверное, потому папа освоил баян и мечтал, чтобы дети его также оказались причастными к музыке, получили музыкальное образование. Вот так я и два моих старших брата ещё детьми отучились в музыкальных школах. И сегодня мне очень жаль, что папа рано ушёл из жизни и не увидел, как его сын получил почётное звание заслуженного артиста.

По словам Алексея, именно такая музыкальность семьи отразилась на его вкусах, предпочтениях и на выборе жизненного пути.

- В музыкальную школу я пошёл достаточно поздно, если брать современные мерки. Мне было уже девять лет, когда мама привела меня туда. Это была школа для одарённых детей при училище искусств (сейчас - колледж музыкального искусства имени Казенина). И уже первый год обучения показал, что у меня есть достаточно хорошие способности и их нужно развивать. Так я попал к преподавателю Анатолию Георгиевичу Мильчакову. Он, как говорится, разглядел меня и взял в свой класс, стал моим первым учителем. Он не только заложил в меня музыкальные навыки, но привил определённое отношение к делу, которым занимаешься: если что-то начал, доводи это до конца.

Как говорит Абашев, у него не раз возникало желание бросить музыкальную школу. Особенно в те моменты, когда что-то не получалось. И каждый раз от этого шага его уберегала мама. Музыкант называет её вторым учителем жизни. Она, по его словам, посвятила много времени и отдала много сил воспитанию Алексея - самого младшего ребёнка в семье.

После окончания музыкальной школы была учёба в Кировском училище искусств и Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки (класс профессора Г.В. Мамайкова). Но всё это стало возможным благодаря тому, что заложили в него семья и первый учитель музыки.

Найти себя непросто

У многих людей, прежде чем они найдут дело всей своей жизни, есть период метаний и сомнений. Очень часто человеку нужно попробовать себя в разных сферах, освоить другие профессии, прежде чем убедиться, что выбор единственно правильный. Был такой период и в жизни Алексея Абашева.

Страна в нулевые годы еще не отошла от «лихих 90-х», а потому многие молодые люди не понимали тогда собственных перспектив. Как жить? на что жить? как и какую строить карьеру? Все эти вопросы требовали ответа здесь и сейчас, но его еще не было. Вот и приходилось действовать методом проб и ошибок.

- Студенческие годы меня расслабили, - рассказывает Алексей. - Сказались удалённость от дома, от семьи, от матери. Мама умела меня контролировать, а тут… Общежитие, студенческие тусовки, соблазны большого города. Уже тогда я начал подрабатывать: семья у нас была небогатая и обеспечить меня всем, что мне тогда было необходимо и хотелось, не могла. Такой побочный источник заработка я нашёл в сфере, не связанной с музыкой. Был и барменом, и диджеем, и грузчиком, и кассиром в магазине. А летом, на каникулах, работал у брата на пилораме.

Впрочем, как сказал Алексей, пригодились ему в студенческие годы и музыкальные навыки. Вдвоем с другом они одно время работали в нижегородских электричках: Алексей играл, а товарищ пел. Публике, по его словам, эти выступления нравились и люди платили деньги не из жалости, а за профессионализм.

- Этот опыт был полезен для меня тем, что помог преодолеть робость при выступлениях на публике, что в какой-то степени было для меня проблемой.

По словам Абашева, сфера общепита, в которой ему пришлось работать, оказалась для него в те годы весьма привлекательной. «Да и деньги там тогда можно было неплохие заработать», - заметил Алексей. И настолько втянулся он в этот мир кафе и ресторанов, что после окончания консерватории два года баян в руки не брал.

- Наверное, такой период жизни тоже был мне нужен, - говорит музыкант. - Он стал для меня временем переосмысления жизни, приоритетов. Я понял, что всё это барменство и диджейство ненадолго, пока молодой. Но если жить и работать дальше, то мужчина должен реализовать себя в выбранной им профессии, быть востребованным, построить карьеру. Так что спустя пару лет я вернулся в Киров и «стряхнул пыль» с баяна. Хотя и понимал, что легко не будет, в том числе и в плане денег. Вам по этому поводу любой музыкант скажет, что у нас одного места работы не бывает.

И Алексей опять подчерк­нул, что принять такое решение ему снова помогла мама. Она постоянно напоминала, что у него есть всё необходимое, чтобы строить карьеру профессионального музыканта: и образование, и способности, и талант.

Путь творческого поиска

Понятно, что после таких перипетий возвращение музыканта на малую родину не было триумфальным. Первым местом работы Абашева в Кирове стала Первая детская музыкальная школа, куда он был принят преподавателем. И буквально в том же году его приняли баянистом в оркестр русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина.

С тех пор прошло уже больше десяти лет. Но до сих пор Алексей совмещает карьеру исполнителя с преподаванием. И можно с уверенностью сказать, что делает это он успешно. По творческой части Абашев удостоен почётного звания «Заслуженный артист Кировской области» (о чём выше уже было сказано), а по педагогической - стал преподавателем высшей категории.

Но Алексей не был бы самим собой, если бы ограничился только игрой в оркестре или уроками с учениками. Творческий человек, а он таковым и является, постоянно ищет новых приложений своего таланта. В 2018 году, например, вместе с коллегами создал Русский концертный ансамбль «Три плюс два», который с триумфом выступал на различных концертных площадках. А в октябре 2022 года этот ансамбль играл в концертном зале Кремлевского дворца на юбилейном вечере Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной.

Сейчас Алексей Абашев запускает собственный музыкальный шоу-проект Rocksody. В нём музыкант хочет объединить звучание электрогитар и русских народных инструментов. «Проба пера» у коллектива уже состоялась. А 5 ноября этого года на сцене Вятской филармонии пройдет грандиозное представление, в котором прозвучат сочинения таких известнейших российских рок-групп и исполнителей, как «Моральный кодекс», «Кино», «Ноль», «Рок-острова», «Мумий Тролль», «Король и Шут»», Игорь Тальков, Гарик Сукачёв, Баста, а также зарубежных суперзвёзд: группы Queen, Maroon 5, Depeche mode, Селин Дион, Тины Тёрнер и многих других.

Вот только мне почему-то кажется, что Абашев на этом не успокоится и вслед за этим начинанием последуют другие. Такой уж он человек. Вот и свое звание заслуженного артиста области Алексей рассматривает не как повод «звездиться», а как ступеньку (и далеко не последнюю) в признании профессионального мастерства. А для этого, говорит он сам, нужно еще трудиться и трудиться. Ничто в нашей жизни даром не дается.

Сергей СМОЛИН.